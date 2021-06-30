УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11842 відвідувача онлайн
Новини
10 590 111
Медведчук (1694) путін (23323) росія (63574)

Медведчук є українським націоналістом, - Путін

Медведчук є українським націоналістом, - Путін

Президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він його вважає "українським націоналістом".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив під час прямої лінії.

За його словами, Медведчука "закрили напередодні виборчої кампанії вдома, одягли браслет".

"Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд, є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Ухвалюються рішення абсолютно незаконні і неконституційні", - заявив він.

Путін заявив, що всередині України не дозволяють "вибудувати і зміцнити свою країну, в тому числі шляхом будівництва нормальних відносин з Росією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сьогоднішнє керівництво України до нас вочевидь недружнє", - Путін

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+59
Это всё равно что сказать что Зеленский является патриотом
показати весь коментар
30.06.2021 13:16
+36
ага.. а Гитлер являлся миротворцем..
Путин дебил конченный!
показати весь коментар
30.06.2021 13:19
+32
О,как. У шизофреников своя правда.
показати весь коментар
30.06.2021 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
та не треба бризкати так слюною,хуйло. в курсі,шо псевдонаціонал рухи спонсорує мертвечук-каламойскій.
показати весь коментар
30.06.2021 15:02 Відповісти
ДА , поэтому посадить его надо в камеру именно к НАЦИОНАЛИСТАМ .. от пойдёт потеха национальная ,УКРАИНЦЫ шпилят ВАТУ ....
показати весь коментар
30.06.2021 15:23 Відповісти
Ну якщо агент кремля ,ворог України- є націоналіст , це вже дурдом, а ще треба записати в націоналісти :киву,рабіновича і всю рашиську наволоч ,він справді всіх за ідіотів має ?
показати весь коментар
30.06.2021 15:25 Відповісти
А ще мервячук- англійська королева.
показати весь коментар
30.06.2021 15:35 Відповісти
Якщо Медведчук це націоналіст, тоді за логікою ***** саме Медвудчук відповідальний за спалення вати у Одесі ?
показати весь коментар
30.06.2021 16:06 Відповісти
Ну що тут коментувати ?
показати весь коментар
30.06.2021 17:09 Відповісти
Ну що тут коментувати ? В путлєра зовсім дах зірвало.
показати весь коментар
30.06.2021 17:10 Відповісти
Виходе тоді що Путін сплановано штовхає Україну в НАТО, а сказати Слава Україні як, а німчура проти собаки, а я за))))
показати весь коментар
30.06.2021 17:28 Відповісти
Ну свистит, ну свистит)))
показати весь коментар
30.06.2021 19:27 Відповісти
Кому и кобыла невеста, а мертвечук -националист)))
показати весь коментар
01.07.2021 00:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 