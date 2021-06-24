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Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020. ФОТО

Напротив посольства этой страны разместили большой банер с надписью "Спасибо, Швеция, за 1/8".

Об этом сообщил в Фейсбуке блогер Александр Барабошко, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Швеции в Киеве расположено на улице Ивана Франко. Несколькометровый стяг украинцы разместили так, чтобы его было видно из окон дипломатического учреждения. Он состоит из двух частей - украинского и шведского флагов, обоих сине-желтых", - написал он.

Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020 01
Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020 02

Автор: 

посольство (1081) футбол (3586) Швеция (1003) Евро-2020 (105) Барабошко Александр (6)


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Топ комментарии
+35
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УЄФА може заборонити матч Швеція - Україна, бо весь стадіон буде синьо-жовтим.

Кремль назвав це «русофобією»!
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24.06.2021 16:12
+35
Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020 - Цензор.НЕТ 1075
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24.06.2021 16:12
+34

Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9705
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24.06.2021 16:10
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Правила форума Совет форумчан
В знак благодарности обыграем их в 1/8?
Шведы для себя старались и только для себя. Благодарить их за это, это как благодарить Солнце за восходы и закаты.
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24.06.2021 16:09 Ответить
Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020 - Цензор.НЕТ 1075
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24.06.2021 16:12 Ответить
каждому
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24.06.2021 16:14 Ответить
Не просто кожному, а кожному "слузі..." і тільки "слузі"
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25.06.2021 09:59 Ответить
Можна з "нафтогазу". А потім підняти тарифи для наСелєнія, ну, щоб поповнити рахунки "нафтогазу".
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24.06.2021 16:14 Ответить
Інший вариант як би був презедентом Петро Порошенко: "Після прикрої поразки нашої збірної по футболу на Евро 2020 я призупиняю обмін військово полоненими до наступної перемоги наших футболістів яка відбудется у 2024 році перед виборами моїми виборами у президенти.

Хто тепер пошуткує??)))))))))))))))))
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24.06.2021 16:31 Ответить
Як тільки спека не "б*є в голову". Це ж треба таке писанути, ні в тин ні в ворота.
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24.06.2021 16:42 Ответить
А оте що вище в тин і у ворота??? ))))
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24.06.2021 16:44 Ответить
Та виплюньте вже того Порошенка з рота! Чи він там в зубах застряг? Він вже до влади не повернеться.

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24.06.2021 16:51 Ответить
Повернеться, потому ************* и беснуются
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24.06.2021 16:59 Ответить
Та скільки вже можна біснуватися! Пора б жити сьогоденням, а не бути як тому чоловіку, що згадує колишню дружину, яка була краща за теперішню і це його дуже "ковбасить" що так прогадав, тому і виливіає весь бруд на колишню, а не на себе.
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24.06.2021 17:31 Ответить
Ага

Українці подякували Швеції за можливість зіграти в плей-офф Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8315
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24.06.2021 16:57 Ответить
типа они не офигеют, если мы их обыграем? а если они включат нашей сборной наш плейлист с моргенштерном? я спецом послушал, каждая песня каждая нота, каждый смысл - сплошной кал. Как люди у которых в голове гамно могут побеждать?
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24.06.2021 23:23 Ответить
Можуть, коли противник ще "крутіше гівно"
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25.06.2021 10:00 Ответить
Одне можу сказати точно - шведські вболівальники були найпозитивніші на нашому домашньому Євро 2012
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24.06.2021 16:10 Ответить

Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9705
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24.06.2021 16:10 Ответить
Українці подякували Швеції за можливість зіграти в плей-офф Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9617
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24.06.2021 17:42 Ответить
Щвеции Так !
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24.06.2021 16:11 Ответить
Дякуємо панове шведи за 1/8 і ми🇸🇪🤝🇺🇦Слава Україні! Ära till Sverige!
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24.06.2021 16:11 Ответить
https://twitter.com/hot_ChilePepper
https://twitter.com/hot_ChilePepper Chile Pepper
https://twitter.com/hot_ChilePepper @hot_ChilePepper

УЄФА може заборонити матч Швеція - Україна, бо весь стадіон буде синьо-жовтим.

Кремль назвав це «русофобією»!
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24.06.2021 16:12 Ответить
Не, то не кремль сказал, а *****, на говно исходит
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24.06.2021 17:00 Ответить
👍😂
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24.06.2021 17:17 Ответить
Більше історичних тьорок у поляків протягом віків окрім України було хіба що зі Швецією. І це ж нада щоб в цьому трикутнику спме шведи відстібнули поляків від Євро.
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24.06.2021 16:14 Ответить
Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7417
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24.06.2021 16:14 Ответить
Українці подякували Швеції за можливість зіграти в плей-офф Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3266
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24.06.2021 16:26 Ответить
Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9588
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24.06.2021 16:16 Ответить
благодарить будете когда шведы за щеку напихают. играть нужно уметь а не не с говна сливки снимать клоуны
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24.06.2021 16:17 Ответить
Клоун здесь только ты, ну ещё и петушок
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24.06.2021 17:02 Ответить
Українці подякували Швеції за можливість зіграти в плей-офф Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2907
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24.06.2021 17:04 Ответить
гениальные комики)
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24.06.2021 17:59 Ответить
Ы? Пасиба шведу за..?
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24.06.2021 16:18 Ответить
За те, що він не москаль!
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24.06.2021 17:39 Ответить
А где спасибо Дании , что отправила парашу домой ?
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24.06.2021 16:20 Ответить
Українці подякували Швеції за можливість зіграти в плей-офф Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3770
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24.06.2021 17:41 Ответить
Новости ПаРаши на вести сру .

Лучшая среди худших: сборная России отличилась на Евро-2020

Сборная России по футболу стала лучшей командой группового этапа чемпионата Европы-2020 среди тех сборных, которые заняли последние места в своих группах. Подопечные Станислава Черчесова стали единственными, кто смог набрать три очка

Я обоцалься от смеха .

Какие же они жалкие недочеловеки
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24.06.2021 16:23 Ответить
Как бы кацап не обосрался-всегда найдет где-то "победу"
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24.06.2021 17:04 Ответить
один себе один им ,и они гол забили.... мы играли лучше...
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24.06.2021 16:23 Ответить
Ты имеешь право высказать своё мнение и по делу этим кривоногим футболистам , но и ты имеешь обязанность болеть за Украину и ее флаг .
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24.06.2021 16:36 Ответить
Буду болеть за Швецию. Во-первых так выходить из группы позор. Во-вторых, хотя бы играли эти мажоры и бегали с самоотдачей, как это делают хорваты, французы, голландцы и т.д. Одеть сине-желтую форму еще не означает, что ты играешь за свою страну. Надо это делать, как воевали "киборги" в ДАП.
В финале ЛЕ, когда "Днепр" уступил "Севилье" 2 : 3 один испанец написал: "Я очень мало знаю об Украине, но если войска этой страны воюют так же, как играют в футбол футболисты "Днепра", то я не хотел бы воевать с такой страной".
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24.06.2021 16:33 Ответить
Ты имеешь право высказать своё мнение и по делу этим кривоногим футболистам , но и ты имеешь обязанность болеть за Украину и ее флаг !
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24.06.2021 16:37 Ответить
Другими словами, ты мне предлагаешь болеть за Уасю и Усика? У них тоже национальная символика. Что еще ты мне прикажешь делать, мой господин?
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24.06.2021 16:40 Ответить
Йти на х...Виконуй халоп
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24.06.2021 16:42 Ответить
Он воно як.. Тоді виходить Македонці грали без повної викладки, Поляки, Венгри і ще багато інших (проСбірну кацапів мовчу бо там балакать ні прощо Козли ні коли не могли грать у футбол) Так про щоя ..ааа Так може ти покажеш як треба чи триндіть не голи забивать??
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24.06.2021 16:40 Ответить
Чому я повинен робити роботу футболіста, як що я не футболіст? Тому що пісюніст раптом став президентом і не знає, що йому робити? Грати й програти, та погано грати на отшибісь й програти - це різні речи.
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24.06.2021 16:44 Ответить
Ні ти не повине робити роботу футболіста бо ти бовдур як у футболі так і в усіх інших професіях... Бо судячи з того що ти написав у тебе щось з розумовою діяльністю не те)))) особливо оце цитата- " погано грати на отшибісь й програти - це різні речи." )))))))))) Шановний а що ви примаєте якісь цікаву хімію що вас так плюшіть ))))
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24.06.2021 16:50 Ответить
Я так розумію, що зебіла за живе затронув? У тебе істерика. Успакойсі, лапоть.
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24.06.2021 16:52 Ответить
А до чого тут Зенленський не зрозумів???
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24.06.2021 16:53 Ответить
Українці подякували Швеції за можливість зіграти в плей-офф Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4694
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24.06.2021 16:55 Ответить
Та це ззрозуміло і не нове.. ))) Ти краще розкажи яка різниця між поняттями "погано грати" і "програти"))) Мені аж цікаво почути ці великі думки))))))
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24.06.2021 17:00 Ответить
Важко зебілу пояснити елементарні речи. Тут або є чим думати, або нема чим. У тебе другий діагноз.
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24.06.2021 17:02 Ответить
Не знаю до чого ти мене зебілом називаєшь .. А хто ж тоді ти)))????
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24.06.2021 17:05 Ответить
До того, що комік повинен грати членом на роялі, а не бути президентом, футболіст грати в футбол і т.д. Ти ж мені пропонував робити те, ща я не вмію. Тепер дійшло до чого тут твій Зелёнский?
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24.06.2021 16:58 Ответить
Ні досі не можу зрозуміти який зв'язок між президенством Зелі і грою наших футболістів???
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24.06.2021 17:03 Ответить
Какаяразніца?
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24.06.2021 17:06 Ответить
Тю та ти чи дійсно наркоша...Якусь пургу несе ..))))) Чуєшю нарику)))) я кажу ще дозочку ширни ще краще стане... )))
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24.06.2021 17:10 Ответить
До того, що президент України за все відповідає. Ви ж винуватили Порошенко у всьому. Тепер прийшла черга Вовочки за все відповідати, в т.ч. й за гру гривоногих ледащуг
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24.06.2021 17:11 Ответить
)))) А я тепер зрозумів))ти- дурень!!!! Ви винуватили Порошенка...))) Ти знов мариш... що галюнив зловив))))) я винуватив когось ..)))) )) капець Чуєш наркоша ... )))) кажу все кінець весіллю в тебе під дверми мусора стоять піди з ними побалакай .. як що скажешь що наркоту тобі зеленський дав ..І скажиїм що Порошенко не виний що тебе пре як х по скловаті...Потім зніми штани і запропонуй мусорам поцілувати тебе в зад... Івсе буде ОК..Йди))))відчиняй двері і роби так як я кажу....потім роскажеш як воно було далі
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24.06.2021 17:21 Ответить
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24.06.2021 18:02 Ответить
Мій Зеленський...)))) З якого дива він мій)))) Та точно мариш...Бросай колотись а то ще дурнішим станеш
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24.06.2021 17:07 Ответить
Твій, твій. Бо ти його так лагідно "Зелей" називаєш
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24.06.2021 17:17 Ответить
в матчi Швецiя - Украiна в Глазго перемогу отримають синьо-жовтi
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24.06.2021 16:36 Ответить

Містер Очевидність .
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24.06.2021 19:19 Ответить
Файна акція !
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24.06.2021 16:41 Ответить
Завуалированная финансовая помощь от Швеции... хотя бы министерству спорта
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24.06.2021 16:58 Ответить
"Вот он ударил - раз,два,три - и сам лишился сил
мне руку рефери поднял,которой я не бил"...
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24.06.2021 17:09 Ответить
Ми любимо цю країну.Українці подякували Швеції за можливість зіграти в плей-офф Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4649
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24.06.2021 17:31 Ответить
Кто мне пояснит, каким образом нас вытащили в 1/8?
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24.06.2021 18:57 Ответить
Все просто. Різниця забитих і пропущених голів в сбірної України хороша я можу помилитись -1 здається тобто приклад ми забили 2 голи а пропустили 3 тому 2-3 = -1 у кацапів здається аж -5 чи -4 тому вони в ж...вибачте... там де і завжди були ..а вони завжди були в ж ..вибачте))) ну це правда))) Так от з Усіх груп з третіх місць виходить здається 6 команд і от ми попадаєм в ці 6 команд . і будем грати далі з переможцем іншої групи а це Щведція..От і все просто
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24.06.2021 23:09 Ответить
заходит 4 команды с 3 места ,групп всего шесть
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25.06.2021 17:36 Ответить
Краще просто грати у футбол...Понтів багато а футболу якось....не дуже. От і приходиться іноді дякувати комусь....
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24.06.2021 20:39 Ответить
Та чогож ви так всі реагуєте ...Це просто зараз так модно виражати радість алегоріями і паралелями смислу....Українці просто раді що для нас гра продовжуться і ми ще будемо вболівати кричати гол .. або хвилюватись Все одно це свято футболу головн гра ..що ми граємо Слава Україні!!!! А путін ХЛО назавжди)))))
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24.06.2021 23:14 Ответить
Такого шансу може більше й не бути.
Закликаємо збірну України пройти "шведський бар'єр" в 1/8 фіналу Євро-2020.
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26.06.2021 01:23 Ответить
 
 