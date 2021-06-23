Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов. ФОТО

В море смыло нелегальные свалки, на которых 7 лет оккупации накапливался строительный мусор и бытовые отходы.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший и. о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях из-за мощных ливней свалки просто смыло в море", - написал он.

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Фирсов напомнил о других экологических ЧП, случившихся на полуострове во время оккупации - аварию на заводе "Крымский титан", застройку заповедного Форосского парка.

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"За время оккупации в Крыму пересохло 7 основных рек и два водохранилища. Так же и на Донбассе, где оккупационные администрации перестали выкачивать воду из шахт, в результате чего подземные воды затапливают все подземные пустоты, разрушая и загрязняя почвы. Наблюдая за всем этим, убеждаешься, что все, к чему прикасается Россия, превращается в руины", - подытожил Фирсов.