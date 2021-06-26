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Спасатели перешли на усиленный режим несения службы, - МВД

Спасатели перешли на усиленный режим несения службы, - МВД

На период празднования Дня Конституции Украины, с 9:00 26 июня по 9:00 29 июня, спасатели перешли на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Работники ГСЧС Украины осуществляют усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня Конституции Украины", - сказано в сообщении.

Кроме этого, накануне на территории страны были проведены разъяснительные мероприятия, в том числе с привлечением средств массовой информации и социальных медиа, о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности и безпочного отдыха у водоемов. Также организовано межведомственное взаимодействие и проводятся работы по предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, соблюдению требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, задействованных в проведении мероприятий.

Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС.

Читайте также: В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

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Топ комментарии
+3
так шо,"на бруньках" тепер неможна?
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26.06.2021 14:13
+2
Нирки берегти треба, "шмурдяка " з пивом не жерти.
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26.06.2021 14:11
+2
Безбрунькового.
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26.06.2021 14:12
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"и безпочного отдыха"- это о чем?
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26.06.2021 14:08 Ответить
Нирки берегти треба, "шмурдяка " з пивом не жерти.
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26.06.2021 14:11 Ответить
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26.06.2021 14:12 Ответить
Безбрунькового.
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26.06.2021 14:12 Ответить
так шо,"на бруньках" тепер неможна?
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26.06.2021 14:13 Ответить
Піздно...
Спасатели перешли на усиленный режим несения службы, - МВД - Цензор.НЕТ 4390
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26.06.2021 14:15 Ответить
Ёшкин кот... это вирус лютый иль мутация какая? Теперь идиотов будет издалека видно!
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26.06.2021 14:32 Ответить
Ну так, давній анекдот ким краще бути лисим чи дурним - втрачає зміст )))
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26.06.2021 14:41 Ответить
конституцию не пропьешь, но похмеляться с утра все равно надо будет
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26.06.2021 14:42 Ответить
Опять спасателей заставят ходить на суточное дежурство бесплатно!Этому них называется усиленный вариант!
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26.06.2021 14:43 Ответить
 
 