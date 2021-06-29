Гравець збірної Швеції Свенссон: Тікати з Криму мене змусили росіяни
Єдиний шведський гравець, який коли-небудь грав у чемпіонатах України, Густав Свенссон заявив, що в 2014-му він був змушений тікати з Криму через росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це футболіст розповів Göteborg Posten.
Свенссон проходив перегляд у "Дніпрі", київському "Арсеналі" і "Динамо", однак грати він залишився в сімферопольській "Таврії" – за неї швед відіграв півтора року.
"Я пам'ятаю наш передостанній вечір у Криму. Ми вечеряли з друзями. В ресторані була жива музика, грали українські мелодії, але в будинку через дорогу розташувався снайпер. Наступного дня запанував хаос, і я вирішив, що потрібно негайно їхати. Але аеропорт був вже закритий, проте клуб допоміг з автобусом", – говорить Свенссон.
За його словами, під час виїзду з Криму його автобус зупинили російські військові і вони довго перевіряли документи, "тикаючи в обличчя автоматом".
"Тікати мене змусили швидше росіяни, а не українці. У мене залишилися тільки хороші спогади про Україну, український народ, футболістів і мій старий клуб", – сказав шведський гравець.
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может тыкали в рожу не только автоматом?
хотя х.з. - может и говорил чет сразу, но тут не было статьи, так шо просто сказал то шо все знают.
и кстати - снайпер сам сообщил где расположился шоле? ну так какие буряты - такие и снайперы
Или отрицаете, что он видел напротив в доме расположившегося снайпера?
раз
два - за тыканье в рожу автоматом персонаж должен был в апреле 14-го еще кричать об оккупации и т.д.
я не припоминаю такого - хотя тогда это было бы очень кстати шоб Европа возненавидела Владимира Владимировича, на которого напал фошист Турчинов и унизил рязанских дносантников.
а то шо в шведской прессе - так вот почему она тут, сейчас? а не там, тогда. значит важная - а тогда она была бы важней в 10 раз. что тут спорить то?
вон выше меня даже обосрали
за просто логические вопросы.
21:50 live Футбол. Чемпионат Европы 2020. 1/8 финала. Швеция - Украина. Прямая трансляция
томный вечер для эрэфийцев в жовто-блакитном цвете . даже мудозвона отодвинули в ночь
Автомобільна фірма СААБ збанкрутувала. Американці не дозволили китайцям придбати СААБ, бо у складі СААБ були заводи з новітніми американськими автотехнологіями. Дженерал Моторс визнала за краще взагалі обанкротити СААБ, ніж ділитися технологіями з китайцями.
Сканія належить німцям (Фольксваген).
І лише авіа СААБ (можна сказати, основна материнська компанія СААБ) залишається під контролем шведів.
Я їздив на Вольво ХС60, повірте, його не китайці створювали... СААБ, до речі, китайці таки купили трохи згодом, тільки перейменували компанію там.
Ягуар британський взагалі індусам з Тата належить, але від Тата там немає НІЧОГО! А Рено здуру купили ВАЗ у москалів - гадаєте, лада від цього стала шибко краще?)))
А я вам відповів, що у шведів уже нема, - ні Вольво, ні авто-СААБ, ні Сканії.
А ви мені відповідаєте, що в курсі цього. То ви самі собі суперечите, а потім погоджуєтеся з цим.
То так би й писали, - "у шведів було Вольво, була Сканія..."
Шведи вже не контролюють ці виробництва. Сьогодні заводи у Швеції, а завтра іноземні власники перенесуть їх, наприклад, у Бужумбуру, столицю Бурунді. Бо корпоративні плани розвитку компанії стануть враховувати Африканський континент. І бурундійці відразу почнуть пишатися, - "у нас є наше Вольво...".
зате мост є
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 Оккупированные
Т.е. не исключительно россияне?
И это при том, что украинская команда помогла с автобусом, за что слов благодарности не видать.
Зато вместо этих слов = фразочка "скорее россияне" (но он типа не уверен).
Пздц.