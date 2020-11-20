Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины. ФОТО

Алексей Кохан - автор проекта победившего в конкурсе на Большой государственный герб Украины.

Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Проект участвовал еще в конкурсе 1997 года, но тогда конкурс завершился ничем. Всего в финале конкурса в 2020 году участвовало 11 эскизов.

Автору были высказаны рекомендации со стороны жюри для доработки эскиза, в частности изменения нижней части. На ней изображена сине-желтаяю лента, на которой стоят части герба - Лев и Архангел. В контексте негативных практик уничтожения государственной стмволикы в ходе оккупации и "русской весны" это воспринимается уязвимо, сказал председатель жюри геральдист Андрей Гречило. Также рекомендуется уточнить обмундирование козака с мушкетом, который расположен вверху герба.

Гречило подчеркнул, что это первый этап. Далее - официальное утверждение герба.

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Премия за второе место не присуждалась, еще одна работа заняла третье место. Как сказал член жюри Богдан Завитий, она понравилась своей лаконичностью и современной подачей.

Гречило сообщил, что даже в случае утверждения Большого Герба он будет иметь ограниченное и торжественное использование. Основным, как в большинстве стран, останется Малый государственный герб - Тризуб.

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Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. В частности, для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.