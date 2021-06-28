Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект закона о большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.
"Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.
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+18 olele
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+13 Бессоница
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+12 Валерия Ларченко #413106
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Стаття 111.
Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-111.htm
неотложными должны быть вопрос войны, здоровья, безопасности
А Дробович (і не лише він) таки правий. І треба внести зміну до Конституції України. Згодом внести...