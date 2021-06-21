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Крым (26022) наводнение (450) Шойгу (667) Минобороны рф (808)

Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу распорядился нарастить группировку оккупационных российских войск в захваченном Крыму якобы для помощи пострадавшим от наводнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское агентство ТАСС.

Так, сейчас около 21 тысячи человек задействованы со стороны минобороны России в якобы оказании помощи населению оккупированного Крыма, которое пострадало из-за наводнения

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в минобороны России.

Военные проводят работы в 36 населенных пунктах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+14
шо,успели воды накопить?и фиг с ней,с той ялтой?
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21.06.2021 14:50
+12
так этим дополнительным силам нужна дополнительная вода...которую они и выпьют.
шо был дождь,шо не было...начинайте все по новой.
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21.06.2021 14:52
+11
Сча доиграются, что потонет нах..
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21.06.2021 14:51
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шо,успели воды накопить?и фиг с ней,с той ялтой?
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21.06.2021 14:50 Ответить
так этим дополнительным силам нужна дополнительная вода...которую они и выпьют.
шо был дождь,шо не было...начинайте все по новой.
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21.06.2021 14:52 Ответить
Фантазии умалишенного тупина. Накануне бессмысленного кривляния и блеяния своего зеленого шута в Белый Дом бункерфюрер повышает ставки. Ну что-же, проверим прочность величайшего в мире недомоста.
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21.06.2021 15:36 Ответить
Посмотрите на фоту, разве то вода?
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21.06.2021 15:40 Ответить
а процедить? Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6204
или шо,с марлей тоже проблемы?
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21.06.2021 16:06 Ответить
усилить в Крыму группировку ГОВНОЧЕРПИЕВ Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3568
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21.06.2021 16:16 Ответить
Зачем цедить? Говно с мочой это полноценный обед.
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21.06.2021 16:25 Ответить
за потоп
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21.06.2021 16:03 Ответить
жалобы в ПАСЕ писать за потоп, устроенный украми Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1462
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21.06.2021 18:15 Ответить
Сча доиграются, что потонет нах..
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21.06.2021 14:51 Ответить
Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 886
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21.06.2021 16:30 Ответить


RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim 1 ч

Ялта Ай Васили
Кладбище траликов
Кадр Голливуду на зависть... фильм катастрофа

Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1400
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21.06.2021 16:48 Ответить
а вот нечего брехать, в ПАСЕ на Украину жаловаться и Боженьку гневить Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 555
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21.06.2021 18:17 Ответить
главно чтобо технико кучно стояло ...
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21.06.2021 14:54 Ответить
А чего кацапы не хотят нарастить в Крыму колличество МЧСников?
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21.06.2021 14:54 Ответить
алінєвод запаса шойгу знат, что делат. аднака.
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21.06.2021 14:55 Ответить
А в крысму ягель можно культивировать или на худой конец боярышник ???
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21.06.2021 15:00 Ответить
Та не , не потонут , у них техника и ракеты надувные !
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21.06.2021 15:02 Ответить
Шайгу, ты бубен не забыл на посиделки с *уйлом ?! Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 353
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21.06.2021 15:02 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

47 хв. ·

Дві новини, про екологічну катастрофу в Криму і про надходження в продаж 14-томного ПЗТ Лесі Українки, перетнулися, в стрічці мелькнув "ожилий" після злив водоспад на Учан-Су - і я згадала, де вперше зустріла цей топонім:

« - Що він собі думає? Ви знаєте, що він мені випалив учора, коли я не схотіла їхати з ним удвох на Учан-Су?.. Самі зважте, чи можна ж порядній дівчині їхати з ним удвох аж у гори?..

- Коли ви питаєте моєї думки... - почала я, але панночка знов перебила:

- Звичайно, я не схотіла і не поїхала; тоді він розізлився і ляпнув: "З вами, светскими барышнями, чиста нудота - воловодіння безконечне! Не вмієте ви бути ні до кінця цнотливими, ні до кінця розпусними, але все наполовину!..» (с)

Так, це Леся Українка, моє улюблене "Над морем" - блискуче й жорстоко недооцінене оповідання 1898 р. про "жіночий колоніалізм": про тодішніх московських "понаєхів"-курортників у Ялті, аж до "барынь с татарами" (сьогодні ми звемо це секс-туризмом) включно, Українчина Алла Михайлівна - просто універсальний, хоч в бронзі лий, образ "москвички в Крыму". Якщо завгодно, це оповідання про психологічні початки "Кримнашу": дуже багато можна зрозуміти про світ сьогодні, якщо читати правильні книжки з минулого...

«"У нас в Москве", - так починалась кожда її розмова, а кінчалась: "Ах, ваша противная Ялта!"» (с)
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21.06.2021 15:03 Ответить
нагонят военных что бы дождевую воду отсербывали Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2152
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21.06.2021 15:03 Ответить
Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2399 Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7013
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21.06.2021 18:49 Ответить
Хана Крыму-теперь будет землетрясение-
Не один "непотопляемый авианосец" не выдержит такого количества
под)(уйников
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21.06.2021 15:03 Ответить
Путевку в Египет берем?
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21.06.2021 15:27 Ответить
в Сен Тропе
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21.06.2021 15:30 Ответить
Такими темпами не залишиться місця нашим відпочиваючим, шайгу мабуть не вкурсе шо це півострів...)))
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21.06.2021 15:13 Ответить
Рубль рухнул на новостях о новых «химических» санкциях США
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21.06.2021 15:16 Ответить
Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7794
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21.06.2021 15:16 Ответить
и ви називаєте це "фото-жабою" ? Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3436
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21.06.2021 15:52 Ответить
фото - крокадилою
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21.06.2021 16:01 Ответить
Фото-каркадила,
По Крыму проходила,
Она, она, веселою была.... Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9912
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21.06.2021 18:51 Ответить
43 минуты назад, источник: РИА Крым

Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение
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21.06.2021 15:48 Ответить
точно !!!!!!!!!

крымчанам опять нужно срочно готовить тазики - поплавать и воды набрать Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7292
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21.06.2021 15:53 Ответить
век воли не видать !
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21.06.2021 16:00 Ответить
завалы в Ялте разбирать
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21.06.2021 16:08 Ответить
Теперь ясно, с какой целью Кремль устроил это наводнение.
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21.06.2021 15:58 Ответить
солдат помыть
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21.06.2021 16:01 Ответить
овно смыть... Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 622

перед пляжным сезоном Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 821
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21.06.2021 18:20 Ответить
завалы в Ялте разбирать
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21.06.2021 16:08 Ответить
В Кремле заявили о неизбежной повторной вакцинации от коронавируса.
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21.06.2021 16:04 Ответить
ВЫХЛЕБАТЕЛЕЙ ВОДЫ НЕ ХВАТАЕТ! Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9533
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21.06.2021 16:04 Ответить
какая там вода ?

ГОНОЧЕРПИЕВ фекалий хотят увеличить Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8297
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21.06.2021 18:19 Ответить
Разбор завалов в подтопленной ливнями Ялте начнется в ближайшее время
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21.06.2021 16:07 Ответить
к закрытию курортного сезона уложатся ?

переживаю, кушать не могу Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9078
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21.06.2021 18:21 Ответить
В Крыму после потопа закрыли пляжи на неопределенное время
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21.06.2021 16:11 Ответить
Гундяев с самолета намутил дожди....
Перестарался!
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21.06.2021 16:14 Ответить
бгг, стару холєру до нової корони...



RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim 1 ч

Ялта
Массандровский пляж нау
Купаться оф. запрещено по очевидным причинам
Когда эта орда какой то холеры наглотается,куда она ломанется?
Медицину убили еще раньше в Крыму (табличка какая есть запрещающая-шторм тут не до чого,понятно)

Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7753
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21.06.2021 16:15 Ответить
Який підступний план! В кожного кацапа є фляга для води, так вони води і запасуть на цілий курортний сезон. Ще і на полив зостанеться...
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21.06.2021 16:40 Ответить
Будут крокодилов ловить
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21.06.2021 17:23 Ответить
кокосы выращивать... Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 750
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21.06.2021 18:23 Ответить
Зеленые туристы.
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21.06.2021 17:40 Ответить
Нихрена их не понять ,то им мало воды,то им много воды.
"Да где ж широко-то,узко мне ,узко".
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21.06.2021 18:56 Ответить
 
 