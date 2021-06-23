Тысячи мертвых креветок выбросило на берег в Одесской области. ФОТО
Слой креветок местами достигает 15 см. Причиной их массовой гибели может быть жара или загрязнение воды во время недавних ливней.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".
По словам научного сотрудника Института морской биологии НАН Украины, кандидата биологических наук Евгения Соколова, причин мора креветки в лимане может быть много – от резкого повышения температуры воздуха до загрязнения воды во время недавних дождей.
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+23 Максім ХОЙ #398010
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отгадай загадку и реши вопрос, - кто, стреляя в пятку, попадает в нос?
Ситуацию испортил голос из матюгальника: "товарищи, сегодня у нашего берега произошел замор рачков. Просьба не выбрасывать их на пляже." И шо вы думаете - ага, именно. Через буквально 15 минут вся стоянка была в кучках рачков валяющихся где попало.