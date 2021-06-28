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ВР (14832) герб (70) Зеленський (22456)

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт закону про Великий герб України. Документ визначено як невідкладний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Я вношу проєкт законопроєкту про Великий державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. Доповідати законопроєкт під час його розгляду в Раді буде перший президент Леонід Кравчук", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+18
Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины - Цензор.НЕТ 2551
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28.06.2021 11:43
+13
имитация бурной деятельности
неотложными должны быть вопрос войны, здоровья, безопасности
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28.06.2021 11:44
+12
Звеньев на цепь ещё себе добавь,мелкая вонючка
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28.06.2021 11:43
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Звеньев на цепь ещё себе добавь,мелкая вонючка
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28.06.2021 11:43 Відповісти
Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины - Цензор.НЕТ 2551
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28.06.2021 11:43 Відповісти
111 статья Уголовного кодекса Украины...а не Конституции...
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28.06.2021 11:48 Відповісти
Конституція України
Стаття 111.
Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-111.htm
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28.06.2021 11:58 Відповісти
Все верно...но нарушило оно статью 111 УК Украины...государственная измена...и имеено по этой статье оно будет отвечать...
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28.06.2021 12:03 Відповісти
имитация бурной деятельности
неотложными должны быть вопрос войны, здоровья, безопасности
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28.06.2021 11:44 Відповісти
Та оно успевает -сдает всех пуйлу переодически
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28.06.2021 11:49 Відповісти
Все тільки від нього, все Зеліне. Що було до нього то ніщітаіцца. Галімий піарщик. Шут гороховий.
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28.06.2021 11:44 Відповісти
Где фото герба. То что я видел - извращение. Зелень просто хочет войти в историю. Последубщая власть должна это аннулировать.
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28.06.2021 11:45 Відповісти
Ну в историю это убожество уже вошло...полным мудаком
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28.06.2021 11:51 Відповісти
Малороська пародія на герб України?
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28.06.2021 11:46 Відповісти
Ещё тут не срало
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28.06.2021 11:47 Відповісти
Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины - Цензор.НЕТ 3835
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28.06.2021 11:48 Відповісти
КАК ЭТОТ КЛОУН ДОСТАЛ!
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28.06.2021 11:53 Відповісти
Всі недавно питали:"Чому воно знову недавно їздило тіпа на передову-коли один хрін тільки фоткається і нічого не робить?". Відповідаю-шоб перефоткатися у великому броніжилеті! Злопам'ятний, самолюбивий, трусливий слимак дуже больно переживає через фотки в соц.мережах із броніками не порозміру! Тим більше після троллінгу Порошенка над цим явищем
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28.06.2021 11:53 Відповісти
Герб має затвердити Конституційний Суд. Але він нині, фактично - анульований.
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28.06.2021 11:54 Відповісти
Конституцией Украины предусмотрен Большой герб. Но Дробовичу на Конституцию наплевать: Украине(!) Большой герб не нужен. Большой герб имеют бывшие империи.-Дробович. / От бывших империй Дробович не страдает. Он страдает оттого,что Большой герб Украины, - говорится в статье Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака./ В идише для украинца нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля./ Поэтому кодлан Коломойского с утверждением Большого герба будет тянуть сколько сможет.
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28.06.2021 11:57 Відповісти
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28.06.2021 12:01 Відповісти
Так і у польскій, наприклад, нема солова "єврей". Є інше слово, від якого вас, "ідишизиків" корчить... А щодо єврейської мови, то це - іврит. А ідиш - німецький суржик.
А Дробович (і не лише він) таки правий. І треба внести зміну до Конституції України. Згодом внести...
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28.06.2021 12:44 Відповісти
від якого вас, "ідишизиків" корчить.- Много пьёшь. Пить надо меньше./треба внести зміну до Конституції України. -Таки да. Принять Закон об ответственности за украинофобию.
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28.06.2021 13:01 Відповісти
Підихуйлацьомниупотилицю, непитуший.
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28.06.2021 13:33 Відповісти
непитуший./ От Ивана Петровича Сидорова зависят люди и поэтому с начала эпидемии он отказался от спиртного. Потом привык. Трезвость стала нормой жизни для Ивана Петровича Сидорова .Чего и всем -ненавязчиво- желает.
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28.06.2021 13:50 Відповісти
та й в українській мові одвіку було лише слово жид, для позначення людини цієї національності
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28.06.2021 16:03 Відповісти
Как вам такой герб от ЗеДегенерата?

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України - Цензор.НЕТ 68
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28.06.2021 11:58 Відповісти
Это полная бездарность и маразм.
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28.06.2021 12:08 Відповісти
Я бачив інший варіант Герба від Зеленського. )))

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України - Цензор.НЕТ 1106
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28.06.2021 15:16 Відповісти
Не паскудь символы Украины, грипоц ты гребанный!!!((((
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28.06.2021 11:58 Відповісти
И тот герб, который ЗеДегенерат хочет поменять на свой...

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України - Цензор.НЕТ 87
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28.06.2021 11:59 Відповісти
Этот лучше.
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28.06.2021 12:08 Відповісти
Янелох чуток нюхнул и немного оговорился, несомненно. Хотел внести о Большом Горбе а внес о Большом Гербе. Но под веществами тоже все зачотненько.
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28.06.2021 12:01 Відповісти
Пусть срочно внесет закон об укорочении президентской булавы. Длинновата, да. Еще бы хорошо закон внести об изменении оттенка цвета кресел в сессионном зале ВР. О замене плитки (1 шт) в туалете ОПы на втором этаже, отклеилась. Закон о замене фикуса в кабинете охраны тоже срочно нужен. Да и ковровые дорожки поменять пора. Пенсионеры? Отложить нахер повышение пенсий! Не видите, сколько срочных дел у найвэлычнишого?!
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28.06.2021 12:08 Відповісти
А шо так прибрали члена нато сподоболось смиялась аж плакала цензура
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28.06.2021 12:09 Відповісти
А який член нато прибрали?
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28.06.2021 12:13 Відповісти
У нас прекрасний герб. Історичний. Князівський. Чого воно лізе до нього? Займися Вова, чимось рідним, зеленим. Змієм, чи жабенятами, чи ще чимось, а герба не чіпай.
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28.06.2021 13:23 Відповісти
А что это и с чем его едят?
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28.06.2021 14:16 Відповісти
Сейчас шмаркля как Герб придумает, что после этого только в таёжный союз нас примут.
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28.06.2021 14:55 Відповісти
а что это за полугомик-полубаба на гербе? ведь столько ругани было об этом, они что специально уродуют очерняют государственные символы?
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28.06.2021 17:01 Відповісти
Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України - Цензор.НЕТ 5108
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29.06.2021 00:39 Відповісти
 
 