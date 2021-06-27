Из-за непогоды в Украине обесточены 393 населенных пункта, - ГСЧС
По состоянию на 7 утра 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в 8 областях (Киевская - 129, Черниговская - 73, Житомирская - 57, Черкасская - 50, Винницкая - 26, Львовская - 26 Кировоградская - 20 и Одесская - 12).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Отмечается также, что во Львове работы по ликвидации последствий непогоды (дождь, порывы ветра) завершены.
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http://volianarodu.org.ua/uk/Gromadyanske-suspilstvo/U-Rivnenskiy-oblasti-cherez-negodu-bez-svitla-lyshylysya-mayzhe-350-naselenych-punktiv-ViDEO