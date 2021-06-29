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Законопроєкт Зеленського про Великий герб України зареєстровано в Раді

Законопроєкт Зеленського про Великий герб України зареєстровано в Раді

Президентський законопроєкт про Великий герб України зареєстровано в Раді. 29 червня проєкт закону зареєстрували під номером 5712.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Ради.

Законопроєкт визначено як невідкладний для розгляду парламентом.

Ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський.

Проєкт закону передали на розгляд керівництву Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України. ФОТО

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Топ коментарі
+17
у меня один вопрос - а зачем?
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29.06.2021 13:23
+14
А жаба зеленная там есть? Без зеленной жабы - низя!
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29.06.2021 13:24
+10
Вот чем этот идиот занимается....полный кретин
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29.06.2021 13:23
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у меня один вопрос - а зачем?
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29.06.2021 13:23 Відповісти
хочет "наследить" в истории.
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29.06.2021 13:53 Відповісти
Люди голодают, пенсии мизер, а гниды гербами занимаются.
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29.06.2021 13:23 Відповісти
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29.06.2021 13:23 Відповісти
Вот чем этот идиот занимается....полный кретин
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29.06.2021 13:23 Відповісти
А жаба зеленная там есть? Без зеленной жабы - низя!
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29.06.2021 13:24 Відповісти
Есть, сидит на тортике известного производителя!
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29.06.2021 16:12 Відповісти
А что это они по флагу ногами топчутся?
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29.06.2021 13:25 Відповісти
Може... страшно подумати... корону Данила Галицького, замінити на зірку Давида ізраїльського
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29.06.2021 13:27 Відповісти
Украина и так уже превратилась в филиал Израиля. Продажу земли протолкнули для евреев, что бы вытеснить отсюда украинцев.
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29.06.2021 13:30 Відповісти
Так недоопрацювали ; ) ну вони ще поправки внесуть ( над цим гербом працювали провідні геральдисти України) .. замість лева можна - шинкаря присобачити, українці приймають участь у визвольних змаганнях(війні) постійно.. всі історичні романи, описи навколо козацтва, боїв, переоги, поразки БАГАТО ВСЬОГО... і окрема лінія ЗАВЖДИ - шинкарі, щось підслухали у підгулявших козаків, і завжди це комусь - продадуть... з вагнеровцями також - схоже...; )
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29.06.2021 13:48 Відповісти
Неотложный...30 лет жили, и тут припекло аж по ногам тэчэ
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29.06.2021 13:29 Відповісти
А там вроде был другой эскиз, или снова поменяли?
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29.06.2021 13:30 Відповісти
Ага, там вроде бы мальчик с крылышками и в гольфиках был...
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29.06.2021 13:31 Відповісти
Ага, было такое, только не мальчик, а гермафродит и гольфики с рюшечками 😁
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29.06.2021 16:14 Відповісти
Вот примут, а потом умным людям придется тратить время на исправление сего недоразумения. Неужели так тяжело ничего не трогать?
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29.06.2021 13:30 Відповісти
Великий герб який є його не влаштовує, бо там ніякого натяку на найвеличнішого діяча всіх часів і народів.
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29.06.2021 13:32 Відповісти
То малий герб, а великого 30 років чекали, конституцію -- 5 років чекали, може треба менше спати, то й життя налагодиться.
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29.06.2021 13:55 Відповісти
Предатель хочет войти в историю как Великий Реформатор Большого Герба Украины. Тьфу, блин, тошно
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29.06.2021 13:33 Відповісти
Ну не угодишь Вам... Этот герб уже давно рассматривают, но всё никак не принимали (то козак не такой, то у льва что-то не так ). Ну решил зеля закончить все эти перипетии, опять не так....
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29.06.2021 13:34 Відповісти
Иди угождай "величайшего лидера современности", зебоб...
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29.06.2021 13:36 Відповісти
А що було у лева не так, може, нарешті щось у нього повстало -- якась левиця чи молода вовчиця надихнула його на подвиг...
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29.06.2021 14:01 Відповісти
Удлинил цепочку для президентской побрякушки, терь гербом занялся. Чел работает.
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29.06.2021 13:34 Відповісти
Самое прикольное что оно хочет ни этот герб что на фото в новости - а неизвестно что !!!
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29.06.2021 13:35 Відповісти
лев мультяшный на гербе с усами- это прикол такой чтоли?
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29.06.2021 13:35 Відповісти
без матюків цю новину коментувати не можливо... якому малохольному ідіоту недостатньо нашого "Тризуба"? - стилізованого сокола в атаці. Як на мене, цього герба нам достатньо і не потрібно Йому яйця собі вилизувати від скуки...
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29.06.2021 13:36 Відповісти
Воно створює новий герб.Законопроєкт Зеленського про Великий герб України зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 9206
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29.06.2021 13:37 Відповісти
А у ВР тим часом розглядають закон про судоустрій
.Де бидло - депи *валять* всі нормальні поправки .
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29.06.2021 13:39 Відповісти
На малюнку не той герб, за який пропонують голосувати.
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29.06.2021 13:52 Відповісти
Законопроект Зеленского о большом гербе Украины.-Для успокоения электората после вагнергейта. Большой герб Украины, - говорится в статье Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака. "В идише для украинцев нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий однозначно воспринимался как убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля". Москович говорит о идише потому что на нём говорили жившие в Украине евреи. Кодлан Коломойского с утверждением Большого герба будет тянуть сколько сможет.
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29.06.2021 13:57 Відповісти
А теперь мы посмотрим какой закон пройдет быстрее....
Этот пшик или ликвид ОАСК......
Кто ставки принимает?
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29.06.2021 14:07 Відповісти
ЗЕлений хрєн, покладений на Тризуб -

ото є герб для мудрого наріду 😕
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29.06.2021 14:12 Відповісти
Герб якийсь "неправильний! Козак не в ту сторону дивиться і мушкет якийсь ********.
https://kozaku.in.ua/statt-pro-kozakv/14-gerb-vyska-zaporzkogo.html
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29.06.2021 14:53 Відповісти
Лев має бути з права а козак зліва, як на старих гербах. А то якусь муйню намалювали
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29.06.2021 14:56 Відповісти
Украинский Герб - совершенен. И с эстетической, и с исторической, и с геральдической точки зрения. Он нравится всем - вызывает уважение, гордость.... Корёжит и колбасит от нашего герба только шизоидную кремлёвскую крысу и его зелёных слуг....Пусть идут в жОПу - герб останется таким , какой есть, без недостатков....
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29.06.2021 14:59 Відповісти
подождите, малоросс нам еще и гимн придумает.. все будет как в квартале.
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29.06.2021 15:16 Відповісти
музыку сам лично на рояле будет исполнять?
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29.06.2021 19:32 Відповісти
не удивлюсь.
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29.06.2021 19:35 Відповісти
Не лізте до нашого історичного княжого герба своїми брудними ручками. У Японії, Швейцарії, Туреччини, Греції тощо, теж прості герб, але це не заважає їм бути передовими країнами.
За наш герб люди століттями боролися і помирали, окроплюючи його своєю кров'ю.
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29.06.2021 15:20 Відповісти
А ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЕВ ЧТО ЯЗЫК ПОКАЗЫВАЕТ !?)
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29.06.2021 15:41 Відповісти
Есть же красивый лаконичный герб, зачем делать из герба картину, некуда деньги девать?
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29.06.2021 15:44 Відповісти
Зачем лепить на гербе льва и напротив Киву с ружьём, у нас что, по полям львы бродят, прямо Танзания какая-то.
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29.06.2021 15:50 Відповісти
у на є герб. і не чіпайте еого не митими руками.
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29.06.2021 17:36 Відповісти
 
 