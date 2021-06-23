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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов. ФОТО

В море смыло нелегальные свалки, на которых 7 лет оккупации накапливался строительный мусор и бытовые отходы.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший и. о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях из-за мощных ливней свалки просто смыло в море", - написал он.

Читайте: Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму

Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов 01

Фирсов напомнил о других экологических ЧП, случившихся на полуострове во время оккупации - аварию на заводе "Крымский титан", застройку заповедного Форосского парка.

Смотрите: "Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

"За время оккупации в Крыму пересохло 7 основных рек и два водохранилища. Так же и на Донбассе, где оккупационные администрации перестали выкачивать воду из шахт, в результате чего подземные воды затапливают все подземные пустоты, разрушая и загрязняя почвы. Наблюдая за всем этим, убеждаешься, что все, к чему прикасается Россия, превращается в руины", - подытожил Фирсов.

Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов 02Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов 03

Автор: 

Крым (26384) мусор (490) наводнение (461) потоп (336) свалка (177) экология (1608) Ялта (341) Фирсов Егор (153)


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Топ комментарии
+29
Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов - Цензор.НЕТ 7175
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23.06.2021 01:16
+25
А говорил ведь вам астропсихотравматолог - КрЫсчане, у вас перелом судьбы, и он срастается ужасно долго, скверно... Походу - надо заново ломать. !!!!
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23.06.2021 00:58
+25
Тобі людина кадр з мультфільму показала! А по-друге - у світі багато чого є того що ти не знаєш! У 2015 році у Львівському метро бандери "русскаязичного" зарізали!!! (Лєнта ру писала!)
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23.06.2021 03:38
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"Яхта, парус, https://www.gl5.ru/strikalo-valentin-nashe-leto.html# в этом мире только мы одни.
Ялта, август и мы с тобою влюблены." (с)
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23.06.2021 00:51 Ответить
Катастрофа не катастрофа, а скоро понаедут отдыхающие кацапы, им мусор не мешает, они всю жизнь в мусоре живут и в головах мусор.
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23.06.2021 20:22 Ответить
А говорил ведь вам астропсихотравматолог - КрЫсчане, у вас перелом судьбы, и он срастается ужасно долго, скверно... Походу - надо заново ломать. !!!!
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23.06.2021 00:58 Ответить
согласен .. переломать хребет.. да так что бы уже не срослось
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23.06.2021 09:53 Ответить
та *****, крысы ж ниче не потеряли, а только приобрели...
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23.06.2021 00:58 Ответить
картинка жырные тетки жпг... кто запостит
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23.06.2021 00:59 Ответить
То Флоренс, а это дождь. Чего Вы там мучаетесь, в этом исчадии мировой катастрофы? В Крыму, правда, скучнее сейчас намного и колбаска подороже, хотя весьма так себе. Но гордиться под стягом, глядя на Портрет и осеняя себя крестным знамением и пионерским салютом, удобнее было бы, нет, не на побережье, а в Армянске, например, или в любой другой степной зоне без воды и воздуха. Нет идеи примкнуть к движению всецело- переехать там, поселиться, может, школу для идиотов открыть, научиться рисовать Портрет Путина для слепых? Такое решение многих бы убедило, что Вы человек последовательный))))
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23.06.2021 01:55 Ответить
коцорылые должны вымереть,(кроме татар), а там посмотрим чьи частные сектора будут заполнятся
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23.06.2021 01:02 Ответить
татарам там теж нема що робити
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23.06.2021 23:22 Ответить
Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов - Цензор.НЕТ 7175
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23.06.2021 01:16 Ответить
В Ялті немає залізниці.
Це все абсурд.
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23.06.2021 01:21 Ответить
Крым сейчас один большой абсурд )))
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23.06.2021 02:07 Ответить
Где кацапы - везде абсурд
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23.06.2021 10:04 Ответить
як самокритично
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23.06.2021 23:23 Ответить
Вы научитесь в флагах разбираться 😀
Большая часть флагов Европы состоит из синих белых и красных цветов
А свой флаг кацапы украли в Европе , хотя сами - азиаты
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24.06.2021 01:51 Ответить
Тобі людина кадр з мультфільму показала! А по-друге - у світі багато чого є того що ти не знаєш! У 2015 році у Львівському метро бандери "русскаязичного" зарізали!!! (Лєнта ру писала!)
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23.06.2021 03:38 Ответить
Львівський метрополітен - моторошна штука!
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23.06.2021 20:51 Ответить
а ти бачив їхній морський порт?
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23.06.2021 23:24 Ответить
А з тим - до голлівудських діячів. От де можна штампувати кіношедеври в найрізноманітніших жанрах!
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24.06.2021 00:38 Ответить
А в соседнем районе украли члена партии.
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23.06.2021 21:58 Ответить
Проте в мокшанії є кацапи, шо звуть себе хорьками із Сум (?!), та ще й під німецьким прапором!😆
Оце - абсурд!😂
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23.06.2021 14:58 Ответить
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23.06.2021 01:57 Ответить
В один з військових шпиталів окупованого Криму поступив «іхтамнєт»... Запис у історії хвороби: «Укушеная рана Анамнез: «нападение крокодила»...
Крокодил з ялтинської ферми-крокодиляріуму, що втік під час повені, пояснив «іхтамнєту» - «Чей Крым?»
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23.06.2021 08:24 Ответить
Вы все перекручиваете, крокодил - древняя рептилия с богатой наследственной памятью, он откусил кусочек, блеванул и отказался от идеи кушать р-ский биомусор.
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23.06.2021 09:42 Ответить
Крокодилы- бандеровцы в засаде в Крыму 😀😀😀
Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов - Цензор.НЕТ 243
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23.06.2021 10:03 Ответить
Пишут, что сбежало 70 крокодилов! https://www.tvr.by/news/v_mire/v_yalta_zatopilo_krokodilyarium_na_svobode_okazalis_70_krokodilov/
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23.06.2021 15:08 Ответить
это капец (фото)
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23.06.2021 01:38 Ответить
От жалко кацапов, тока ж люди на восьмой год поехали).
Что в Америке ещё хуже - улыбнуло)
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23.06.2021 01:41 Ответить
Действительно - к чему не прикасаются оккупанты-агрессора - всё превращается в руины...
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23.06.2021 01:42 Ответить
Ну вот - сваливали-сваливали, и всё насмарку.
Начинай по-новой.
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23.06.2021 02:06 Ответить
В родную говень так в родную говееь.
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23.06.2021 02:20 Ответить
Мдя, було "Черное море, белий пароход, стало белое море, чорний пароход" а москалі все кивають на США.
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23.06.2021 03:00 Ответить
Це все Абама з амЄрікосами зробив
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23.06.2021 04:08 Ответить
И долгожданых камней с неба не надо.
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23.06.2021 07:05 Ответить
ну то й що з того??
Зато в них є )(уйло та Дімон!!!
Немає води зато є калюжі!!
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23.06.2021 07:19 Ответить
Это духовно. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗И так скрепно🤗🤗🤗🤗🤗
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23.06.2021 07:53 Ответить
Це була "Чистка Авгієвих конюшень"! Жаль - слабувато! Але є і "позитив - уявіть який пласт історії чекає підводних археологів ХХІІ століття!!! Була "епоха пермських трапів" - вчені відкопували останки звірозубих ящерів. Була "епоха великого вимирання динозаврів" - учені викопували останки тиранозаврів та ігуанодонів. Була "епоха великого оледеніння" - вчені викопували останки шаблезубих тигрів і мамонтів. Була "епоха бронзи" -учені викопували залишки кріто-мікенської цивілізації. А це буде "епоха окупації Криму рашистами" - вчені будуть викопувать "колорадські стрічки" і медалі "За асвабаждение Крыма"!
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23.06.2021 08:11 Ответить
оккупированное украинское море цвета кацапских щей, которые они пытаются называть "борщ"
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23.06.2021 08:11 Ответить
а ви відєлі какой внєшній долг штатов
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23.06.2021 08:30 Ответить
Кацапи загядять Крим як все до чого вони приторкнулися. Русский мир - це не краса, а смерть за якийсь видуманий мир недонароду.
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23.06.2021 08:54 Ответить
Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов - Цензор.НЕТ 4273
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23.06.2021 08:58 Ответить
И главный вопрос - зачем нам нужна деокупация "не военным" путем?
Кормить понаехавший туда из за урала биомусор?
Разгребать там все это г-но?
Выборы там проводить?
Целесообразно только военное решение и после него военная администрация, назначаемая из Киева и исключительно из состава крымских татар. Через 50 лет можно будет подумать о выборах.
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23.06.2021 09:37 Ответить
екоцид як наслідок гідроциду в результаті етноциду
засіб від цього: деокупаційний кацоцид
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23.06.2021 10:14 Ответить
лили лили воду в решето ))
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23.06.2021 11:22 Ответить
Ну так вони ж в "радной говєні" - все як забажали
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23.06.2021 11:25 Ответить
Боженька хотів омити гівно з кацапських душ.. Добренько омив..А ле Боже ти зрозумій ..вони знов замажуться в гівно натура в них така ..у кацапів...Гівно це їх основний нормальний стан життя.. Здається що з омиванням ..закінченно далі мабуть буде засипання камінням... Покойтесь з миром гівно кацапське..
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23.06.2021 12:54 Ответить
Вгадай країну -

Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов - Цензор.НЕТ 377
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23.06.2021 13:12 Ответить
Зкріпно!
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23.06.2021 20:54 Ответить
Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов - Цензор.НЕТ 9074
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23.06.2021 13:13 Ответить
Надо поднимать цены на посещение ялтинских пляжей - купание в грязи и бытовых отходах можно преподнести отдыхающим, как лечебные грязевые ванны... Надеюсь, канализационные сточные нечистоты прочно впитались в пляжную гальку?
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23.06.2021 13:52 Ответить
Бро, я лично, рашек, на дух не переношу. Но природа в чем виновата? Она и так бедная, как может с себя всю местную и понаехавшую нечесть засухой морить или смыть пытается.
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23.06.2021 15:17 Ответить
Да, печалька. Пока Россия сильная нам Крым не вернуть, а когда достаточно ослабнет, то не будет кому компенсировать нам убытки.
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23.06.2021 15:45 Ответить
Вот на такая желанная радная говєнь.
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23.06.2021 16:48 Ответить
лол) туристов нет , цены пздц , с чистой водой проблема , теперь еще и ливень))) ... правильной дорогой идёте ниТаварищи крысчане! ...... ПС/ ПНХ!
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23.06.2021 19:25 Ответить
даже природа протестует против такого отношения!
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23.06.2021 21:27 Ответить
Не ну если бы не биндеровцы, то было бы всё хорошо, а так Эх-х-х.
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24.06.2021 00:14 Ответить
Вскоре должна на токсичных отходах родиться какая-то Годзила и очистить Крым от паразитов.
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24.06.2021 00:19 Ответить
 
 