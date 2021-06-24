Более 500 украинских туристов не могут вылететь из Греции
У туроператора, организовавшего их отдых, возникли финансовые проблемы.
Об этом сообщила пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.
Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel заявила о прекращении деятельности - и часть туристов не могут поселить в гостиницы, а часть не может вылететь обратно в Украину.
Нашим согражданам помогают посольство в Афинах и консульство в Салониках.
"25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украине смогут вернуться более 500 наших граждан. Прилагаем максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы", - сказано в сообщении МИД.
В министерстве попросили клиентов Mouzenidis Travel перед поездкой обязательно связаться с отелем и проверить, действителен ли их тур.
"Для получения помощи в Греции обращайтесь на круглосуточные "горячие линии" Посольства Украины в Афинах: +306932765606, и Консульства Украины в Салониках: +306907962985", - добавили в МИД.
Ранее в украинском офисе Mouzenidis Travel сообщали, что клиенты, которые сейчас находятся в Греции, могут получить туристические услуги в полном объеме: проживание в забронированных отелях и обратные авиарейсы, сообщает Lb. Тем же клиентам, чьи туры еще не начались, предлагали перебронировать их на сентябрь или на летний сезон 2022 года по тем же ценам.
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завидовать и злобствовать по этому поводу !
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Во время уже 8 -летней войны -
никакого отдыха не может быть.
Всех на моб. пункты > выдать каждому из 500 челов. в Греции БСЛ и на Восточный Фронт-
укреплять осыпающиеся окопы.
Справка для не служивших-
БСЛ -Большая саперная лопата (БСЛ-110).