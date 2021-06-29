Законопроєкт Зеленського про Великий герб України зареєстровано в Раді

Президентський законопроєкт про Великий герб України зареєстровано в Раді. 29 червня проєкт закону зареєстрували під номером 5712.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Ради.

Законопроєкт визначено як невідкладний для розгляду парламентом.

Ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський.

Проєкт закону передали на розгляд керівництву Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України.

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