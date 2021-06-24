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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинированных туристов в Египет будут пускать без ПЦР

Вакцинированных туристов в Египет будут пускать без ПЦР

Власти Египта разрешили туристам, которые прошли полную вакцинацию, не сдавать при въезде в страну ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Теперь путешественникам будет достаточно предъявить на въезде международный сертификат о вакцинации с QR-кодом или печатью официального органа, выдавшего документ.

Полностью вакцинированными считаются туристы, которые получили последнюю дозу препарата не менее чем за 14 дней до путешествия.

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Въезд разрешен тем, кто сделал прививками препаратами, утвержденными ВОЗ или египетским регулятором, в частности вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson и Sputnik V.

Ослабление ограничений не касается жителей стран, где циркулируют опасные штаммы коронавируса, в частности, Индии, Бразилии и Пакистана: путешественникам из таких стран необходимо будет сделать экспресс-тест в аэропорту.

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Автор: 

вакцина (3815) Египет (772) карантин (16729) отдых (389) тестирование (496) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нахрен, пока не перебесятся обойдусь персональными 10тью метрами пляжа под жепе незадорого.
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24.06.2021 16:27 Ответить
Почему сфинкс не в маске ?
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24.06.2021 19:55 Ответить
 
 