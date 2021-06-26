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Рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - МВС

Рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - МВС

На період святкування Дня Конституції України, з 9:00 26 червня до 9:00 29 червня, рятувальники перейшли на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Працівники ДСНС України здійснюють посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки. Особлива увага приділяється об'єктам з масовим перебуванням людей, на яких відбуватимуться заходи, пов'язані зі святкуванням Дня Конституції України", - сказано в повідомленні.

Крім того, напередодні на території країни були проведені роз’яснювальні заходи, у тому числі із залученням засобів масової інформації та соціальних медіа, щодо необхідності дотримання вимог правил пожежної безпеки та безпочного відпочинку біля водойм. Також організовано міжвідомчу взаємодію та проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що задіяні до проведення заходів.

Також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді 28 червня відбудеться урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції
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Топ коментарі
+3
так шо,"на бруньках" тепер неможна?
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26.06.2021 14:13
+2
Нирки берегти треба, "шмурдяка " з пивом не жерти.
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26.06.2021 14:11
+2
Безбрунькового.
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26.06.2021 14:12
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"и безпочного отдыха"- это о чем?
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26.06.2021 14:08 Відповісти
Нирки берегти треба, "шмурдяка " з пивом не жерти.
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26.06.2021 14:11 Відповісти
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26.06.2021 14:12 Відповісти
Безбрунькового.
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26.06.2021 14:12 Відповісти
так шо,"на бруньках" тепер неможна?
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26.06.2021 14:13 Відповісти
Піздно...
Спасатели перешли на усиленный режим несения службы, - МВД - Цензор.НЕТ 4390
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26.06.2021 14:15 Відповісти
Ёшкин кот... это вирус лютый иль мутация какая? Теперь идиотов будет издалека видно!
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26.06.2021 14:32 Відповісти
Ну так, давній анекдот ким краще бути лисим чи дурним - втрачає зміст )))
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26.06.2021 14:41 Відповісти
конституцию не пропьешь, но похмеляться с утра все равно надо будет
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26.06.2021 14:42 Відповісти
Опять спасателей заставят ходить на суточное дежурство бесплатно!Этому них называется усиленный вариант!
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26.06.2021 14:43 Відповісти
 
 