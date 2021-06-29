РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7960 посетителей онлайн
Новости
3 900 45

Законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде

Законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде

Президентский законопроект о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде. 29 июня проект закона зарегистрировали под номером 5712.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Законопроект определен как неотложный для рассмотрения парламентом.

Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Проект закона предали на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины.

Читайте: Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины. ФОТО

Автор: 

герб (117) законопроект (3221) Зеленский Владимир (20348)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
у меня один вопрос - а зачем?
показать весь комментарий
29.06.2021 13:23
+14
А жаба зеленная там есть? Без зеленной жабы - низя!
показать весь комментарий
29.06.2021 13:24
+10
Вот чем этот идиот занимается....полный кретин
показать весь комментарий
29.06.2021 13:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у меня один вопрос - а зачем?
показать весь комментарий
29.06.2021 13:23 Ответить
хочет "наследить" в истории.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:53 Ответить
Люди голодают, пенсии мизер, а гниды гербами занимаются.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:23 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2021 13:23 Ответить
Вот чем этот идиот занимается....полный кретин
показать весь комментарий
29.06.2021 13:23 Ответить
А жаба зеленная там есть? Без зеленной жабы - низя!
показать весь комментарий
29.06.2021 13:24 Ответить
Есть, сидит на тортике известного производителя!
показать весь комментарий
29.06.2021 16:12 Ответить
А что это они по флагу ногами топчутся?
показать весь комментарий
29.06.2021 13:25 Ответить
Може... страшно подумати... корону Данила Галицького, замінити на зірку Давида ізраїльського
показать весь комментарий
29.06.2021 13:27 Ответить
Украина и так уже превратилась в филиал Израиля. Продажу земли протолкнули для евреев, что бы вытеснить отсюда украинцев.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:30 Ответить
Так недоопрацювали ; ) ну вони ще поправки внесуть ( над цим гербом працювали провідні геральдисти України) .. замість лева можна - шинкаря присобачити, українці приймають участь у визвольних змаганнях(війні) постійно.. всі історичні романи, описи навколо козацтва, боїв, переоги, поразки БАГАТО ВСЬОГО... і окрема лінія ЗАВЖДИ - шинкарі, щось підслухали у підгулявших козаків, і завжди це комусь - продадуть... з вагнеровцями також - схоже...; )
показать весь комментарий
29.06.2021 13:48 Ответить
Неотложный...30 лет жили, и тут припекло аж по ногам тэчэ
показать весь комментарий
29.06.2021 13:29 Ответить
А там вроде был другой эскиз, или снова поменяли?
показать весь комментарий
29.06.2021 13:30 Ответить
Ага, там вроде бы мальчик с крылышками и в гольфиках был...
показать весь комментарий
29.06.2021 13:31 Ответить
Ага, было такое, только не мальчик, а гермафродит и гольфики с рюшечками 😁
показать весь комментарий
29.06.2021 16:14 Ответить
Вот примут, а потом умным людям придется тратить время на исправление сего недоразумения. Неужели так тяжело ничего не трогать?
показать весь комментарий
29.06.2021 13:30 Ответить
Великий герб який є його не влаштовує, бо там ніякого натяку на найвеличнішого діяча всіх часів і народів.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:32 Ответить
То малий герб, а великого 30 років чекали, конституцію -- 5 років чекали, може треба менше спати, то й життя налагодиться.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:55 Ответить
Предатель хочет войти в историю как Великий Реформатор Большого Герба Украины. Тьфу, блин, тошно
показать весь комментарий
29.06.2021 13:33 Ответить
Ну не угодишь Вам... Этот герб уже давно рассматривают, но всё никак не принимали (то козак не такой, то у льва что-то не так ). Ну решил зеля закончить все эти перипетии, опять не так....
показать весь комментарий
29.06.2021 13:34 Ответить
Иди угождай "величайшего лидера современности", зебоб...
показать весь комментарий
29.06.2021 13:36 Ответить
А що було у лева не так, може, нарешті щось у нього повстало -- якась левиця чи молода вовчиця надихнула його на подвиг...
показать весь комментарий
29.06.2021 14:01 Ответить
Удлинил цепочку для президентской побрякушки, терь гербом занялся. Чел работает.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:34 Ответить
Самое прикольное что оно хочет ни этот герб что на фото в новости - а неизвестно что !!!
показать весь комментарий
29.06.2021 13:35 Ответить
лев мультяшный на гербе с усами- это прикол такой чтоли?
показать весь комментарий
29.06.2021 13:35 Ответить
без матюків цю новину коментувати не можливо... якому малохольному ідіоту недостатньо нашого "Тризуба"? - стилізованого сокола в атаці. Як на мене, цього герба нам достатньо і не потрібно Йому яйця собі вилизувати від скуки...
показать весь комментарий
29.06.2021 13:36 Ответить
Воно створює новий герб.Законопроєкт Зеленського про Великий герб України зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 9206
показать весь комментарий
29.06.2021 13:37 Ответить
А у ВР тим часом розглядають закон про судоустрій
.Де бидло - депи *валять* всі нормальні поправки .
показать весь комментарий
29.06.2021 13:39 Ответить
На малюнку не той герб, за який пропонують голосувати.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:52 Ответить
Законопроект Зеленского о большом гербе Украины.-Для успокоения электората после вагнергейта. Большой герб Украины, - говорится в статье Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака. "В идише для украинцев нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий однозначно воспринимался как убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля". Москович говорит о идише потому что на нём говорили жившие в Украине евреи. Кодлан Коломойского с утверждением Большого герба будет тянуть сколько сможет.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:57 Ответить
А теперь мы посмотрим какой закон пройдет быстрее....
Этот пшик или ликвид ОАСК......
Кто ставки принимает?
показать весь комментарий
29.06.2021 14:07 Ответить
ЗЕлений хрєн, покладений на Тризуб -

ото є герб для мудрого наріду 😕
показать весь комментарий
29.06.2021 14:12 Ответить
Герб якийсь "неправильний! Козак не в ту сторону дивиться і мушкет якийсь ********.
https://kozaku.in.ua/statt-pro-kozakv/14-gerb-vyska-zaporzkogo.html
показать весь комментарий
29.06.2021 14:53 Ответить
Лев має бути з права а козак зліва, як на старих гербах. А то якусь муйню намалювали
показать весь комментарий
29.06.2021 14:56 Ответить
Украинский Герб - совершенен. И с эстетической, и с исторической, и с геральдической точки зрения. Он нравится всем - вызывает уважение, гордость.... Корёжит и колбасит от нашего герба только шизоидную кремлёвскую крысу и его зелёных слуг....Пусть идут в жОПу - герб останется таким , какой есть, без недостатков....
показать весь комментарий
29.06.2021 14:59 Ответить
подождите, малоросс нам еще и гимн придумает.. все будет как в квартале.
показать весь комментарий
29.06.2021 15:16 Ответить
музыку сам лично на рояле будет исполнять?
показать весь комментарий
29.06.2021 19:32 Ответить
не удивлюсь.
показать весь комментарий
29.06.2021 19:35 Ответить
Не лізте до нашого історичного княжого герба своїми брудними ручками. У Японії, Швейцарії, Туреччини, Греції тощо, теж прості герб, але це не заважає їм бути передовими країнами.
За наш герб люди століттями боролися і помирали, окроплюючи його своєю кров'ю.
показать весь комментарий
29.06.2021 15:20 Ответить
А ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЕВ ЧТО ЯЗЫК ПОКАЗЫВАЕТ !?)
показать весь комментарий
29.06.2021 15:41 Ответить
Есть же красивый лаконичный герб, зачем делать из герба картину, некуда деньги девать?
показать весь комментарий
29.06.2021 15:44 Ответить
Зачем лепить на гербе льва и напротив Киву с ружьём, у нас что, по полям львы бродят, прямо Танзания какая-то.
показать весь комментарий
29.06.2021 15:50 Ответить
у на є герб. і не чіпайте еого не митими руками.
показать весь комментарий
29.06.2021 17:36 Ответить
 
 