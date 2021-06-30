Рада изменила процедуру ликвидации банков
Верховная Рада приняла законопроект относительно вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, 256 голосами народные депутаты поддержали Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.
Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения убытков лицами, связанными с банком. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.
Прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации. Уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.
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