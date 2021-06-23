Тысячи мертвых креветок выбросило на берег в Одесской области. ФОТО

Слой креветок местами достигает 15 см. Причиной их массовой гибели может быть жара или загрязнение воды во время недавних ливней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".

По словам научного сотрудника Института морской биологии НАН Украины, кандидата биологических наук Евгения Соколова, причин мора креветки в лимане может быть много – от резкого повышения температуры воздуха до загрязнения воды во время недавних дождей.

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