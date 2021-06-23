Тисячі мертвих креветок викинуло на берег в Одеській області. ФОТО
Шар креветок подекуди сягає 15 см. Причиною їхньої масової загибелі може бути спека або забруднення води під час нещодавніх злив.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на одеське видання "Думська".
За словами наукового співробітника Інституту морської біології НАН України, кандидата біологічних наук Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато - від різкого підвищення температури повітря до забруднення води під час нещодавніх дощів.
Топ коментарі
+23 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар23.06.2021 16:07
+9 Valery Greff
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+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.06.2021 16:17
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отгадай загадку и реши вопрос, - кто, стреляя в пятку, попадает в нос?
Ситуацию испортил голос из матюгальника: "товарищи, сегодня у нашего берега произошел замор рачков. Просьба не выбрасывать их на пляже." И шо вы думаете - ага, именно. Через буквально 15 минут вся стоянка была в кучках рачков валяющихся где попало.