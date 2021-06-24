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Новости
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Более 500 украинских туристов не могут вылететь из Греции

Более 500 украинских туристов не могут вылететь из Греции

У туроператора, организовавшего их отдых, возникли финансовые проблемы.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel заявила о прекращении деятельности - и часть туристов не могут поселить в гостиницы, а часть не может вылететь обратно в Украину.

Нашим согражданам помогают посольство в Афинах и консульство в Салониках.

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"25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украине смогут вернуться более 500 наших граждан. Прилагаем максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы", - сказано в сообщении МИД.

В министерстве попросили клиентов Mouzenidis Travel перед поездкой обязательно связаться с отелем и проверить, действителен ли их тур.

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"Для получения помощи в Греции обращайтесь на круглосуточные "горячие линии" Посольства Украины в Афинах: +306932765606, и Консульства Украины в Салониках: +306907962985", - добавили в МИД.

Ранее в украинском офисе Mouzenidis Travel сообщали, что клиенты, которые сейчас находятся в Греции, могут получить туристические услуги в полном объеме: проживание в забронированных отелях и обратные авиарейсы, сообщает Lb. Тем же клиентам, чьи туры еще не начались, предлагали перебронировать их на сентябрь или на летний сезон 2022 года по тем же ценам.

Автор: 

Греция (723) МИД (6947) отдых (389) туризм (1543) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+9
Если люди имеют возможность отдохнуть в Греции или Турции , не имеет значения где , то пусть отдыхают и не нужно
завидовать и злобствовать по этому поводу !
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24.06.2021 18:46
+5
бедолашные ... что ж теперь поделать то...
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24.06.2021 18:28
+5
І що? Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц...і цим пенсіонерам байдуже до "турістов із грєції"... По статистиці з сайту ВР 42% тих хто працює, вже не можуть утримувати свої сім'ї, а не те що подорожувати...
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24.06.2021 18:30
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бедолашные ... что ж теперь поделать то...
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24.06.2021 18:28 Ответить
В Греції все є! Хай сидять на дупах рівно!
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24.06.2021 18:51 Ответить
І не надо!
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24.06.2021 18:29 Ответить
Хуже ж не будет ?
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24.06.2021 18:29 Ответить
І що? Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц...і цим пенсіонерам байдуже до "турістов із грєції"... По статистиці з сайту ВР 42% тих хто працює, вже не можуть утримувати свої сім'ї, а не те що подорожувати...
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24.06.2021 18:30 Ответить
тут ты неправ, менты, геокадастр, налоговая, судьи и любовники с любовницами всех вышеперечисленных все еще прекрасно могут пополнить карман очередного обанкротившегося турагенства... и что примечательно - о банкротстве сообщили только после того как собрали кассу....
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24.06.2021 19:10 Ответить
Мої родичі в липні збираються в тур по Україні . Кажуть , що по заграніцам вже раніше наїздились . Використають відпустку більше на Західній Україні .
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24.06.2021 18:37 Ответить
дякую, для нас дуже важливо почути кожного.
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24.06.2021 18:39 Ответить
Почую кожного. Десь я вже чув.
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24.06.2021 18:44 Ответить
З вашого дозволу , ще трохи добавлю . Дванадцять років тому часто бував на заході по роботі але не мав можливості зупинитись десь хоч на дві доби . Яка там краса !! Думаю , що той хто там побуває , - ніколи не пожалкує .
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24.06.2021 19:04 Ответить
Казали шо в Хреції всьо єсть. Зубожілі турЬІстЬІ вирішили перевірити. Нехай щастить.
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24.06.2021 18:42 Ответить
За добу, на нервах проведену в аеропорті та в готелі, від загару залишиться тільки пшик.
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24.06.2021 18:43 Ответить
Циганський загар.
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24.06.2021 18:45 Ответить
Если люди имеют возможность отдохнуть в Греции или Турции , не имеет значения где , то пусть отдыхают и не нужно
завидовать и злобствовать по этому поводу !
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24.06.2021 18:46 Ответить
Тебе забули запитати!
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24.06.2021 18:52 Ответить
Согласен с вами, завидовать не надо, но и бросаться на помощь "несчастным" туристам тем более не надо. Сто евро найдут на автобус, и еще Дельты завезут
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24.06.2021 19:04 Ответить
ой ну да ..... действительно ... зачем завидовать ... тупые п#зды на отдыхе ... им это нужно и необходимо ... они же замучались за весь год сторис снимать .... не то что пацаны в касках на Донбассе в окопах спят под обстрелами - это такое ... мелочи .... главное тупых п#зд из моря вытащить - за бюджет страны.
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24.06.2021 20:21 Ответить
Привіт із Греції!Более 500 украинских туристов не могут вылететь из Греции - Цензор.НЕТ 3010
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24.06.2021 18:57 Ответить
Нет проблем: получайте греческие паспорта как российские в ордло и живите в Афинах счастливо и богато!
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24.06.2021 18:58 Ответить
Что же такое получается! Ходишь-ходишь в школу, а потом - бац! - вторая смена... (с)
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24.06.2021 19:00 Ответить
В Греции что-бы нормально отдохнуть надо лететь на острова Санторини. Крит. Миконос Тасос и др. но там все очень дорого . На континентальной Греции без машине делать не фиг а .прокат дорого остается на пляж Афин но там албанцы негры индусы и мусульманки в паранже купаются ну это все НАХ Лучше в Украине с белыми украинцами отдахнуть
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24.06.2021 19:05 Ответить
не свисти, машины сейчас совсем недорого, ну если ты только не о БМВ Х1-6
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24.06.2021 21:34 Ответить
Сколько в сутки или за час ????? самая дешовая ??? число назови ?
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24.06.2021 21:47 Ответить
и какой залог ?
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24.06.2021 21:53 Ответить
о ужос, ой а не насрать ли мне?
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24.06.2021 19:19 Ответить
при этом греки в Евросоюзе а мы можем и подождать.....
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24.06.2021 19:20 Ответить
Дама с собачкой, отзовись.
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24.06.2021 20:19 Ответить
https://prom.ua/p70642726-bolshaya-sapernaya-lopata.html

*****
Во время уже 8 -летней войны -
никакого отдыха не может быть.
Всех на моб. пункты > выдать каждому из 500 челов. в Греции БСЛ и на Восточный Фронт-
укреплять осыпающиеся окопы.
Справка для не служивших-
БСЛ -Большая саперная лопата (БСЛ-110).
Более 500 украинских туристов не могут вылететь из Греции - Цензор.НЕТ 5797
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24.06.2021 20:39 Ответить
А может они не хотят возвращаться до сентября?
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24.06.2021 21:27 Ответить
 
 