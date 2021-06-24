Вакцинированных туристов в Египет будут пускать без ПЦР

Власти Египта разрешили туристам, которые прошли полную вакцинацию, не сдавать при въезде в страну ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Теперь путешественникам будет достаточно предъявить на въезде международный сертификат о вакцинации с QR-кодом или печатью официального органа, выдавшего документ.

Полностью вакцинированными считаются туристы, которые получили последнюю дозу препарата не менее чем за 14 дней до путешествия.

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Въезд разрешен тем, кто сделал прививками препаратами, утвержденными ВОЗ или египетским регулятором, в частности вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson и Sputnik V.

Ослабление ограничений не касается жителей стран, где циркулируют опасные штаммы коронавируса, в частности, Индии, Бразилии и Пакистана: путешественникам из таких стран необходимо будет сделать экспресс-тест в аэропорту.

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