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Гравець збірної Швеції Свенссон: Тікати з Криму мене змусили росіяни

Гравець збірної Швеції Свенссон: Тікати з Криму мене змусили росіяни

Єдиний шведський гравець, який коли-небудь грав у чемпіонатах України, Густав Свенссон заявив, що в 2014-му він був змушений тікати з Криму через росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це футболіст розповів Göteborg Posten.

Свенссон проходив перегляд у "Дніпрі", київському "Арсеналі" і "Динамо", однак грати він залишився в сімферопольській "Таврії" – за неї швед відіграв півтора року.

"Я пам'ятаю наш передостанній вечір у Криму. Ми вечеряли з друзями. В ресторані була жива музика, грали українські мелодії, але в будинку через дорогу розташувався снайпер. Наступного дня запанував хаос, і я вирішив, що потрібно негайно їхати. Але аеропорт був вже закритий, проте клуб допоміг з автобусом", – говорить Свенссон.

За його словами, під час виїзду з Криму його автобус зупинили російські військові і вони довго перевіряли документи, "тикаючи в обличчя автоматом".

"Тікати мене змусили швидше росіяни, а не українці. У мене залишилися тільки хороші спогади про Україну, український народ, футболістів і мій старий клуб", – сказав шведський гравець.

Также читайте: Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020. ФОТО
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Топ коментарі
+61
Шведо-бандеровцы!!!!)))
Игрок сборной Швеции Свенссон: Бежать из Крыма меня заставили россияне - Цензор.НЕТ 3223
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29.06.2021 17:14
+21
А тобі не по-х.. , кацапчик , що люди пишуть ? "Чьолє , шолє ..." - хоча б на своєму розмовляти навчилися . І як тебе сюди занесло ?
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29.06.2021 17:23
+18
Гравець збірної Швеції Свенссон: Тікати з Криму мене змусили росіяни - Цензор.НЕТ 4231
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29.06.2021 17:27
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Шведо-бандеровцы!!!!)))
Игрок сборной Швеции Свенссон: Бежать из Крыма меня заставили россияне - Цензор.НЕТ 3223
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29.06.2021 17:14 Відповісти
обозвался блин. чего же ты не кричал об этом сразу же?
может тыкали в рожу не только автоматом?
хотя х.з. - может и говорил чет сразу, но тут не было статьи, так шо просто сказал то шо все знают.
и кстати - снайпер сам сообщил где расположился шоле? ну так какие буряты - такие и снайперы
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29.06.2021 17:17 Відповісти
А тобі не по-х.. , кацапчик , що люди пишуть ? "Чьолє , шолє ..." - хоча б на своєму розмовляти навчилися . І як тебе сюди занесло ?
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29.06.2021 17:23 Відповісти
Интересно, что бы вы "кричали сразу же" в такой ситуации, когда вам "тыкают в рожу автоматом"?
Или отрицаете, что он видел напротив в доме расположившегося снайпера?
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29.06.2021 17:24 Відповісти
Он бы наверняка автоматчика с вертухи убрал, с остальными руками разобрался, потом бы Крым освободил и до Мацквабада дошел бы. Только на такие мелочи времени нет, комментарии постить надо.
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29.06.2021 17:39 Відповісти
снайпер подразумевает шоп его не видели
раз
два - за тыканье в рожу автоматом персонаж должен был в апреле 14-го еще кричать об оккупации и т.д.

я не припоминаю такого - хотя тогда это было бы очень кстати шоб Европа возненавидела Владимира Владимировича, на которого напал фошист Турчинов и унизил рязанских дносантников.
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29.06.2021 18:02 Відповісти
А ви регулярно шведську пресу читаєте, щоб стверджувати, що він раніше не розказував?
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29.06.2021 17:26 Відповісти
Швед не розказав це персонально Йурі . Кровная абіда , панімаєш лі .. . !
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29.06.2021 17:47 Відповісти
я написал шо тут не видел статьи, ибо такоая была бы выделена и т.д.
а то шо в шведской прессе - так вот почему она тут, сейчас? а не там, тогда. значит важная - а тогда она была бы важней в 10 раз. что тут спорить то?
вон выше меня даже обосрали
за просто логические вопросы.
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29.06.2021 17:58 Відповісти
из сегодняшней программы "эрэфия 1"

21:50 live Футбол. Чемпионат Европы 2020. 1/8 финала. Швеция - Украина. Прямая трансляция

томный вечер для эрэфийцев в жовто-блакитном цвете . даже мудозвона отодвинули в ночь
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29.06.2021 17:26 Відповісти
я даже боюсь думать, что с нами будет после 21.50 и как я расстроюсь сегодня
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29.06.2021 17:34 Відповісти
а может и повезет.
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29.06.2021 17:43 Відповісти
мой прогноз - продуем 2 гола. Дай Бог чтоб ошибся!
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29.06.2021 17:50 Відповісти
будем посмотреть
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29.06.2021 17:51 Відповісти
Головне щоб показали гарну гру, а те що можуть програти то не біда, все одно по силі вони на чемпіонів не тягнуть, а виграти ЧЄ на халяву то не діло. Потрібно спочатку створити відповілну команду щоб вигравати різні чемпіонати.
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29.06.2021 19:56 Відповісти
ну! за везенье!
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30.06.2021 10:13 Відповісти
Гравець збірної Швеції Свенссон: Тікати з Криму мене змусили росіяни - Цензор.НЕТ 4231
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29.06.2021 17:27 Відповісти
Я нє обіжусь, якщо шведи виграють. Але нашим бажаю ПЕРЕМОГИ!)
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29.06.2021 17:32 Відповісти
Klimova,я тебе цьомаю)))
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29.06.2021 18:58 Відповісти
)))
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29.06.2021 19:28 Відповісти
Якщо ваша цьомалка ще працює, то цьомніть, будь ласка, і за мене разок.
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29.06.2021 20:07 Відповісти
кацапи - такі кацапи...
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29.06.2021 17:40 Відповісти
У шведів зараз є Вольво, є літаки Сааб, вантажівки Сканія... І середня зарплата понад 2000 євро, до дупи їм та Полтава! Але прикро, що ми з ними там програли - зараз мабуть теж жили б як Швеція...
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29.06.2021 17:59 Відповісти
Вольво тепер належить китайській компанії Джілі 吉利 汽车
Автомобільна фірма СААБ збанкрутувала. Американці не дозволили китайцям придбати СААБ, бо у складі СААБ були заводи з новітніми американськими автотехнологіями. Дженерал Моторс визнала за краще взагалі обанкротити СААБ, ніж ділитися технологіями з китайцями.
Сканія належить німцям (Фольксваген).
І лише авіа СААБ (можна сказати, основна материнська компанія СААБ) залишається під контролем шведів.
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29.06.2021 19:53 Відповісти
Я це все знаю, але заводи Вольво, Сканія і СААБ у Швеції працюють і робочі місця дають і податки платять...

Я їздив на Вольво ХС60, повірте, його не китайці створювали... СААБ, до речі, китайці таки купили трохи згодом, тільки перейменували компанію там.

Ягуар британський взагалі індусам з Тата належить, але від Тата там немає НІЧОГО! А Рено здуру купили ВАЗ у москалів - гадаєте, лада від цього стала шибко краще?)))
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29.06.2021 21:16 Відповісти
Так ви ж писали, цитую, - "у шведів зараз є Вольво...", - ну, і так далі.
А я вам відповів, що у шведів уже нема, - ні Вольво, ні авто-СААБ, ні Сканії.
А ви мені відповідаєте, що в курсі цього. То ви самі собі суперечите, а потім погоджуєтеся з цим.
То так би й писали, - "у шведів було Вольво, була Сканія..."
Шведи вже не контролюють ці виробництва. Сьогодні заводи у Швеції, а завтра іноземні власники перенесуть їх, наприклад, у Бужумбуру, столицю Бурунді. Бо корпоративні плани розвитку компанії стануть враховувати Африканський континент. І бурундійці відразу почнуть пишатися, - "у нас є наше Вольво...".
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29.06.2021 21:42 Відповісти
ну і шо, шо у Криму тепер немає ні футболу, ні залізниці, ні води
зате мост є
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29.06.2021 17:41 Відповісти
За будь-якого результату сьогоднішньої гри, в чвертьфіналі буде грати yellow-blue team!
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29.06.2021 17:47 Відповісти
Оце-гарна новина!
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29.06.2021 19:00 Відповісти
Я искренне сожалею, что шведы сегодня проиграют. Они такие классные, я уху ел, насколько это приветливый позитивный и открытый доброжелательный народ, когда побывал в 2012 году в их лагере на Трухановом острове. Пусть победит сильнейший, жаль что фортуна столкнула наши команды
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29.06.2021 18:27 Відповісти
Думаю що буде 1:2 … але звичайно бажаю нашим хлопцям перемоги!
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29.06.2021 18:36 Відповісти
Jättebra det. Lycka till idag till båda länderna.
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29.06.2021 18:36 Відповісти
Дякуємо за добрі слова.
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29.06.2021 18:37 Відповісти
...Жовто-блакитні,егейн ту гезе... у наступниих фіналах чемпіонатів світу!
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29.06.2021 19:07 Відповісти
Цікаво що серіал про можливу окупацію росією знімаємо не ми, а норвежці
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 Оккупированные
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29.06.2021 19:22 Відповісти
Что значит фраза "скорее россияне"?
Т.е. не исключительно россияне?
И это при том, что украинская команда помогла с автобусом, за что слов благодарности не видать.
Зато вместо этих слов = фразочка "скорее россияне" (но он типа не уверен).
Пздц.
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29.06.2021 21:10 Відповісти
Так ведь там были и не россияне , а крымские любители русского мира ! А иностранцу тяжело разобраться кто есть кто , он и так много чего сказал кто оккупировал Крым.
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30.06.2021 02:28 Відповісти
За столько лет мог бы и разобраться.
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30.06.2021 02:48 Відповісти
 
 