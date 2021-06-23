Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов. ФОТО
В море смыло нелегальные свалки, на которых 7 лет оккупации накапливался строительный мусор и бытовые отходы.
Об этом пишет в Фейсбуке бывший и. о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.
"Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях из-за мощных ливней свалки просто смыло в море", - написал он.
Фирсов напомнил о других экологических ЧП, случившихся на полуострове во время оккупации - аварию на заводе "Крымский титан", застройку заповедного Форосского парка.
"За время оккупации в Крыму пересохло 7 основных рек и два водохранилища. Так же и на Донбассе, где оккупационные администрации перестали выкачивать воду из шахт, в результате чего подземные воды затапливают все подземные пустоты, разрушая и загрязняя почвы. Наблюдая за всем этим, убеждаешься, что все, к чему прикасается Россия, превращается в руины", - подытожил Фирсов.
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Ялта, август и мы с тобою влюблены." (с)
Це все абсурд.
Большая часть флагов Европы состоит из синих белых и красных цветов
А свой флаг кацапы украли в Европе , хотя сами - азиаты
Оце - абсурд!😂
Крокодил з ялтинської ферми-крокодиляріуму, що втік під час повені, пояснив «іхтамнєту» - «Чей Крым?»
Что в Америке ещё хуже - улыбнуло)
Начинай по-новой.
Зато в них є )(уйло та Дімон!!!
Немає води зато є калюжі!!
Кормить понаехавший туда из за урала биомусор?
Разгребать там все это г-но?
Выборы там проводить?
Целесообразно только военное решение и после него военная администрация, назначаемая из Киева и исключительно из состава крымских татар. Через 50 лет можно будет подумать о выборах.
засіб від цього: деокупаційний кацоцид