Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов. ФОТО

У море змило нелегальні звалища, на яких 7 років окупації накопичувався будівельне сміття та побутові відходи.

Про це пише у фейсбуці колишній в. о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий вигляд має зараз бухта в Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних звалищах Криму скупчилося будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило в море", - написав він.

Фірсов нагадав про інші екологічні НП, що трапилися на півострові під час окупації - аварію на заводі "Кримський титан", забудову заповідного Фороського парку.

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"За час окупації в Криму пересохло 7 основних річок і два водосховища. Так само і на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт, в результаті чого підземні води затоплюють всі підземні пустоти, руйнуючи і забруднюючи ґрунти. Спостерігаючи за всім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну", - підсумував Фірсов.