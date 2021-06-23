Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов. ФОТО
У море змило нелегальні звалища, на яких 7 років окупації накопичувався будівельне сміття та побутові відходи.
Про це пише у фейсбуці колишній в. о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.
"Такий вигляд має зараз бухта в Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних звалищах Криму скупчилося будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило в море", - написав він.
Фірсов нагадав про інші екологічні НП, що трапилися на півострові під час окупації - аварію на заводі "Кримський титан", забудову заповідного Фороського парку.
"За час окупації в Криму пересохло 7 основних річок і два водосховища. Так само і на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт, в результаті чого підземні води затоплюють всі підземні пустоти, руйнуючи і забруднюючи ґрунти. Спостерігаючи за всім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну", - підсумував Фірсов.
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Ялта, август и мы с тобою влюблены." (с)
Це все абсурд.
Большая часть флагов Европы состоит из синих белых и красных цветов
А свой флаг кацапы украли в Европе , хотя сами - азиаты
Оце - абсурд!😂
Крокодил з ялтинської ферми-крокодиляріуму, що втік під час повені, пояснив «іхтамнєту» - «Чей Крым?»
Что в Америке ещё хуже - улыбнуло)
Начинай по-новой.
Зато в них є )(уйло та Дімон!!!
Немає води зато є калюжі!!
Кормить понаехавший туда из за урала биомусор?
Разгребать там все это г-но?
Выборы там проводить?
Целесообразно только военное решение и после него военная администрация, назначаемая из Киева и исключительно из состава крымских татар. Через 50 лет можно будет подумать о выборах.
засіб від цього: деокупаційний кацоцид