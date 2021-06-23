Тисячі мертвих креветок викинуло на берег в Одеській області. ФОТО

Шар креветок подекуди сягає 15 см. Причиною їхньої масової загибелі може бути спека або забруднення води під час нещодавніх злив.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на одеське видання "Думська".

За словами наукового співробітника Інституту морської біології НАН України, кандидата біологічних наук Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато - від різкого підвищення температури повітря до забруднення води під час нещодавніх дощів.

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