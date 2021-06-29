У Дніпрі виявлено 161 забруднювач: стан річки катастрофічний, - Рахункова палата

В поверхневих водах річкового басейну Дніпра виявлено 161 речовину-забруднювач, в тому числі гербіцид атразин, метали кадмій і нікель і сільгоспхімікати, які загрожують здоров'ю населення і можуть призвести до екологічної катастрофи.

Про це повідомила Рахункова палата України на сайті у вівторок, посилаючись на результати аудиту ефективності програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р.Дніпро (далі - Програми) на період до 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

За даними СПУ, аудит річкового басейну виявив значне перевищення с/г отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів, синтетичного мускусу, а також важких металів: цинку і міді, а також ртуті. Крім того, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби.

"Ситуація також погіршується обмілінням річки, яке відбувається внаслідок відсутності днопоглиблювальних робіт, які здійснювались при використанні річки як транспортної артерії. Таким чином, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний", - констатується в повідомленні.

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Рахункова палата уточнила, що реалізація Програми в 2017-2020 рр. полягала тільки в моніторингу навколишнього природного середовища в басейні річки та розвитку системи екологічного менеджменту на загальну суму 4,2 млн грн, тоді як використання басейну річки за цей період принесло понад 100 млрд грн до держбюджету.

"Якщо екологічна ситуація в басейні річки не покращиться, вода і надалі буде забруднюватися. Виникне необхідність в його повному очищенні, що призведе до значних навантажень на держбюджет. Витрати можуть більш ніж в 2 тис. разів перевищити витрати, передбачені на виконання заходів Програми в цьому напрямку", - уточнила Рахункова палата.

Згідно з результатами аудиту, в ході реалізації Програми в 2013-2020 рр. були побудовані і реконструйовані 16,2% каналізаційних мереж водовідведення від запланованих; 0,1% протиерозійних гідротехнічних споруд; 14,3% споруд зливової каналізації (забезпечивши плановий рівень її протяжності лише на 0,2%); створені системи більш чистого виробництва на 1,9% підприємств (три з 162).