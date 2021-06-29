Законопроєкт Зеленського про Великий герб України зареєстровано в Раді
Президентський законопроєкт про Великий герб України зареєстровано в Раді. 29 червня проєкт закону зареєстрували під номером 5712.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Ради.
Законопроєкт визначено як невідкладний для розгляду парламентом.
Ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський.
Проєкт закону передали на розгляд керівництву Верховної Ради.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України.
Топ коментарі
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.Де бидло - депи *валять* всі нормальні поправки .
Этот пшик или ликвид ОАСК......
Кто ставки принимает?
ото є герб для мудрого наріду 😕
https://kozaku.in.ua/statt-pro-kozakv/14-gerb-vyska-zaporzkogo.html
За наш герб люди століттями боролися і помирали, окроплюючи його своєю кров'ю.