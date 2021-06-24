Українці подякували Швеції за можливість зіграти в плей-офф Євро-2020. ФОТО

Навпроти посольства цієї країни розмістили великий банер із написом "Дякуємо, Швеціє, за 1/8".

Про це повідомив у фейсбуці блогер Олександр Барабошко, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство Швеції в Києві розташоване на вулиці Івана Франка. Кількаметровий стяг українці розмістили так, щоб його було видно з вікон дипломатичної установи. Він складається з двох частин - українського та шведського прапорів, обох синьо-жовтих", - написав він.



