Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект закона о большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.

"Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.

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