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Медведчук (1735) путин (30482) россия (93003)

Медведчук является украинским националистом, - Путин

Медведчук является украинским националистом, - Путин

Президент России Владимир Путин осудил украинскую власть из-за ареста нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он его считает "украинским националистом".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время прямой линии.

По его словам, Медведчука "закрыли в преддверии избирательной кампании дома, одели браслет".

"Вот, Виктора Медведчука, который, на мой взгляд является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", - заявил он.

Путин заявил, что внутри Украины не позволяют "выстроить и укрепить свою страну, в том числе путем строительства нормальных отношений с Россией".

Читайте: "Сегодняшнее руководство Украины к нам явно недружественное", - Путин

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Топ комментарии
+59
Это всё равно что сказать что Зеленский является патриотом
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30.06.2021 13:16
+36
ага.. а Гитлер являлся миротворцем..
Путин дебил конченный!
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30.06.2021 13:19
+32
О,как. У шизофреников своя правда.
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30.06.2021 13:18
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та не треба бризкати так слюною,хуйло. в курсі,шо псевдонаціонал рухи спонсорує мертвечук-каламойскій.
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30.06.2021 15:02 Ответить
ДА , поэтому посадить его надо в камеру именно к НАЦИОНАЛИСТАМ .. от пойдёт потеха национальная ,УКРАИНЦЫ шпилят ВАТУ ....
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30.06.2021 15:23 Ответить
Ну якщо агент кремля ,ворог України- є націоналіст , це вже дурдом, а ще треба записати в націоналісти :киву,рабіновича і всю рашиську наволоч ,він справді всіх за ідіотів має ?
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30.06.2021 15:25 Ответить
А ще мервячук- англійська королева.
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30.06.2021 15:35 Ответить
Якщо Медведчук це націоналіст, тоді за логікою ***** саме Медвудчук відповідальний за спалення вати у Одесі ?
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30.06.2021 16:06 Ответить
Ну що тут коментувати ?
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30.06.2021 17:09 Ответить
Ну що тут коментувати ? В путлєра зовсім дах зірвало.
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30.06.2021 17:10 Ответить
Виходе тоді що Путін сплановано штовхає Україну в НАТО, а сказати Слава Україні як, а німчура проти собаки, а я за))))
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30.06.2021 17:28 Ответить
Ну свистит, ну свистит)))
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30.06.2021 19:27 Ответить
Кому и кобыла невеста, а мертвечук -националист)))
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01.07.2021 00:31 Ответить
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