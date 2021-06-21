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Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму

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Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму

Глава міністерства оборони РФ Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання окупаційних російських військ у захопленому Криму нібито для допомоги постраждалим від повені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське агентство ТАСС.

Так, нині приблизно 21 тисяча осіб задіяні з боку Міноборони Росії в нібито наданні допомоги населенню окупованого Криму, яке постраждало через повінь.

"За дорученням президента Російської Федерації Володимира Путіна міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу дав вказівки щодо нарощування угруповання, задіяного для надання допомоги жителям Республіки Крим, постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої тривалими опадами", - зазначили в Міноборони Росії.

Військові проводять роботи у 36 населених пунктах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
шо,успели воды накопить?и фиг с ней,с той ялтой?
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21.06.2021 14:50
+12
так этим дополнительным силам нужна дополнительная вода...которую они и выпьют.
шо был дождь,шо не было...начинайте все по новой.
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21.06.2021 14:52
+11
Сча доиграются, что потонет нах..
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21.06.2021 14:51
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шо,успели воды накопить?и фиг с ней,с той ялтой?
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21.06.2021 14:50 Відповісти
так этим дополнительным силам нужна дополнительная вода...которую они и выпьют.
шо был дождь,шо не было...начинайте все по новой.
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21.06.2021 14:52 Відповісти
Фантазии умалишенного тупина. Накануне бессмысленного кривляния и блеяния своего зеленого шута в Белый Дом бункерфюрер повышает ставки. Ну что-же, проверим прочность величайшего в мире недомоста.
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21.06.2021 15:36 Відповісти
Посмотрите на фоту, разве то вода?
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21.06.2021 15:40 Відповісти
а процедить? Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6204
или шо,с марлей тоже проблемы?
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21.06.2021 16:06 Відповісти
усилить в Крыму группировку ГОВНОЧЕРПИЕВ Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3568
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21.06.2021 16:16 Відповісти
Зачем цедить? Говно с мочой это полноценный обед.
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21.06.2021 16:25 Відповісти
за потоп
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21.06.2021 16:03 Відповісти
жалобы в ПАСЕ писать за потоп, устроенный украми Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1462
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21.06.2021 18:15 Відповісти
Сча доиграются, что потонет нах..
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21.06.2021 14:51 Відповісти
Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 886
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21.06.2021 16:30 Відповісти


RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim 1 ч

Ялта Ай Васили
Кладбище траликов
Кадр Голливуду на зависть... фильм катастрофа

Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1400
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21.06.2021 16:48 Відповісти
а вот нечего брехать, в ПАСЕ на Украину жаловаться и Боженьку гневить Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 555
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21.06.2021 18:17 Відповісти
главно чтобо технико кучно стояло ...
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21.06.2021 14:54 Відповісти
А чего кацапы не хотят нарастить в Крыму колличество МЧСников?
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21.06.2021 14:54 Відповісти
алінєвод запаса шойгу знат, что делат. аднака.
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21.06.2021 14:55 Відповісти
А в крысму ягель можно культивировать или на худой конец боярышник ???
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21.06.2021 15:00 Відповісти
Та не , не потонут , у них техника и ракеты надувные !
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21.06.2021 15:02 Відповісти
Шайгу, ты бубен не забыл на посиделки с *уйлом ?! Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 353
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21.06.2021 15:02 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

47 хв. ·

Дві новини, про екологічну катастрофу в Криму і про надходження в продаж 14-томного ПЗТ Лесі Українки, перетнулися, в стрічці мелькнув "ожилий" після злив водоспад на Учан-Су - і я згадала, де вперше зустріла цей топонім:

« - Що він собі думає? Ви знаєте, що він мені випалив учора, коли я не схотіла їхати з ним удвох на Учан-Су?.. Самі зважте, чи можна ж порядній дівчині їхати з ним удвох аж у гори?..

- Коли ви питаєте моєї думки... - почала я, але панночка знов перебила:

- Звичайно, я не схотіла і не поїхала; тоді він розізлився і ляпнув: "З вами, светскими барышнями, чиста нудота - воловодіння безконечне! Не вмієте ви бути ні до кінця цнотливими, ні до кінця розпусними, але все наполовину!..» (с)

Так, це Леся Українка, моє улюблене "Над морем" - блискуче й жорстоко недооцінене оповідання 1898 р. про "жіночий колоніалізм": про тодішніх московських "понаєхів"-курортників у Ялті, аж до "барынь с татарами" (сьогодні ми звемо це секс-туризмом) включно, Українчина Алла Михайлівна - просто універсальний, хоч в бронзі лий, образ "москвички в Крыму". Якщо завгодно, це оповідання про психологічні початки "Кримнашу": дуже багато можна зрозуміти про світ сьогодні, якщо читати правильні книжки з минулого...

«"У нас в Москве", - так починалась кожда її розмова, а кінчалась: "Ах, ваша противная Ялта!"» (с)
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21.06.2021 15:03 Відповісти
нагонят военных что бы дождевую воду отсербывали Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2152
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21.06.2021 15:03 Відповісти
Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2399 Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7013
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21.06.2021 18:49 Відповісти
Хана Крыму-теперь будет землетрясение-
Не один "непотопляемый авианосец" не выдержит такого количества
под)(уйников
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21.06.2021 15:03 Відповісти
Ялту смыло к е##ням! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем секс
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21.06.2021 15:10 Відповісти
Путевку в Египет берем?
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21.06.2021 15:27 Відповісти
в Сен Тропе
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21.06.2021 15:30 Відповісти
Такими темпами не залишиться місця нашим відпочиваючим, шайгу мабуть не вкурсе шо це півострів...)))
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21.06.2021 15:13 Відповісти
Рубль рухнул на новостях о новых «химических» санкциях США
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21.06.2021 15:16 Відповісти
Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7794
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21.06.2021 15:16 Відповісти
и ви називаєте це "фото-жабою" ? Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3436
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21.06.2021 15:52 Відповісти
фото - крокадилою
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21.06.2021 16:01 Відповісти
Фото-каркадила,
По Крыму проходила,
Она, она, веселою была.... Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9912
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21.06.2021 18:51 Відповісти
43 минуты назад, источник: РИА Крым

Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение
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21.06.2021 15:48 Відповісти
точно !!!!!!!!!

крымчанам опять нужно срочно готовить тазики - поплавать и воды набрать Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7292
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21.06.2021 15:53 Відповісти
век воли не видать !
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21.06.2021 16:00 Відповісти
завалы в Ялте разбирать
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21.06.2021 16:08 Відповісти
Теперь ясно, с какой целью Кремль устроил это наводнение.
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21.06.2021 15:58 Відповісти
солдат помыть
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21.06.2021 16:01 Відповісти
овно смыть... Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 622

перед пляжным сезоном Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 821
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21.06.2021 18:20 Відповісти
завалы в Ялте разбирать
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21.06.2021 16:08 Відповісти
В Кремле заявили о неизбежной повторной вакцинации от коронавируса.
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21.06.2021 16:04 Відповісти
ВЫХЛЕБАТЕЛЕЙ ВОДЫ НЕ ХВАТАЕТ! Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9533
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21.06.2021 16:04 Відповісти
какая там вода ?

ГОНОЧЕРПИЕВ фекалий хотят увеличить Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8297
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21.06.2021 18:19 Відповісти
Разбор завалов в подтопленной ливнями Ялте начнется в ближайшее время
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21.06.2021 16:07 Відповісти
к закрытию курортного сезона уложатся ?

переживаю, кушать не могу Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9078
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21.06.2021 18:21 Відповісти
В Крыму после потопа закрыли пляжи на неопределенное время
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21.06.2021 16:11 Відповісти
Гундяев с самолета намутил дожди....
Перестарался!
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21.06.2021 16:14 Відповісти
бгг, стару холєру до нової корони...



RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim 1 ч

Ялта
Массандровский пляж нау
Купаться оф. запрещено по очевидным причинам
Когда эта орда какой то холеры наглотается,куда она ломанется?
Медицину убили еще раньше в Крыму (табличка какая есть запрещающая-шторм тут не до чого,понятно)

Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7753
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21.06.2021 16:15 Відповісти
Який підступний план! В кожного кацапа є фляга для води, так вони води і запасуть на цілий курортний сезон. Ще і на полив зостанеться...
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21.06.2021 16:40 Відповісти
Будут крокодилов ловить
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21.06.2021 17:23 Відповісти
кокосы выращивать... Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 750
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21.06.2021 18:23 Відповісти
Зеленые туристы.
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21.06.2021 17:40 Відповісти
Нихрена их не понять ,то им мало воды,то им много воды.
"Да где ж широко-то,узко мне ,узко".
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21.06.2021 18:56 Відповісти
 
 