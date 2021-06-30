Рада схвалила створення ринку платіжних послуг

Верховна Рада прийняла законопроєкт про платіжні послуги (№4364), який вводить в Україні ринок платіжних послуг.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 241 народний депутат.

Відповідно до закону, будуть існувати дев'ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві - нефінансовими; визначено коло їх постачальників.

Також законом передбачена можливість створення і діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами.

Крім того, небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов'язкової участі в платіжних системах.

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Разом з тим, випускати електронні гроші й емітувати платіжні карти зможуть не тільки банки, а й інші надавачі платіжних послуг, які отримали відповідну ліцензію.