Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020. ФОТО
Напротив посольства этой страны разместили большой банер с надписью "Спасибо, Швеция, за 1/8".
Об этом сообщил в Фейсбуке блогер Александр Барабошко, информирует Цензор.НЕТ.
"Посольство Швеции в Киеве расположено на улице Ивана Франко. Несколькометровый стяг украинцы разместили так, чтобы его было видно из окон дипломатического учреждения. Он состоит из двух частей - украинского и шведского флагов, обоих сине-желтых", - написал он.
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+35 Алла Новосад #194524
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Шведы для себя старались и только для себя. Благодарить их за это, это как благодарить Солнце за восходы и закаты.
Хто тепер пошуткує??)))))))))))))))))
https://twitter.com/hot_ChilePepper Chile Pepper
https://twitter.com/hot_ChilePepper @hot_ChilePepper
УЄФА може заборонити матч Швеція - Україна, бо весь стадіон буде синьо-жовтим.
Кремль назвав це «русофобією»!
Лучшая среди худших: сборная России отличилась на Евро-2020
Сборная России по футболу стала лучшей командой группового этапа чемпионата Европы-2020 среди тех сборных, которые заняли последние места в своих группах. Подопечные Станислава Черчесова стали единственными, кто смог набрать три очка
Я обоцалься от смеха .
Какие же они жалкие недочеловеки
В финале ЛЕ, когда "Днепр" уступил "Севилье" 2 : 3 один испанец написал: "Я очень мало знаю об Украине, но если войска этой страны воюют так же, как играют в футбол футболисты "Днепра", то я не хотел бы воевать с такой страной".
Містер Очевидність .
мне руку рефери поднял,которой я не бил"...
Закликаємо збірну України пройти "шведський бар'єр" в 1/8 фіналу Євро-2020.