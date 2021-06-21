Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму
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Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу распорядился нарастить группировку оккупационных российских войск в захваченном Крыму якобы для помощи пострадавшим от наводнения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское агентство ТАСС.
Так, сейчас около 21 тысячи человек задействованы со стороны минобороны России в якобы оказании помощи населению оккупированного Крыма, которое пострадало из-за наводнения
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в минобороны России.
Военные проводят работы в 36 населенных пунктах.
Пожалуйста, подождите...
шо был дождь,шо не было...начинайте все по новой.
или шо,с марлей тоже проблемы?
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim 1 ч
Ялта Ай Васили
Кладбище траликов
Кадр Голливуду на зависть... фильм катастрофа
47 хв. ·
Дві новини, про екологічну катастрофу в Криму і про надходження в продаж 14-томного ПЗТ Лесі Українки, перетнулися, в стрічці мелькнув "ожилий" після злив водоспад на Учан-Су - і я згадала, де вперше зустріла цей топонім:
« - Що він собі думає? Ви знаєте, що він мені випалив учора, коли я не схотіла їхати з ним удвох на Учан-Су?.. Самі зважте, чи можна ж порядній дівчині їхати з ним удвох аж у гори?..
- Коли ви питаєте моєї думки... - почала я, але панночка знов перебила:
- Звичайно, я не схотіла і не поїхала; тоді він розізлився і ляпнув: "З вами, светскими барышнями, чиста нудота - воловодіння безконечне! Не вмієте ви бути ні до кінця цнотливими, ні до кінця розпусними, але все наполовину!..» (с)
Так, це Леся Українка, моє улюблене "Над морем" - блискуче й жорстоко недооцінене оповідання 1898 р. про "жіночий колоніалізм": про тодішніх московських "понаєхів"-курортників у Ялті, аж до "барынь с татарами" (сьогодні ми звемо це секс-туризмом) включно, Українчина Алла Михайлівна - просто універсальний, хоч в бронзі лий, образ "москвички в Крыму". Якщо завгодно, це оповідання про психологічні початки "Кримнашу": дуже багато можна зрозуміти про світ сьогодні, якщо читати правильні книжки з минулого...
«"У нас в Москве", - так починалась кожда її розмова, а кінчалась: "Ах, ваша противная Ялта!"» (с)
Не один "непотопляемый авианосец" не выдержит такого количества
под)(уйников
По Крыму проходила,
Она, она, веселою была....
Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение
крымчанам опять нужно срочно готовить тазики - поплавать и воды набрать
перед пляжным сезоном
ГОНОЧЕРПИЕВ фекалий хотят увеличить
переживаю, кушать не могу
Перестарался!
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim 1 ч
Ялта
Массандровский пляж нау
Купаться оф. запрещено по очевидным причинам
Когда эта орда какой то холеры наглотается,куда она ломанется?
Медицину убили еще раньше в Крыму (табличка какая есть запрещающая-шторм тут не до чого,понятно)
"Да где ж широко-то,узко мне ,узко".