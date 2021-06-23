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Тисячі мертвих креветок викинуло на берег в Одеській області. ФОТО

Шар креветок подекуди сягає 15 см. Причиною їхньої масової загибелі може бути спека або забруднення води під час нещодавніх злив.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на одеське видання "Думська".

За словами наукового співробітника Інституту морської біології НАН України, кандидата біологічних наук Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато - від різкого підвищення температури повітря до забруднення води під час нещодавніх дощів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов. ФОТО

Тисячі мертвих креветок викинуло на берег в Одеській області 01
Тисячі мертвих креветок викинуло на берег в Одеській області 02
Тисячі мертвих креветок викинуло на берег в Одеській області 03
Тисячі мертвих креветок викинуло на берег в Одеській області 04

Автор: 

Одеська область (3215) екологія (1353)


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Топ коментарі
+23
Кацапы гробят наше Черное Море
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23.06.2021 16:07
+9
Это кацапы стреляли в британский корабль, а попали в креветок
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23.06.2021 16:14
+6
Скоро во всех киосках на трассе...со скидкой...
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23.06.2021 16:17
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Кацапы гробят наше Черное Море
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23.06.2021 16:07 Відповісти
Та да, эти кацапы еще бурштын на Волыни моют и лес в Карпатах рубят...
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23.06.2021 16:19 Відповісти
Та ваще кАзлы и в подъездах ссут, нельзя их пускать сюда!
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23.06.2021 16:39 Відповісти
и ето правда! кацапы-свиньи не только ссут но и срут
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23.06.2021 21:28 Відповісти
каналия из Ялты достигла наших берегов
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24.06.2021 11:39 Відповісти
в кастрюли их и на пляж!)
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23.06.2021 16:10 Відповісти
обажаю креветочное масло...везёт кто рядом живёт
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23.06.2021 16:12 Відповісти
так вони ж дохлі, яке масло?
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23.06.2021 16:27 Відповісти
Это кацапы стреляли в британский корабль, а попали в креветок
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23.06.2021 16:14 Відповісти

отгадай загадку и реши вопрос, - кто, стреляя в пятку, попадает в нос?
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23.06.2021 17:14 Відповісти
Скоро во всех киосках на трассе...со скидкой...
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23.06.2021 16:17 Відповісти
та да, должно подешеветь .... хотя в нашем случае врядли, какая там цена на кряветку в Роттердаме ?
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23.06.2021 16:46 Відповісти
Вспомнило как -дцать лет назад мы стояли дикарями в Затоке (никаких уродских "курортов" там тогда не было.) В один день около пляжа в море стало полно рачков, и вся стоянка стала их ловить марлей как бешеные. К вечеру запах вареных рачков затянул все, рачки сушились на веревках, рачки жарились и т.д.
Ситуацию испортил голос из матюгальника: "товарищи, сегодня у нашего берега произошел замор рачков. Просьба не выбрасывать их на пляже." И шо вы думаете - ага, именно. Через буквально 15 минут вся стоянка была в кучках рачков валяющихся где попало.
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23.06.2021 16:19 Відповісти
для понимающих - прекрасное удобрение, лучше не найти... не пропускайте шанс, что для урожая, что для декоративных растений.
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23.06.2021 17:15 Відповісти
Зе Емельная реформа.Таких заморов по креветке никогда не было.Может эти местные твари масок не носили, а может не привились от ядохимикатов?
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23.06.2021 18:02 Відповісти
я б нагреб дома сожрал сотни трупикоов вкусняшки элитной.((
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23.06.2021 19:59 Відповісти
так вони схожі на з"їжених. одні ошурки.
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23.06.2021 20:38 Відповісти
халакостъ
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23.06.2021 22:19 Відповісти
 
 