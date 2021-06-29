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Дніпро (543) забруднення (237) риба (221) екологія (1325) Рахункова палата (277)

У Дніпрі виявлено 161 забруднювач: стан річки катастрофічний, - Рахункова палата

У Дніпрі виявлено 161 забруднювач: стан річки катастрофічний, - Рахункова палата

В поверхневих водах річкового басейну Дніпра виявлено 161 речовину-забруднювач, в тому числі гербіцид атразин, метали кадмій і нікель і сільгоспхімікати, які загрожують здоров'ю населення і можуть призвести до екологічної катастрофи.

Про це повідомила Рахункова палата України на сайті у вівторок, посилаючись на результати аудиту ефективності програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р.Дніпро (далі - Програми) на період до 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

За даними СПУ, аудит річкового басейну виявив значне перевищення с/г отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів, синтетичного мускусу, а також важких металів: цинку і міді, а також ртуті. Крім того, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби.

"Ситуація також погіршується обмілінням річки, яке відбувається внаслідок відсутності днопоглиблювальних робіт, які здійснювались при використанні річки як транспортної артерії. Таким чином, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний", - констатується в повідомленні.

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Рахункова палата уточнила, що реалізація Програми в 2017-2020 рр. полягала тільки в моніторингу навколишнього природного середовища в басейні річки та розвитку системи екологічного менеджменту на загальну суму 4,2 млн грн, тоді як використання басейну річки за цей період принесло понад 100 млрд грн до держбюджету.

"Якщо екологічна ситуація в басейні річки не покращиться, вода і надалі буде забруднюватися. Виникне необхідність в його повному очищенні, що призведе до значних навантажень на держбюджет. Витрати можуть більш ніж в 2 тис. разів перевищити витрати, передбачені на виконання заходів Програми в цьому напрямку", - уточнила Рахункова палата.

Згідно з результатами аудиту, в ході реалізації Програми в 2013-2020 рр. були побудовані і реконструйовані 16,2% каналізаційних мереж водовідведення від запланованих; 0,1% протиерозійних гідротехнічних споруд; 14,3% споруд зливової каналізації (забезпечивши плановий рівень її протяжності лише на 0,2%); створені системи більш чистого виробництва на 1,9% підприємств (три з 162).

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Топ коментарі
+5
А посмотри хоть на карте откуда начинается Днепр...
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29.06.2021 15:25
+3
Вот вам и Славутич, который реве та стогне... И редкая птица долетит до его середины. Сдохнет по дороге...
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29.06.2021 15:24
+2
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
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29.06.2021 15:19
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А посмотри хоть на карте откуда начинается Днепр...
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29.06.2021 15:25 Відповісти
Загадками глаголишь.
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29.06.2021 15:29 Відповісти
Зачем?
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29.06.2021 15:32 Відповісти
И?
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29.06.2021 15:33 Відповісти
Обоснуй.
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29.06.2021 15:34 Відповісти
Вот и я об этом - у тебя мысль кончилась, не начавшись.
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29.06.2021 15:35 Відповісти
Учи уроки.
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29.06.2021 15:37 Відповісти
От обоснуя слышу.
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29.06.2021 15:37 Відповісти
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
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29.06.2021 15:19 Відповісти
Да мы уже давно во что какаем , потом из этого пьём и едим . И опять какаем .
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29.06.2021 15:21 Відповісти
А если углублять дно - то река автоматически становится полноводнее?
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29.06.2021 15:21 Відповісти
посчитайте лучше кто деньги украл
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29.06.2021 15:23 Відповісти
Вот вам и Славутич, который реве та стогне... И редкая птица долетит до его середины. Сдохнет по дороге...
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29.06.2021 15:24 Відповісти
Пингвин - птица редкая. Значит, до середины Днепра долететь должна.
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29.06.2021 16:52 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВЗОРВАТЬ ВСЕ ВРЕДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВОДУ !!! А ПРИРОДА ВСЕ ПОЧИСТИТ !!! И ГЛАВНОЕ УБИТЬ ЛЮДЕЙ ПОСТРОИВШИХ ЭТИ ПРЕДПРИЯТИЯ !!!
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29.06.2021 15:35 Відповісти
Отличный коммент
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29.06.2021 21:52 Відповісти
Планета Земля - Людям : "Молитесь, самки собаки !"
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29.06.2021 16:10 Відповісти
А теперь возьмите предыдущие аудиты и пробейте сколько выделялось грошей на них.И полезный выхлоп от таких аудитов.
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29.06.2021 16:19 Відповісти
А зачем на фото город?
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29.06.2021 16:26 Відповісти
Днепр еще с совковых времен перестал быть рекой. Теперь это каскад водохранилищ со стоячей водой. Превратили реку в болото, а в болоте вода не может быть чистой.
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29.06.2021 20:19 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВЗОРВАТЬ ВСЕ ВРЕДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВОДУ !!! А ПРИРОДА ВСЕ ПОЧИСТИТ !!! И ГЛАВНОЕ УБИТЬ ЛЮДЕЙ ПОСТРОИВШИХ ЭТИ ПРЕДПРИЯТИЯ !!!
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30.06.2021 13:46 Відповісти
 
 