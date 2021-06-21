Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу распорядился нарастить группировку оккупационных российских войск в захваченном Крыму якобы для помощи пострадавшим от наводнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское агентство ТАСС.

Так, сейчас около 21 тысячи человек задействованы со стороны минобороны России в якобы оказании помощи населению оккупированного Крыма, которое пострадало из-за наводнения

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в минобороны России.

Военные проводят работы в 36 населенных пунктах.

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