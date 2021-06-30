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Рада изменила процедуру ликвидации банков

Рада изменила процедуру ликвидации банков

Верховная Рада приняла законопроект относительно вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, 256 голосами народные депутаты поддержали Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения убытков лицами, связанными с банком. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

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Прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации. Уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.

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Рада изменила процедуру ликвидации банков - Цензор.НЕТ 783
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30.06.2021 12:05 Ответить
то-то все депутаны-чинуши-судьи и пр. большую часть своих нетрудовых держат дома в сейфиках и поземных хранилищах... совсем не доверяя родным банкам... уже молчу про офшоры и вложение в закордонную недвижимость... хотя и местная недвижимость ими раскупается не плохо))) бо есть за шо!
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30.06.2021 12:39 Ответить
 
 