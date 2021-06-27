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Через негоду в Україні знеструмлено 393 населені пункти, - ДСНС

Через негоду в Україні знеструмлено 393 населені пункти, - ДСНС

Станом на 7 ранку 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 393 населені пункти в 8 областях (Київська - 129, Чернігівська - 73, Житомирська - 57, Черкаська - 50, Вінницька - 26, Львівська - 26 Кіровоградська - 20 і Одеська - 12).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається також, що у Львові роботи з ліквідації наслідків негоди (дощ, пориви вітру) завершені.

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а інші області? чи пресслужба на вихідні пішла?
http://volianarodu.org.ua/uk/Gromadyanske-suspilstvo/U-Rivnenskiy-oblasti-cherez-negodu-bez-svitla-lyshylysya-mayzhe-350-naselenych-punktiv-ViDEO
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27.06.2021 09:30 Відповісти
 
 