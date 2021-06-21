Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму
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Глава міністерства оборони РФ Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання окупаційних російських військ у захопленому Криму нібито для допомоги постраждалим від повені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське агентство ТАСС.
Так, нині приблизно 21 тисяча осіб задіяні з боку Міноборони Росії в нібито наданні допомоги населенню окупованого Криму, яке постраждало через повінь.
"За дорученням президента Російської Федерації Володимира Путіна міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу дав вказівки щодо нарощування угруповання, задіяного для надання допомоги жителям Республіки Крим, постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої тривалими опадами", - зазначили в Міноборони Росії.
Військові проводять роботи у 36 населених пунктах.
Будь ласка, зачекайте...
шо был дождь,шо не было...начинайте все по новой.
или шо,с марлей тоже проблемы?
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim 1 ч
Ялта Ай Васили
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Кадр Голливуду на зависть... фильм катастрофа
47 хв. ·
Дві новини, про екологічну катастрофу в Криму і про надходження в продаж 14-томного ПЗТ Лесі Українки, перетнулися, в стрічці мелькнув "ожилий" після злив водоспад на Учан-Су - і я згадала, де вперше зустріла цей топонім:
« - Що він собі думає? Ви знаєте, що він мені випалив учора, коли я не схотіла їхати з ним удвох на Учан-Су?.. Самі зважте, чи можна ж порядній дівчині їхати з ним удвох аж у гори?..
- Коли ви питаєте моєї думки... - почала я, але панночка знов перебила:
- Звичайно, я не схотіла і не поїхала; тоді він розізлився і ляпнув: "З вами, светскими барышнями, чиста нудота - воловодіння безконечне! Не вмієте ви бути ні до кінця цнотливими, ні до кінця розпусними, але все наполовину!..» (с)
Так, це Леся Українка, моє улюблене "Над морем" - блискуче й жорстоко недооцінене оповідання 1898 р. про "жіночий колоніалізм": про тодішніх московських "понаєхів"-курортників у Ялті, аж до "барынь с татарами" (сьогодні ми звемо це секс-туризмом) включно, Українчина Алла Михайлівна - просто універсальний, хоч в бронзі лий, образ "москвички в Крыму". Якщо завгодно, це оповідання про психологічні початки "Кримнашу": дуже багато можна зрозуміти про світ сьогодні, якщо читати правильні книжки з минулого...
«"У нас в Москве", - так починалась кожда її розмова, а кінчалась: "Ах, ваша противная Ялта!"» (с)
Не один "непотопляемый авианосец" не выдержит такого количества
под)(уйников
По Крыму проходила,
Она, она, веселою была....
Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение
крымчанам опять нужно срочно готовить тазики - поплавать и воды набрать
перед пляжным сезоном
ГОНОЧЕРПИЕВ фекалий хотят увеличить
переживаю, кушать не могу
Перестарался!
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim 1 ч
Ялта
Массандровский пляж нау
Купаться оф. запрещено по очевидным причинам
Когда эта орда какой то холеры наглотается,куда она ломанется?
Медицину убили еще раньше в Крыму (табличка какая есть запрещающая-шторм тут не до чого,понятно)
"Да где ж широко-то,узко мне ,узко".