Рада змінила процедуру ліквідації банків
Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, 256 голосами народні депутати підтримали Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів цих банків.
Закон удосконалює деякі питання відшкодування збитків особами, пов'язаними з банком. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Завдяки закону ФГВФО буде дієвим в питанні повернення активів банків-банкрутів.
Прописаний механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації. Уточнюються деякі процедурні аспекти виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО, його органів, механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради фонду.
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