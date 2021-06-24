Вакцинированных туристов в Египет будут пускать без ПЦР
Власти Египта разрешили туристам, которые прошли полную вакцинацию, не сдавать при въезде в страну ПЦР-тест на COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Теперь путешественникам будет достаточно предъявить на въезде международный сертификат о вакцинации с QR-кодом или печатью официального органа, выдавшего документ.
Полностью вакцинированными считаются туристы, которые получили последнюю дозу препарата не менее чем за 14 дней до путешествия.
Въезд разрешен тем, кто сделал прививками препаратами, утвержденными ВОЗ или египетским регулятором, в частности вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson и Sputnik V.
Ослабление ограничений не касается жителей стран, где циркулируют опасные штаммы коронавируса, в частности, Индии, Бразилии и Пакистана: путешественникам из таких стран необходимо будет сделать экспресс-тест в аэропорту.
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