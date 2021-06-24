Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020. ФОТО

Напротив посольства этой страны разместили большой банер с надписью "Спасибо, Швеция, за 1/8".

Об этом сообщил в Фейсбуке блогер Александр Барабошко, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Швеции в Киеве расположено на улице Ивана Франко. Несколькометровый стяг украинцы разместили так, чтобы его было видно из окон дипломатического учреждения. Он состоит из двух частей - украинского и шведского флагов, обоих сине-желтых", - написал он.



