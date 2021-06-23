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Тысячи мертвых креветок выбросило на берег в Одесской области. ФОТО

Слой креветок местами достигает 15 см. Причиной их массовой гибели может быть жара или загрязнение воды во время недавних ливней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".

По словам научного сотрудника Института морской биологии НАН Украины, кандидата биологических наук Евгения Соколова, причин мора креветки в лимане может быть много – от резкого повышения температуры воздуха до загрязнения воды во время недавних дождей.

Также смотрите: Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов. ФОТО

Тысячи мертвых креветок выбросило на берег в Одесской области 01
Тысячи мертвых креветок выбросило на берег в Одесской области 02
Тысячи мертвых креветок выбросило на берег в Одесской области 03
Тысячи мертвых креветок выбросило на берег в Одесской области 04

Автор: 

Одесская область (3571) экология (1608)


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Топ комментарии
+23
Кацапы гробят наше Черное Море
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23.06.2021 16:07
+9
Это кацапы стреляли в британский корабль, а попали в креветок
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23.06.2021 16:14
+6
Скоро во всех киосках на трассе...со скидкой...
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23.06.2021 16:17
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Кацапы гробят наше Черное Море
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23.06.2021 16:07 Ответить
Та да, эти кацапы еще бурштын на Волыни моют и лес в Карпатах рубят...
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23.06.2021 16:19 Ответить
Та ваще кАзлы и в подъездах ссут, нельзя их пускать сюда!
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23.06.2021 16:39 Ответить
и ето правда! кацапы-свиньи не только ссут но и срут
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23.06.2021 21:28 Ответить
каналия из Ялты достигла наших берегов
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24.06.2021 11:39 Ответить
в кастрюли их и на пляж!)
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23.06.2021 16:10 Ответить
обажаю креветочное масло...везёт кто рядом живёт
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23.06.2021 16:12 Ответить
так вони ж дохлі, яке масло?
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23.06.2021 16:27 Ответить
Это кацапы стреляли в британский корабль, а попали в креветок
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23.06.2021 16:14 Ответить

отгадай загадку и реши вопрос, - кто, стреляя в пятку, попадает в нос?
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23.06.2021 17:14 Ответить
Скоро во всех киосках на трассе...со скидкой...
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23.06.2021 16:17 Ответить
та да, должно подешеветь .... хотя в нашем случае врядли, какая там цена на кряветку в Роттердаме ?
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23.06.2021 16:46 Ответить
Вспомнило как -дцать лет назад мы стояли дикарями в Затоке (никаких уродских "курортов" там тогда не было.) В один день около пляжа в море стало полно рачков, и вся стоянка стала их ловить марлей как бешеные. К вечеру запах вареных рачков затянул все, рачки сушились на веревках, рачки жарились и т.д.
Ситуацию испортил голос из матюгальника: "товарищи, сегодня у нашего берега произошел замор рачков. Просьба не выбрасывать их на пляже." И шо вы думаете - ага, именно. Через буквально 15 минут вся стоянка была в кучках рачков валяющихся где попало.
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23.06.2021 16:19 Ответить
для понимающих - прекрасное удобрение, лучше не найти... не пропускайте шанс, что для урожая, что для декоративных растений.
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23.06.2021 17:15 Ответить
Зе Емельная реформа.Таких заморов по креветке никогда не было.Может эти местные твари масок не носили, а может не привились от ядохимикатов?
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23.06.2021 18:02 Ответить
я б нагреб дома сожрал сотни трупикоов вкусняшки элитной.((
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23.06.2021 19:59 Ответить
так вони схожі на з"їжених. одні ошурки.
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23.06.2021 20:38 Ответить
халакостъ
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23.06.2021 22:19 Ответить
 
 