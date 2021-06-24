Вакцинованих туристів до Єгипту пускатимуть без ПЛР

Влада Єгипту дозволила туристам, які пройшли повну вакцинацію, не здавати при в'їзді в країну ПЛР-тест на COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Тепер мандрівникам буде достатньо пред'явити на в'їзді міжнародний сертифікат про вакцинацію з QR-кодом або печаткою офіційного органу, що видав документ.

Повністю вакцинованими вважаються туристи, які отримали останню дозу препарату не менш ніж за 14 днів до подорожі.

В'їзд дозволено тим, хто зробив щепленнями препаратами, затвердженими ВООЗ або єгипетським регулятором, зокрема вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson і Sputnik V.

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Послаблення обмежень не стосується жителів країн, де циркулюють небезпечні штами коронавірусу, зокрема, Індії, Бразилії та Пакистану: мандрівникам з таких країн необхідно буде зробити експрес-тест в аеропорту.