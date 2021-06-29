550 участников ВНО получили наивысший балл в этом году, - Шкарлет

В 2021 году 550 участников внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине получили наивысший результат в 200 баллов.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Всего, 528 участников основной сессии внешнего независимого оценивания получили 200-балльный результат. По сравнению с 2020 годом, таких поступающих было 447. Из них 500 участников получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников получили 200 баллов по двум экзаменам и один участник получил 200 баллов по трем экзаменам", - сказал Шкарлет на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Также министр отметил, что в этом году отдельно считались участники, которые набрали 200 баллов только по субтесту, а именно по аттестационным заданиям по украинскому языку.

"Таких 200-балльников оказалось 22 лица. То есть всего у нас 200-балльников - 550", - уточнил он.

Исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко указал, что один из поступающих, который набрал на ВНО 200 баллов по трем предметам, является выпускником "одного из лучших не только в Киеве, но и на всю Украину заведений физико-математического образования".

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