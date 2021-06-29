Законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде
Президентский законопроект о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде. 29 июня проект закона зарегистрировали под номером 5712.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте Рады.
Законопроект определен как неотложный для рассмотрения парламентом.
Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.
Проект закона предали на рассмотрение руководству Верховной Рады.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины.
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.Де бидло - депи *валять* всі нормальні поправки .
Этот пшик или ликвид ОАСК......
Кто ставки принимает?
ото є герб для мудрого наріду 😕
https://kozaku.in.ua/statt-pro-kozakv/14-gerb-vyska-zaporzkogo.html
За наш герб люди століттями боролися і помирали, окроплюючи його своєю кров'ю.