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МВФ призначив Степаняна постпредом в Україні

МВФ призначив Степаняна постпредом в Україні

Провідний економіст МВФ в ОАЕ Ваграм Степанян змінив Йоста Люнгмана на посаді постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні, повідомило постійне представництво Фонду в Україні в середу.

"Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він змінив Йоста Люнгмана", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, Степанян приступив до роботи 28 червня.

Як сказала пресслужба постійного представництва Фонду в Україні, Люнгман повертається в штаб-квартиру МВФ після чотирьох років на посаді постпреда МВФ в Україні.

"Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ. Пан Степанян, громадянин Вірменії, працює в МВФ з 2008 року", - зазначено в повідомленні.

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Як зазначено, Степанян працював у Фонді в різних країнах, остання його посада - провідний економіст в ОАЕ. Також він працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщини, Румунії, Омані та інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював зі Світовим банком.

Нинішній постпред МВФ в Україні має ступені в сфері економіки, ділового адміністрування та фінансів Вірменського державного економічного університету, Американського університету Вірменії та Лондонського університету відповідно.

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Только армяшки нам тут и не хватало...для полного счастья...
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30.06.2021 13:30 Відповісти
завтра отменяется мораторий на рынок земли
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30.06.2021 13:34 Відповісти
Что за расовая ненависть? Или ты горский ариец азербаджанец?
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30.06.2021 13:52 Відповісти
Можна сказати інакше. Громадяни Вірменії підтримували агресію проти Азербайджану, потужне етнічне лобі вірмен по усьому світу теж саме.
Після денаціфікації вірмен заради Бога, не має значення, а поки, вкрай небажаний представник
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30.06.2021 14:20 Відповісти
Вони що повні ідіоти? Як можна призначати громадянина Вірменії - країни союзника і колонії ***** під час війни з *********** в Україну? Він же на гачку через родину і буде виконувати все що потрібно *****.
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30.06.2021 14:51 Відповісти
 
 