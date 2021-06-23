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Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов. ФОТО

У море змило нелегальні звалища, на яких 7 років окупації накопичувався будівельне сміття та побутові відходи.

Про це пише у фейсбуці колишній в. о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий вигляд має зараз бухта в Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних звалищах Криму скупчилося будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило в море", - написав він.

Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов 01

Фірсов нагадав про інші екологічні НП, що трапилися на півострові під час окупації - аварію на заводі "Кримський титан", забудову заповідного Фороського парку.

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"За час окупації в Криму пересохло 7 основних річок і два водосховища. Так само і на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт, в результаті чого підземні води затоплюють всі підземні пустоти, руйнуючи і забруднюючи ґрунти. Спостерігаючи за всім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну", - підсумував Фірсов.

Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов 02Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов 03

Автор: 

Крим (14147) сміття (477) повінь (172) потоп (85) звалище (165) екологія (1353) Ялта (103) Фірсов Єгор (122)


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Топ коментарі
+29
Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов - Цензор.НЕТ 7175
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23.06.2021 01:16
+25
А говорил ведь вам астропсихотравматолог - КрЫсчане, у вас перелом судьбы, и он срастается ужасно долго, скверно... Походу - надо заново ломать. !!!!
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23.06.2021 00:58
+25
Тобі людина кадр з мультфільму показала! А по-друге - у світі багато чого є того що ти не знаєш! У 2015 році у Львівському метро бандери "русскаязичного" зарізали!!! (Лєнта ру писала!)
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23.06.2021 03:38
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"Яхта, парус, https://www.gl5.ru/strikalo-valentin-nashe-leto.html# в этом мире только мы одни.
Ялта, август и мы с тобою влюблены." (с)
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23.06.2021 00:51 Відповісти
Катастрофа не катастрофа, а скоро понаедут отдыхающие кацапы, им мусор не мешает, они всю жизнь в мусоре живут и в головах мусор.
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23.06.2021 20:22 Відповісти
А говорил ведь вам астропсихотравматолог - КрЫсчане, у вас перелом судьбы, и он срастается ужасно долго, скверно... Походу - надо заново ломать. !!!!
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23.06.2021 00:58 Відповісти
согласен .. переломать хребет.. да так что бы уже не срослось
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23.06.2021 09:53 Відповісти
та *****, крысы ж ниче не потеряли, а только приобрели...
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23.06.2021 00:58 Відповісти
картинка жырные тетки жпг... кто запостит
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23.06.2021 00:59 Відповісти
То Флоренс, а это дождь. Чего Вы там мучаетесь, в этом исчадии мировой катастрофы? В Крыму, правда, скучнее сейчас намного и колбаска подороже, хотя весьма так себе. Но гордиться под стягом, глядя на Портрет и осеняя себя крестным знамением и пионерским салютом, удобнее было бы, нет, не на побережье, а в Армянске, например, или в любой другой степной зоне без воды и воздуха. Нет идеи примкнуть к движению всецело- переехать там, поселиться, может, школу для идиотов открыть, научиться рисовать Портрет Путина для слепых? Такое решение многих бы убедило, что Вы человек последовательный))))
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23.06.2021 01:55 Відповісти
коцорылые должны вымереть,(кроме татар), а там посмотрим чьи частные сектора будут заполнятся
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23.06.2021 01:02 Відповісти
татарам там теж нема що робити
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23.06.2021 23:22 Відповісти
Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов - Цензор.НЕТ 7175
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23.06.2021 01:16 Відповісти
В Ялті немає залізниці.
Це все абсурд.
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23.06.2021 01:21 Відповісти
Крым сейчас один большой абсурд )))
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23.06.2021 02:07 Відповісти
Где кацапы - везде абсурд
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23.06.2021 10:04 Відповісти
як самокритично
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23.06.2021 23:23 Відповісти
Вы научитесь в флагах разбираться 😀
Большая часть флагов Европы состоит из синих белых и красных цветов
А свой флаг кацапы украли в Европе , хотя сами - азиаты
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24.06.2021 01:51 Відповісти
Тобі людина кадр з мультфільму показала! А по-друге - у світі багато чого є того що ти не знаєш! У 2015 році у Львівському метро бандери "русскаязичного" зарізали!!! (Лєнта ру писала!)
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23.06.2021 03:38 Відповісти
Львівський метрополітен - моторошна штука!
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23.06.2021 20:51 Відповісти
а ти бачив їхній морський порт?
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23.06.2021 23:24 Відповісти
А з тим - до голлівудських діячів. От де можна штампувати кіношедеври в найрізноманітніших жанрах!
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24.06.2021 00:38 Відповісти
А в соседнем районе украли члена партии.
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23.06.2021 21:58 Відповісти
Проте в мокшанії є кацапи, шо звуть себе хорьками із Сум (?!), та ще й під німецьким прапором!😆
Оце - абсурд!😂
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23.06.2021 14:58 Відповісти
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23.06.2021 01:57 Відповісти
В один з військових шпиталів окупованого Криму поступив «іхтамнєт»... Запис у історії хвороби: «Укушеная рана Анамнез: «нападение крокодила»...
Крокодил з ялтинської ферми-крокодиляріуму, що втік під час повені, пояснив «іхтамнєту» - «Чей Крым?»
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23.06.2021 08:24 Відповісти
Вы все перекручиваете, крокодил - древняя рептилия с богатой наследственной памятью, он откусил кусочек, блеванул и отказался от идеи кушать р-ский биомусор.
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23.06.2021 09:42 Відповісти
Крокодилы- бандеровцы в засаде в Крыму 😀😀😀
Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов - Цензор.НЕТ 243
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23.06.2021 10:03 Відповісти
Пишут, что сбежало 70 крокодилов! https://www.tvr.by/news/v_mire/v_yalta_zatopilo_krokodilyarium_na_svobode_okazalis_70_krokodilov/
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23.06.2021 15:08 Відповісти
это капец (фото)
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23.06.2021 01:38 Відповісти
От жалко кацапов, тока ж люди на восьмой год поехали).
Что в Америке ещё хуже - улыбнуло)
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23.06.2021 01:41 Відповісти
Действительно - к чему не прикасаются оккупанты-агрессора - всё превращается в руины...
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23.06.2021 01:42 Відповісти
Ну вот - сваливали-сваливали, и всё насмарку.
Начинай по-новой.
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23.06.2021 02:06 Відповісти
В родную говень так в родную говееь.
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23.06.2021 02:20 Відповісти
Мдя, було "Черное море, белий пароход, стало белое море, чорний пароход" а москалі все кивають на США.
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23.06.2021 03:00 Відповісти
Це все Абама з амЄрікосами зробив
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23.06.2021 04:08 Відповісти
И долгожданых камней с неба не надо.
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23.06.2021 07:05 Відповісти
ну то й що з того??
Зато в них є )(уйло та Дімон!!!
Немає води зато є калюжі!!
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23.06.2021 07:19 Відповісти
Это духовно. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗И так скрепно🤗🤗🤗🤗🤗
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23.06.2021 07:53 Відповісти
Це була "Чистка Авгієвих конюшень"! Жаль - слабувато! Але є і "позитив - уявіть який пласт історії чекає підводних археологів ХХІІ століття!!! Була "епоха пермських трапів" - вчені відкопували останки звірозубих ящерів. Була "епоха великого вимирання динозаврів" - учені викопували останки тиранозаврів та ігуанодонів. Була "епоха великого оледеніння" - вчені викопували останки шаблезубих тигрів і мамонтів. Була "епоха бронзи" -учені викопували залишки кріто-мікенської цивілізації. А це буде "епоха окупації Криму рашистами" - вчені будуть викопувать "колорадські стрічки" і медалі "За асвабаждение Крыма"!
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23.06.2021 08:11 Відповісти
оккупированное украинское море цвета кацапских щей, которые они пытаются называть "борщ"
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23.06.2021 08:11 Відповісти
а ви відєлі какой внєшній долг штатов
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23.06.2021 08:30 Відповісти
Кацапи загядять Крим як все до чого вони приторкнулися. Русский мир - це не краса, а смерть за якийсь видуманий мир недонароду.
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23.06.2021 08:54 Відповісти
Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов - Цензор.НЕТ 4273
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23.06.2021 08:58 Відповісти
И главный вопрос - зачем нам нужна деокупация "не военным" путем?
Кормить понаехавший туда из за урала биомусор?
Разгребать там все это г-но?
Выборы там проводить?
Целесообразно только военное решение и после него военная администрация, назначаемая из Киева и исключительно из состава крымских татар. Через 50 лет можно будет подумать о выборах.
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23.06.2021 09:37 Відповісти
екоцид як наслідок гідроциду в результаті етноциду
засіб від цього: деокупаційний кацоцид
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23.06.2021 10:14 Відповісти
лили лили воду в решето ))
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23.06.2021 11:22 Відповісти
Ну так вони ж в "радной говєні" - все як забажали
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23.06.2021 11:25 Відповісти
Боженька хотів омити гівно з кацапських душ.. Добренько омив..А ле Боже ти зрозумій ..вони знов замажуться в гівно натура в них така ..у кацапів...Гівно це їх основний нормальний стан життя.. Здається що з омиванням ..закінченно далі мабуть буде засипання камінням... Покойтесь з миром гівно кацапське..
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23.06.2021 12:54 Відповісти
Вгадай країну -

Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов - Цензор.НЕТ 377
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23.06.2021 13:12 Відповісти
Зкріпно!
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23.06.2021 20:54 Відповісти
Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов - Цензор.НЕТ 9074
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23.06.2021 13:13 Відповісти
Надо поднимать цены на посещение ялтинских пляжей - купание в грязи и бытовых отходах можно преподнести отдыхающим, как лечебные грязевые ванны... Надеюсь, канализационные сточные нечистоты прочно впитались в пляжную гальку?
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23.06.2021 13:52 Відповісти
Бро, я лично, рашек, на дух не переношу. Но природа в чем виновата? Она и так бедная, как может с себя всю местную и понаехавшую нечесть засухой морить или смыть пытается.
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23.06.2021 15:17 Відповісти
Да, печалька. Пока Россия сильная нам Крым не вернуть, а когда достаточно ослабнет, то не будет кому компенсировать нам убытки.
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23.06.2021 15:45 Відповісти
Вот на такая желанная радная говєнь.
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23.06.2021 16:48 Відповісти
лол) туристов нет , цены пздц , с чистой водой проблема , теперь еще и ливень))) ... правильной дорогой идёте ниТаварищи крысчане! ...... ПС/ ПНХ!
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23.06.2021 19:25 Відповісти
даже природа протестует против такого отношения!
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23.06.2021 21:27 Відповісти
Не ну если бы не биндеровцы, то было бы всё хорошо, а так Эх-х-х.
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24.06.2021 00:14 Відповісти
Вскоре должна на токсичных отходах родиться какая-то Годзила и очистить Крым от паразитов.
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24.06.2021 00:19 Відповісти
 
 