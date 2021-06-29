550 учасників ЗНО отримали найвищий бал цього року, - Шкарлет

В 2021 році 550 учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні отримали найвищий результат в 200 балів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всього, 528 учасників основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200-бальний результат. У порівнянні з 2020 роком, таких вступників було 447. З них 500 учасників отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників отримали 200 балів з двох іспитів і один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів", - сказав Шкарлет на пресконференції в Києві у вівторок.

Також міністр зазначив, що в цьому році окремо рахувалися учасники, які набрали 200 балів тільки за субтестом, а саме з атестаційним завданням з української мови.

"Таких 200-бальників виявилося 22 особи. Тобто всього у нас 200-бальників - 550", - уточнив він.

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Виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко вказав, що один із вступників, який набрав на ЗНО 200 балів з трьох предметів, є випускником "одного з найкращих не тільки в Києві, а й на всю Україну закладів фізико-математичної освіти".