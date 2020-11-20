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герб (117) конкурс (1128) Гречило Андрей (4)

Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Алексей Кохан - автор проекта победившего в конкурсе на Большой государственный герб Украины.

Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины 01

Проект участвовал еще в конкурсе 1997 года, но тогда конкурс завершился ничем. Всего в финале конкурса в 2020 году участвовало 11 эскизов.

Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины 02

Автору были высказаны рекомендации со стороны жюри для доработки эскиза, в частности изменения нижней части. На ней изображена сине-желтаяю лента, на которой стоят части герба - Лев и Архангел. В контексте негативных практик уничтожения государственной стмволикы в ходе оккупации и "русской весны" это воспринимается уязвимо, сказал председатель жюри геральдист Андрей Гречило. Также рекомендуется уточнить обмундирование козака с мушкетом, который расположен вверху герба.

Гречило подчеркнул, что это первый этап. Далее - официальное утверждение герба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины

Премия за второе место не присуждалась, еще одна работа заняла третье место. Как сказал член жюри Богдан Завитий, она понравилась своей лаконичностью и современной подачей.

Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины 03

Гречило сообщил, что даже в случае утверждения Большого Герба он будет иметь ограниченное и торжественное использование. Основным, как в большинстве стран, останется Малый государственный герб - Тризуб.

Также читайте: Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук

Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. В частности, для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+33
Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины - Цензор.НЕТ 1340
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19.11.2020 18:11
+32
Архангел на этом гербе...как зайцу пятая нога...
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19.11.2020 18:04
+26
И к чему эта ФЕОДАЛЬНАЯ ПОРНОГРАФИЯ (с виньетками и мифисеской живностью) в 21-м веке!? ГЕРБ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ и это ТРЕЗУБЕЦ, который нужно стилизовать под современную геометрически выверенную стилистику без анахронизма (в виде щита)!
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19.11.2020 18:10
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Страница 3 из 3
Великий Герб-це візитна карта території України.Тому,на ньому має бути тризуб,Галицький лев,козак(Гетьманщина)і тамга(південь України+Крим).Все решта-лишнє.
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19.11.2020 20:22 Ответить
і корона Руського королівства
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19.11.2020 22:46 Ответить
Замість козака пишну гарну дівку з великими цицьками! Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1132
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19.11.2020 21:02 Ответить
Точно треба ********** його. Додати водія маршрутки та богдан на фоні террікона.
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19.11.2020 21:15 Ответить
Половцы не становились козаками. Половцы приняли ислам и после ухода Орды, основали Крымское Ханство! Козаки вопреки красивым картинкам, были спецами по пехотному бою и как морская пехота. А половцы-степняки и конники. Может еще скажете что козаки носили шаровары в 16 столетии? Изучайте нормальные источники а не сказки.
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19.11.2020 21:01 Ответить
Так, заснували Кримське ханство. Але походження "слів", "кошовий", "козак" (Мамай), "джура", "курінь", "майдан", "сагайдак" і всіх прізвищ що починаються на "дж-" - половецькі. Як і назва міст Полтава, Чигирин, Батурин. Почитайте родовід князів Глинських.
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20.11.2020 00:15 Ответить
Нє, лев як символ Галачини, архангел як символ Києва і взагалі центральної України ну і запорожський козак
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19.11.2020 19:49 Ответить
Бачила в Римі пам'ятник Архангела Махайла.Поясніть,це пам'ятник Архангелу чи гербу Києва?
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19.11.2020 20:41 Ответить
Гудственный вариант Большого герба
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 2099
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19.11.2020 19:32 Ответить
Скільки областей стільки і зірок.
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19.11.2020 21:34 Ответить
Дауны который не знают своей истории! Михаил как герб Киева использовался можно сказать как герб Руси-Украины или же киевских земель. Когда хотели сделать Речь Посполитую государством трех народов, а не двух, планировалось использовать на гербе этого государства кроме белого орла и погони именно этого архангела.
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19.11.2020 19:44 Ответить
Архангел Михаїл святий покровитель козацтва. А мені подобається - козак, під заступництвом архангела вбиває ворогів, а лев їх зжирає. Пречудово!
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19.11.2020 21:21 Ответить
Давайте с масками и койками разберёмся, до Герба очередь дойдёт.
Зеленский уже обеспечил бюджет Украины без заимствований ?
Или у него нет других забот ?
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19.11.2020 19:47 Ответить
А давайте мы нарисуем большой герб лично Зеленского.
И его исторической родине.
Всем понравится.
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19.11.2020 19:50 Ответить
віконту крижопільському. Повністю згідний. Великий Черчіль у статі, яка датована 1924 роком коротко описав народи які живіть в поймі річок Ока,Кама,Волга - "стада бабуїнов бігають по росії. своїх всіх поїли і рвуться в Європу".
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19.11.2020 19:53 Ответить
Цілковитий несмак і анахронізм. Слугам цей кітч має сподобатися. А було б краще нагородити всіх учасників конкурсу заохочувальними преміями і назавжди забути про цей кошмар. У нас є прекрасний герб. Іншого не треба.
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19.11.2020 19:56 Ответить
По моєму - азіатчина якась .Ви ше забули тітку Палажку туди прималювати..Пишна малозмістовна помпезність...Дурнуваті запозичення від іноземних гербів часів барокко.В дитячі книжечки малюночок.
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19.11.2020 19:58 Ответить
вместо объединения страны, такие шаги, только её разъединяют...какая жизненная необходимость в этих больших гербах, где, например, неучтены крымские татары..к тому же религиозные символы, хоть и доминирующей религии, неуместны в многонациональном государстве...тризуб самое оно - лаконично, оригинально, проверено временем...
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19.11.2020 20:00 Ответить
А де козак з люлькою,тітка з рогачем,і вареники???
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19.11.2020 20:11 Ответить
Хреновий герб. **********. Архаїчний. Застаріла хрінь якась.
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19.11.2020 20:18 Ответить
А шо просто Тризуб нельзя?Обязательно эти мультяшные карусельные персонажи?
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 4773 Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1602
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19.11.2020 20:19 Ответить
НУ все, накінець заживемо, це дійсно перемога!!!Слава Богу, увійшов ЗЕ в історію!
У всіх офісах і кабінетах...головне, не забудьте, доставку вяти і за зберігання, опублікуання, користування Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1563 Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7620 Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1563
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20.11.2020 12:04 Ответить
Хотят Герб Украины уничтожить. Россияне никак не угомонятся не нравится им Герб Украины Тризуб.
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19.11.2020 20:20 Ответить
Ну да ... Корону зверху прибрали і поставили козака.
А замість нього архангела...
Круть ...
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19.11.2020 20:21 Ответить
Мне не понравился. Лучше тот, что на второй картинке. Ничего, ничего, придет следующая власть, поменяет. Сделает приличный герб. Если к тому времени Украина не сдохнет.
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19.11.2020 20:37 Ответить
и кто такой Алексей Кохан, надеюсь тоже еврей?
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19.11.2020 20:41 Ответить
головне, аби не москаль Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 6025
P.S. Не путати з Геннадієм Геннадійовичем
(тьху, хоч подвоєнні букви правильно нашкрябав) Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 8920
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20.11.2020 12:07 Ответить
В Ізраїлі і Польщі немає великого герба.
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19.11.2020 20:54 Ответить
Бялый ожэл.

Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 6151
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19.11.2020 20:54 Ответить
Большим гербом Польши подразумевается герб Жечи Посполитей. И именно такое название Польши употребляют сейчас официально.
На снимке это можно увидеть здесь.
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20.11.2020 11:12 Ответить
Там написано "Республика Польша", а не "Республика" ("Rzeczpospolita").
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20.11.2020 19:51 Ответить
Для специалистов в польском языке: по-польски "республика" будет Republika. А гуглом я не пользуюсь и потому понимаю затруднения истинно ГусскаГа чЬеловЬека. И типа порспорить хочется, а хрен че пАнимает. Иди луче бояры бухни, валенок.
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20.11.2020 22:39 Ответить
А поляки об этом знают?
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20.11.2020 23:22 Ответить
И кстати, "republika" - транслитерация термина термина "res publica", а "rzeczpospolita" - его же дословный перевод на польский.
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20.11.2020 23:32 Ответить
Ты, кацапченок никак не угомонисся в своем невежестве и владениями "языками" через гугл. Жеч посполита была парламентской республикой (термин условный - с голосом только шляхты в парламенте, без выборного права), но официально королевством (король выборный условно, почти как в Великобритании - слышал о такой стране?). Поэтому тебе гугл переводит. Жеч возникла как единство королевства и княжества, а потом туда вошли еще две (официально) государственные формации. Неофициально четыре. Среди них, кстати, было Королевство Руське. Но не Московия. Бухарик Петька спер это чужое название только в 1721 году. Твоя эрефия сейчас тоже типа "республика", но с законами империи, ее гербом и занодательством. Если посмотришь на герб, то там и "Белая" и "Малая" какие-то Руси и еще куча хрени, к которой кацапы вообще никогда не имел, не имеют и иметь отношения не будут. И основным политическим устройством твоей кацапщины является фашизм (почитай что это такое в плане устройства государства).
Лучше не рассуждай об языках. Ты, кроме своего, да и то луйево, никаким другим не владеешь. Об истории и особенностях вообще молчу. Ты таких предметов вообще не знаешь. Впрочем тебе не стыдно. Ты буцдешь продолжать пиз*деть. Но я тебюя забаню в таком случае. Так понятнее?
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21.11.2020 00:20 Ответить
Республика Двух Народов была дворянской республикой, король польский и великий князь литовский избирался Сеймом.
Про условные выборы очень забавно слушать, особенно, если вспомнить, что, например, в первых выборах участвовали дофин Франции, король Швеции, царь Московии, а император СРИ через своих союзников выдвинул сына - такая вот толпа "технических" кандидатов.
Что "почти как в Великобритании"? На Островах приняли примогенитуру еще при Плантагенетах.
Всю свою историю Республика Двух Народов состояла из двух субъектов (на что и намекает ее название), только Сигизмунд Третий пытался расширить унию за счет Швеции и Московии, но не смог, поэтому даже мне стало интересно, что у тебя после Люблинской унии входило/выходило в/из Республики?
Выше лежит ссылка на польскую википедию, где они указывают, что "res publica", "republica" b "rzeczpospolita" имеют одинаковое значение - тебе что-то мешает открыть ее и прочитать или проще бред нести?
Предлагаешь проверить, кто кого переспамит? А сколько у тебя аккаунтов? Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 6850
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21.11.2020 01:29 Ответить
А сам большой герб здесь. Там по два герба княжества Литовского и по два - Польши. Именно они и образовали Жечь.
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20.11.2020 11:14 Ответить
Штаты Ческе знак

Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7742
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19.11.2020 20:57 Ответить
Козак нас отбрасывает всего лишь на 500 лет, здесь мы подигрываем москве, нет привязке к руси
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19.11.2020 20:58 Ответить
обов'язкова прив'язка до Русі, але для цього достатньо тризуба.
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19.11.2020 21:07 Ответить
зайвим було персоніфікувати великий герб,краще б було внести зміни в Конституцію, затвердити тризуб великим гербом та й все на тому,а малий герб не потрібен.
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19.11.2020 21:17 Ответить
Пианино включить нужно и Зелень на нем хреном играючим,это будет герб страны Янелоха.
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19.11.2020 21:19 Ответить
Залишити Галицького лева і щит з тризубом, Решта зайва.
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19.11.2020 21:29 Ответить
Зараз ще б виконати й Вічний Закон Геральдики по якому кольори Прапора Країни повинні ВІДПОВІДАТИ КОЛЬОРАМ ГЕРБА ! А Герб у нас ,що малий ,що великий - Золотий (Жовтий) на Блакитному (синьому) фоні ! А не навпаки ! То чому ж в прапорі не так і основою замість блакитного є ЗОЛОТИЙ КОЛІР МУДРОСТІ ! Золоті Корони в знак Мудрого правління всі керівники князівств ,країн і імперій носили НА ГОЛОВІ , ніяк не на нозі! Герольди , це вчені - люди,які зналися на символах і символіці, тому порушувати ці Закони НЕ варто !
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19.11.2020 21:53 Ответить
пішла жара ... Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1021

винахідники герба отримали "чарівного пєндєля" до роботи ))))
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20.11.2020 09:15 Ответить
Про це багато-багато вже сказано...
однак давно на це вже усі *************** забили....не на їх часі
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20.11.2020 12:12 Ответить
Україна має не 3-и, а 4-е складових..
Київ, Галичина, військо Запорізьке і Крим..
Тому без Тамги герб не буде закінченим..
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19.11.2020 22:27 Ответить
Мдаа уж...Мужик с голыми коленками на Гербе...К чему вообще этот цирк и почему нельзя просто оставить Тризубец?
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19.11.2020 22:33 Ответить
На третий этаж можно еще эту пикчу добавить?

Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 4718
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19.11.2020 22:35 Ответить
Точно! Нужно добавить такое Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 397
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20.11.2020 16:48 Ответить
Дегенераты зеленые... Нужно Малый Герб Украины официально сделать и Большим!
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19.11.2020 22:36 Ответить
І якщо справа про геральдику, то без
корони Руського королівства теж герб не повний
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19.11.2020 22:37 Ответить
Звичайний тризуб, але на якому мають висіти всі перзиденти, що були. Бо ЖОДЕН з них не працював на Україну, а тільки на себе.
Зєлю геть. Дострокові.
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20.11.2020 02:01 Ответить
мають висіти всі перзиденти, що були..... а знизу, підвішені лідери ідіотизму- Зе!виборці і ти серед них, Сулівано. Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9168
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20.11.2020 02:33 Ответить
Идиоты - а где Русь на гербе?
Нахера вы пытаетесь начать нашу историю лишь с Сичи? Отдаёте кацапам право на нашу историю.
Дыбилы...
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20.11.2020 02:13 Ответить
Результаты образования. Многие державные мужи не отличают Индию от Индокитая, Швецию от Швейцарии, канал от канализации. По этому не удивляюсь этой вакханалии с гербом.
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20.11.2020 08:19 Ответить
Тризуб - це і є Русь.

Княжий герб Володимира Великого на монетах.
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 3184
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20.11.2020 11:26 Ответить
Продублирую, с другого моего поста.

"Я в курсе на счёт "Галицького Лева". Это было приятной неожиданностью, что его таки поставили. Ибо ватоцефалы визжат откуда мол у нас ещё и король взялся. А он был, и полноценный. И пока московитов драли татаро-монголы, формируя из них рюзьге население, Галицько-Волинське княжество перебрала на себя наследие Руси и успешно боролось с восточной навалой.
Но я не про это.
Тризуб, естественно, и есть Русь. Но Русь Владимира. Да и не все об этом знают. Большинство считает что тризуб это чёта там бИндеровское, в лучшем случае времён Сичи. Посему на Большом Гербе - стоило бы куда заметнее и конкретнее отобразить именно период Руси. Период могущества и огромной значимости на континенте, нашего государства.
Кроме того, Двозуб Святослава основал задел этого могущества. Он был геополитик похлеще своих наследников. Расширяя территории не просто ради добычи, а планируя развитие государства на века вперёд. А из него делают просто этакого удалого вояку-рубаку, не более.
А до формировании Руси, которую мы знаем, был период (примерно с 5го века) о котором вообще практически все молчат. Почему-то считая, что государственность нам принесли диковатые викинги (в лучшем случае они просто захватили власть). При этом племенной Союз Антов, и есть родоначальником Руси. А он ведёт своё начало с времён навалы Гуннов, коим он не плохо так противостоял. Собрал разрозненные племена восточных славян под единым началом, при этом сохранив его федеративность. Фактически такой же уклад мы видим и в Руси.
А вернуть свою полноценную государственность и стать весомым игроком в мире, нам сейчас мешает как раз таки унитарный устрой. Казалось бы странно, но факт. В наши лучшие времена мы жили под единым началом, но в практически полной автономии племён/княжеств/земель..."
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20.11.2020 14:17 Ответить
Только один тризуб выглядит строго и торжественно. Даже ребёнок сможет его нарисовать правильно. А различные карикатурные персонажи тут неуместны.
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20.11.2020 02:35 Ответить
Чудовий маємо герб. Так треба і його спаскудити.
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20.11.2020 03:40 Ответить
Идиотизм!!!
У нас есть УЗНАВАЕМЫЙ в Мире - малый герб !!!
Чтоб он стал большим гербом- внесите поправку в конституцию.
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20.11.2020 06:53 Ответить
В Апокаліпсисі архангел Михаїл постає як верховний командувач (архістратиг) Божого війська супроти нечистих сил, яких перемагає в битві. У єврейській народній традиції - заступник євреїв перед лицем Бога. У християнській традиції - ангел-цілитель, згодом - захисник, патрон вояків і лицарів. Прихильники ісламу вірять у чотирьох архангелів: Джебраїла, Мікаїла, Азраїла та Ісрафіла. Часто зображається у вигляді воїна, що перемагає дракона чи чорта, з мечем, прапором або терезами. В принципі зображення влаштовує всіх: православних, юдеїв, мусульман. Єдине Ну а для атеїстів є зображеня зброї як останього аргумента для захисту країни. Тому в принципі все логічно.
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20.11.2020 08:02 Ответить
Использование религиозных мотивов в гербах НЕДОПУСТИМО, особенно в странах где церковь отделена от государства. Один верит в Бога другой нет, а герб должен представлять на международной арене обеих.
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20.11.2020 08:17 Ответить
В нашем государстве религия отделена от него, так что использование религиозных мотивов (вне зависимости от вложенного в них смысла и объяснений) НЕДОПУСТИМО!
Один христианин, другой буддист, третий мусульманин и т.д. в том числе и атеисты, а герб выглядит однобоким. Оружие на гербах НЕДОПУСТИМО!
Украина это не только козаки, они не могут собою олицетворять всю державу разом!!!!
К чему эти архаичные завитки и виньетки?????????
Герб должен быть лаконичным, простым в начертании, в то же время содержательным по смыслу, так что лучше тризуба НЕНАЙТИ.
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20.11.2020 08:15 Ответить
На релігію мені начхати, я атеїст, але не бачу нічого поганого в цьому зображенні , як я вже коментував це зображеня влаштовує всіх хритиян, юдеїв, мусулман і атеїстів. Буддисти теж будуть задоволені оскільки є жовтий колір і даоси теж бо є синій колір, а нам атеїстам до вподоби зображення зброї. Тому не бачу причин для істерики. Герб не ікона щоб його лобизити і прикладити до хворого місця, це тупо символіка, можна прийняти і зображення зеленого колобка. Головне щоб не було тракторів як символ соцреалізму Сталінського розливу. Отже треба заспокоїтись прийняти герб і йти далі, а не топтатись в цьому болоті десятиліттям щоб прийняти герб в основному як елемент захисного знаку на ціних паперах (простого тризуба не достатньо для цих цілей).
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20.11.2020 08:26 Ответить
не бачу на гербі символу розвитку атомної енергетики в Україні....
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 4361
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20.11.2020 09:17 Ответить
І ви праві, але є одне но, хто бачить розвиток атомної енергетики нехай назве в чому він полягає. Тобто, повинно бути зображення (на фоні підірваного 4 енергоблока) збудованого в ЧАЄС сховища відпрацьованого ядерного пального , яке відправляли до країни окупанта, щоб окупант отримував плутоній. оскільки, після спеціальної хімічної обробки з відпрацьованого палива виділяють два цінних продукти: плутоній і невикористаний уран. Приблизно 3% палива при цьому залишається в якості високоактивних відходів.
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20.11.2020 10:53 Ответить
"Телепні - нарід веселий"
Не бачу портрета Че Гевары, маски Зорро, Паціфіки(☮)... Це також *******.
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 4524
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20.11.2020 19:08 Ответить
Влада україножерів, яка на річницю Революції Гідності влаштувала погром в Музеї Революції Гідності, яка переслідує цвіт української нації, майданівців, воїнів, які захищають Україну, волонтерів, яка реабілітує ворогів України, роздає їм важливі державні посади, вирішила одарити своїх холопів Великим Гербом? Це справа не їх розуму.
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20.11.2020 09:41 Ответить
как будто в соседних комнатах снимали ))))
или это такой любимый стиль ламбрекенов и цветовой гаммы у завхоза ? ))))
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9699Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9542
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20.11.2020 10:30 Ответить
Как в гербе такого ,,мудрого нарида,, не отражено великое время правления ,,найвеличнешего ,,бубочки? Хоть бы цифру 95 втулили в этот венегнрет. ХУЖЕНЕБУДЕТ
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20.11.2020 11:33 Ответить
Тризуб - це єдиний герб і малий і великий! А проект, що "переміг" схожий на картинку для дитячих розмальовок. "Проект участвовал еще в конкурсе 1997 года, но тогда конкурс завершился ничем"!!! "Участвовал", але не переміг. Та пройшло 13 років, до влади прийшов президент-малорос "какаяразніца" і згадав про свого соплемінника, єврея Алексея Кохана.
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20.11.2020 11:40 Ответить
Все за що береться зеленський, все перетворюється на клоунаду.
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20.11.2020 11:43 Ответить
Малий герб має стати - ВЕЛИКИМ ГЕРБОМ УКРАЇНИ !!!
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20.11.2020 11:47 Ответить
Не знаю. Мені здається це невдале поєднання. Таке враження, що через поміщення козака в гору (на саме видне місце) історія України починається із козачих часів?
Як на мене, він би органічніше дивився зліва... От замінити місцями і усе ніби Ок?
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20.11.2020 11:56 Ответить
Навіщо вдосконалювати досконале?
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20.11.2020 13:01 Ответить
Отличный большой государственный герб!! Какие на хрен крымские татары и каким боком эти татары имеют отношения к большому гербу Украины!! И слава богу , что не "всунули" туда российского сраного орла и звезду!!
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20.11.2020 13:08 Ответить
Є малий Герб. Прекрасний!!!
На мою думку, треба внести зміни до Основного закону і залишити малий Герб як основний.
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20.11.2020 13:35 Ответить
Давайте стабилизируем границы, избавимся от долгов МВФ, проведём перепись,
а там уже можно заняться и Гербом.
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20.11.2020 13:43 Ответить
я вибачаюсь, а до цього ми без Гербу жили??
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20.11.2020 13:46 Ответить
великий Тризуб - великий Герб. Малий Тризуб - малий Герб.. йдіть до біса зі своїми витівками.
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20.11.2020 13:49 Ответить
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 3223
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20.11.2020 13:56 Ответить
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 6005
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20.11.2020 14:17 Ответить
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9280
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20.11.2020 14:17 Ответить
а було ж дуже гарно і ..символічно? шо не влаштовує зелених? нащо змінювати???
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9552

(пардон, що опис руцькою)
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20.11.2020 14:35 Ответить
Если смотреть геральдику, то здесь масса ляпов. Нет девиза, разноуровневые короны...
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20.11.2020 19:15 Ответить
мне так вообще...котиков недостает )))
но, честно говоря, и та картинка которую хотят внедрить... тоже перегружена символизмом и слаба визуально )))
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20.11.2020 19:26 Ответить
А чем вам лев не котик? По мне, так даже слишком большой.
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20.11.2020 19:54 Ответить
та да...той що котик!! )))
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20.11.2020 20:13 Ответить
Герб государства-самоубийцы.
Неужели не видно, что так называемый "тризуб" - это птица, падающая вниз, древний языческий символ. Тридцать лет государство падает вниз, теряя людей и территории.
Измените символы с языческих на православные христианские - изменятся и государственные принципы, и отношение государства к людям.
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20.11.2020 15:25 Ответить
Лучше вместо козака сверху зепрез висящий на веревке.
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20.11.2020 16:03 Ответить
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 395
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20.11.2020 16:10 Ответить
А не лучше , когда у власти разрушители Украины , попридержать это решение . Не будет веры ни к выбору, ни конкурсу ни победителям!!!
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20.11.2020 17:15 Ответить
Почему нет девиза? Кстати. не только на гербе, а и вообще у Украины. К примеру:"ОТКУДУ ЕСТЬ ПОШЛА РУСКАЯ ЗЕМЛЯ".
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20.11.2020 19:44 Ответить
Этот Кохан нам давно известен
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 8736
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21.11.2020 10:35 Ответить
Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 2038
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21.11.2020 10:36 Ответить
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