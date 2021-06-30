Разумков підписав закон про підвищення пенсій постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт №4555 про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в частині підвищення рівня їхнього пенсійного забезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

Зазначається, що закон направлено на підпис президентові України.

Згідно з ухваленими змінами, зокрема, "додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю, незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу".

Законопроєкт також підвищує рівень пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.

Ухвалений законопроєкт передбачає, що "розміри пенсії по інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності - 6000 грн; для II групи - 4800 грн; для III групи - 3700 грн; для дітей з інвалідністю - 3700 грн".

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Відповідно до законопроєкту для перерахованих вище категорій осіб розміри пенсії, починаючи з 2022 року, щорічно з 1 березня індексуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів з урахуванням коефіцієнта збільшення.

Закон має набути чинності з 1 липня 2021 року.