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В Днепре обнаружен 161 загрязнитель: состояние реки катастрофическое, - Счетная палата

В Днепре обнаружен 161 загрязнитель: состояние реки катастрофическое, - Счетная палата

В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружено 161 вещество-загрязнитель, в том числе гербицид атразин, металлы кадмий и никель и сельхозхимикаты, которые угрожают здоровью населения и могут привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщила Счетная палата Украины на сайте во вторник, ссылаясь на результаты аудита эффективности программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна р.Днепр (далее – Программы) на период до 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

По данным СПУ, аудит речного бассейна выявил значительное превышение с/х ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, а также тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути. Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы.

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"Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, осуществлявшихся при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", - констатируется в сообщении.

Счетная палата уточнила, что реализация Программы в 2017-2020 гг. заключалась только в мониторинге окружающей природной среды в бассейне реки и развитии системы экологического менеджмента на общую сумму 4,2 млн грн, тогда как использование бассейна реки за этот период принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

"Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость в его полной очистке, что приведет к значительным нагрузкам на госбюджет. Расходы могут более чем в 2 тыс. раз превысить расходы, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы по этому направлению", - уточнила Счетная палата.

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Согласно результатам аудита, в ходе реализации Программы в 2013-2020 гг. были построены и реконструированы 16,2% канализационных сетей водоотвода от запланированных; 0,1% противоэрозионных гидротехнических сооружений; 14,3% сооружений ливневой канализации (обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%); созданы системы более чистого производства на 1,9% предприятий (три из 162).

Автор: 

Днепр (4417) загрязнение (256) рыба (196) экология (1608) Счетная палата (170)


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Топ комментарии
+5
А посмотри хоть на карте откуда начинается Днепр...
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29.06.2021 15:25
+3
Вот вам и Славутич, который реве та стогне... И редкая птица долетит до его середины. Сдохнет по дороге...
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29.06.2021 15:24
+2
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
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29.06.2021 15:19
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А посмотри хоть на карте откуда начинается Днепр...
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29.06.2021 15:25 Ответить
Загадками глаголишь.
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29.06.2021 15:29 Ответить
Зачем?
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29.06.2021 15:32 Ответить
И?
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29.06.2021 15:33 Ответить
Обоснуй.
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29.06.2021 15:34 Ответить
Вот и я об этом - у тебя мысль кончилась, не начавшись.
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29.06.2021 15:35 Ответить
Учи уроки.
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29.06.2021 15:37 Ответить
От обоснуя слышу.
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29.06.2021 15:37 Ответить
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
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29.06.2021 15:19 Ответить
Да мы уже давно во что какаем , потом из этого пьём и едим . И опять какаем .
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29.06.2021 15:21 Ответить
А если углублять дно - то река автоматически становится полноводнее?
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29.06.2021 15:21 Ответить
посчитайте лучше кто деньги украл
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29.06.2021 15:23 Ответить
Вот вам и Славутич, который реве та стогне... И редкая птица долетит до его середины. Сдохнет по дороге...
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29.06.2021 15:24 Ответить
Пингвин - птица редкая. Значит, до середины Днепра долететь должна.
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29.06.2021 16:52 Ответить
НЕОБХОДИМО ВЗОРВАТЬ ВСЕ ВРЕДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВОДУ !!! А ПРИРОДА ВСЕ ПОЧИСТИТ !!! И ГЛАВНОЕ УБИТЬ ЛЮДЕЙ ПОСТРОИВШИХ ЭТИ ПРЕДПРИЯТИЯ !!!
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29.06.2021 15:35 Ответить
Отличный коммент
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29.06.2021 21:52 Ответить
Планета Земля - Людям : "Молитесь, самки собаки !"
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29.06.2021 16:10 Ответить
А теперь возьмите предыдущие аудиты и пробейте сколько выделялось грошей на них.И полезный выхлоп от таких аудитов.
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29.06.2021 16:19 Ответить
А зачем на фото город?
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29.06.2021 16:26 Ответить
Днепр еще с совковых времен перестал быть рекой. Теперь это каскад водохранилищ со стоячей водой. Превратили реку в болото, а в болоте вода не может быть чистой.
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29.06.2021 20:19 Ответить
НЕОБХОДИМО ВЗОРВАТЬ ВСЕ ВРЕДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВОДУ !!! А ПРИРОДА ВСЕ ПОЧИСТИТ !!! И ГЛАВНОЕ УБИТЬ ЛЮДЕЙ ПОСТРОИВШИХ ЭТИ ПРЕДПРИЯТИЯ !!!
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30.06.2021 13:46 Ответить
 
 