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Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект закона о большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.

"Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции страны: "Она молодая, но зрелая и мудрая"

Автор: 

ВР (29244) герб (117) Зеленский Владимир (20336)


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Топ комментарии
+18
Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины - Цензор.НЕТ 2551
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28.06.2021 11:43
+13
имитация бурной деятельности
неотложными должны быть вопрос войны, здоровья, безопасности
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28.06.2021 11:44
+12
Звеньев на цепь ещё себе добавь,мелкая вонючка
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28.06.2021 11:43
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Звеньев на цепь ещё себе добавь,мелкая вонючка
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28.06.2021 11:43 Ответить
Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины - Цензор.НЕТ 2551
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28.06.2021 11:43 Ответить
111 статья Уголовного кодекса Украины...а не Конституции...
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28.06.2021 11:48 Ответить
Конституція України
Стаття 111.
Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-111.htm
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28.06.2021 11:58 Ответить
Все верно...но нарушило оно статью 111 УК Украины...государственная измена...и имеено по этой статье оно будет отвечать...
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28.06.2021 12:03 Ответить
имитация бурной деятельности
неотложными должны быть вопрос войны, здоровья, безопасности
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28.06.2021 11:44 Ответить
Та оно успевает -сдает всех пуйлу переодически
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28.06.2021 11:49 Ответить
Все тільки від нього, все Зеліне. Що було до нього то ніщітаіцца. Галімий піарщик. Шут гороховий.
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28.06.2021 11:44 Ответить
Где фото герба. То что я видел - извращение. Зелень просто хочет войти в историю. Последубщая власть должна это аннулировать.
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28.06.2021 11:45 Ответить
Ну в историю это убожество уже вошло...полным мудаком
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28.06.2021 11:51 Ответить
Малороська пародія на герб України?
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28.06.2021 11:46 Ответить
Ещё тут не срало
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28.06.2021 11:47 Ответить
Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины - Цензор.НЕТ 3835
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28.06.2021 11:48 Ответить
КАК ЭТОТ КЛОУН ДОСТАЛ!
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28.06.2021 11:53 Ответить
Всі недавно питали:"Чому воно знову недавно їздило тіпа на передову-коли один хрін тільки фоткається і нічого не робить?". Відповідаю-шоб перефоткатися у великому броніжилеті! Злопам'ятний, самолюбивий, трусливий слимак дуже больно переживає через фотки в соц.мережах із броніками не порозміру! Тим більше після троллінгу Порошенка над цим явищем
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28.06.2021 11:53 Ответить
Герб має затвердити Конституційний Суд. Але він нині, фактично - анульований.
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28.06.2021 11:54 Ответить
Конституцией Украины предусмотрен Большой герб. Но Дробовичу на Конституцию наплевать: Украине(!) Большой герб не нужен. Большой герб имеют бывшие империи.-Дробович. / От бывших империй Дробович не страдает. Он страдает оттого,что Большой герб Украины, - говорится в статье Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака./ В идише для украинца нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля./ Поэтому кодлан Коломойского с утверждением Большого герба будет тянуть сколько сможет.
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28.06.2021 11:57 Ответить
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28.06.2021 12:01 Ответить
Так і у польскій, наприклад, нема солова "єврей". Є інше слово, від якого вас, "ідишизиків" корчить... А щодо єврейської мови, то це - іврит. А ідиш - німецький суржик.
А Дробович (і не лише він) таки правий. І треба внести зміну до Конституції України. Згодом внести...
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28.06.2021 12:44 Ответить
від якого вас, "ідишизиків" корчить.- Много пьёшь. Пить надо меньше./треба внести зміну до Конституції України. -Таки да. Принять Закон об ответственности за украинофобию.
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28.06.2021 13:01 Ответить
Підихуйлацьомниупотилицю, непитуший.
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28.06.2021 13:33 Ответить
непитуший./ От Ивана Петровича Сидорова зависят люди и поэтому с начала эпидемии он отказался от спиртного. Потом привык. Трезвость стала нормой жизни для Ивана Петровича Сидорова .Чего и всем -ненавязчиво- желает.
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28.06.2021 13:50 Ответить
та й в українській мові одвіку було лише слово жид, для позначення людини цієї національності
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28.06.2021 16:03 Ответить
Как вам такой герб от ЗеДегенерата?

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України - Цензор.НЕТ 68
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28.06.2021 11:58 Ответить
Это полная бездарность и маразм.
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28.06.2021 12:08 Ответить
Я бачив інший варіант Герба від Зеленського. )))

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України - Цензор.НЕТ 1106
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28.06.2021 15:16 Ответить
Не паскудь символы Украины, грипоц ты гребанный!!!((((
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28.06.2021 11:58 Ответить
И тот герб, который ЗеДегенерат хочет поменять на свой...

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України - Цензор.НЕТ 87
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28.06.2021 11:59 Ответить
Этот лучше.
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28.06.2021 12:08 Ответить
Янелох чуток нюхнул и немного оговорился, несомненно. Хотел внести о Большом Горбе а внес о Большом Гербе. Но под веществами тоже все зачотненько.
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28.06.2021 12:01 Ответить
Пусть срочно внесет закон об укорочении президентской булавы. Длинновата, да. Еще бы хорошо закон внести об изменении оттенка цвета кресел в сессионном зале ВР. О замене плитки (1 шт) в туалете ОПы на втором этаже, отклеилась. Закон о замене фикуса в кабинете охраны тоже срочно нужен. Да и ковровые дорожки поменять пора. Пенсионеры? Отложить нахер повышение пенсий! Не видите, сколько срочных дел у найвэлычнишого?!
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28.06.2021 12:08 Ответить
А шо так прибрали члена нато сподоболось смиялась аж плакала цензура
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28.06.2021 12:09 Ответить
А який член нато прибрали?
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28.06.2021 12:13 Ответить
У нас прекрасний герб. Історичний. Князівський. Чого воно лізе до нього? Займися Вова, чимось рідним, зеленим. Змієм, чи жабенятами, чи ще чимось, а герба не чіпай.
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28.06.2021 13:23 Ответить
А что это и с чем его едят?
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28.06.2021 14:16 Ответить
Сейчас шмаркля как Герб придумает, что после этого только в таёжный союз нас примут.
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28.06.2021 14:55 Ответить
а что это за полугомик-полубаба на гербе? ведь столько ругани было об этом, они что специально уродуют очерняют государственные символы?
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28.06.2021 17:01 Ответить
Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України - Цензор.НЕТ 5108
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29.06.2021 00:39 Ответить
 
 