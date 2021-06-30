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Рада змінила процедуру ліквідації банків

Рада змінила процедуру ліквідації банків

Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 256 голосами народні депутати підтримали Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів цих банків.

Закон удосконалює деякі питання відшкодування збитків особами, пов'язаними з банком. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Завдяки закону ФГВФО буде дієвим в питанні повернення активів банків-банкрутів.

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Прописаний механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації. Уточнюються деякі процедурні аспекти виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО, його органів, механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради фонду.
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Рада изменила процедуру ликвидации банков - Цензор.НЕТ 783
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30.06.2021 12:05 Відповісти
то-то все депутаны-чинуши-судьи и пр. большую часть своих нетрудовых держат дома в сейфиках и поземных хранилищах... совсем не доверяя родным банкам... уже молчу про офшоры и вложение в закордонную недвижимость... хотя и местная недвижимость ими раскупается не плохо))) бо есть за шо!
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30.06.2021 12:39 Відповісти
 
 