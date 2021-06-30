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Новини Агресія Росії проти України
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євроінтеграція (494) НАТО (6210) опитування (1853) росія (63589) Центр Разумкова (208) членство в НАТО (1646) Євросоюз (12772)

62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби референдум стосовно вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, то в ньому взяли б участь переважна більшість (71%) опитаних українців, з них 72,9% підтримали б вступ України до Альянсу.

Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% серед всіх опитаних або 72,9% серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі, проти вступу — 31% серед усіх опитаних або 21,2 серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі, не визначилися з вибором — 15% серед усіх опитаних або 5,9% серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі.

"Варто зазначити, що серед прихильників вступу також більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників. Найбільша частка прихильників вступу зафіксована у віковій категорії 18-29 років — 64%. Баланс між прихильниками та противниками (зменшення рівня підтримки) змінюється з віком майже лінійно, але навіть у найстаршій віковій категорії (60+) відносна більшість респондентів (48%) готові проголосувати за вступ, "проти" — 37%", - зауважують автори дослідження.

"Найбільш помітними є регіональні відмінності3. На тлі майже семикратної переваги прихильників вступу на Заході (77% — "за", 11% — "проти") та значної переваги в Центрі (58% — "за", 26% — "проти"), на Сході залишається більшою частка готових сказати "ні" (33% — "за", 50% — "проти"). Менш значимою є різниця між противниками (43%) і прихильниками НАТО (38%) на Півдні. Особливо примітними виявилися відмінності між позиціями респондентів віком 18-29 років та інших вікових категорій, які проживають у східних і південних областях. Так, серед молоді віком 18-29 років частка прихильників вступу (49%) помітно переважає частку противників (31%), що діаметрально відрізняється від розподілу думок у всіх інших вікових категоріях. Наявні статеві відмінності є менш суттєвими, ніж регіональні та вікові. Чоловіки більш схильні до підтримки ідеї вступу до НАТО (57%), ніж жінки (51%), але частки противників є практично однаковими, незалежно від статі (по 31%), а частка жінок, яким важко відповісти на питання (18%), є на 7% більшою, ніж частка чоловіків (11%)", - зазначається в дослідженні.

"Рівень суспільної підтримки європейської інтеграції є традиційно дещо вищим, ніж євроатлантичної. За вступ України до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%. При цьому, частка прихильників вступу значно переважає частку противників у всіх вікових категоріях, незалежно від статі респондентів. Баланс між "за" і "проти" суттєво змінюється, залежно від регіону проживання, але залишається на користь прихильників вступу до ЄС", - акцентується в дослідженні.

"Найбільш актуальними для України, на думку переважної більшості опитаних громадян, є загрози від Росії (74%) та від зовнішньої агресії (72%). Розподіл відповідей, свідчить про те, що лише незначна частка респондентів бачать загрозу безпеці України з боку США (16%), Китаю (13%), НАТО (12%) та ЄС (7%)", - зазначається в дослідженні.

За даними дослідження, три чверті (75%) громадян України дали негативну відповідь на питання стосовно наявності надійних зовнішніх гарантій незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і лише 12% — позитивну.

Разом з тим, на думку респондентів, відносно вищими є сподівання на допомогу в разі воєнної загрози (збройної агресії) з боку країн ЄС і НАТО (35%), США (26%) та більш широку міжнародну допомогу (20%). Більшість (56%) опитаних вважають, що Україна має розраховувати, насамперед, на власні сили. Частка тих, хто все ще розраховує на допомогу з боку Росії та СНД і ОДКБ, є незначною — 3% і 5%.

Крім того, більше половини опитаних заявили про готовність захищати країну або зі зброєю в руках (24% загалом в Україні, серед чоловіків — 39%, жінок — 11%) або надаючи волонтерську підтримку (29%, серед чоловіків — 21%, жінок — 37%).

"Високий рівень готовності стати на захист країни декларують навіть респонденти старшої вікової категорії. Винятком є розподіл відповідей представників східного регіону, де частка готових до захисту (17% — зі зброєю, 23% — як волонтери) є меншою, ніж не готових захищати (51%), при тому, що 57% респондентів цього регіону вважають, що Україна в разі воєнної загрози повинна розраховувати лише на власні сили", - констатують автори дослідження.

Водночас, із запропонованих варіантів найбільш оптимальної моделі забезпечення національної безпеки більшість (51%) опитаних обрали приєднання до НАТО і дещо менше третини (29%) — набуття нейтрального статусу. ОДКБ (Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан) як альтернатива приєднанню до НАТО має лише 8% прихильників.

"Лише близько третини (32%) громадян вважають, що нинішнє керівництво України має чітку стратегію дій щодо НАТО, 50% — дали негативну відповідь, а 18% — "важко відповісти", - акцентують автори дослідження.

На думку громадян, найбільшими перешкодами на шляху співпраці/інтеграції України з НАТО, на думку громадян, є високий рівень корупції (62%) та недостатній рівень демократичного, економічного, військово-технічного розвитку України (41%). Т.зв. "російський" фактор посідає третє місце (36%). Лише 10% опитаних вважають, що цивілізаційні та культурні відмінності можуть бути перешкодою для співпраці/інтеграції України з НАТО.

62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 01
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 02
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 03
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 04
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 05
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 06
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 07
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 08
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 09
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 10
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 11
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 12
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 13
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 14
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 15
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 16
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 17
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 18
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 19
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 20
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 21
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 22
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 23
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 24
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 25
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова 26
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Топ коментарі
+11
На что надеются те, кто только за ЕС, но против НАТО?
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30.06.2021 16:16
+10
смотрю,хомяки, которые не хотят, хотят иметь и уже имеют европейские цены, но не хотят иметь европейскую зарплату, да и правильно, лохов нужно стричь 2 раза в день.
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30.06.2021 16:15
+7
а откуда взялись 73 уцененных украинцев, которые выбрали не ЕС, не НАТО, а земерзость?
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30.06.2021 17:05
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смотрю,хомяки, которые не хотят, хотят иметь и уже имеют европейские цены, но не хотят иметь европейскую зарплату, да и правильно, лохов нужно стричь 2 раза в день.
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30.06.2021 16:15 Відповісти
Уже завиздешь -лобайте дальше
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30.06.2021 16:16 Відповісти
На что надеются те, кто только за ЕС, но против НАТО?
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30.06.2021 16:16 Відповісти
Ну что вы возмущаетесь)сейчас к зебобы они нарисуют 50%)
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30.06.2021 16:19 Відповісти
На то что после вступления в ЕС они смогут свалить отсюда.
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30.06.2021 16:35 Відповісти
Так и сейчас можно. За бабки, в фиктивных браках и прочих схемах можно. Румыны вон гражданство как горячие пирожки украинцам раздает. Мне предлагали знакомые. Вот только что я там делать буду? Как белая эмиграция, выступать по кабакам? Сейчас все силы надо бросить на модернизацию армии и вступление в НАТО и жить спокойно в нашей стране.
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30.06.2021 17:48 Відповісти
Боюсь что вступление в ЕС и НАТО это очень "сладкая" тема для выборов и на подобных обещаниях пройдет ни одна предвыборная компания...
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30.06.2021 17:52 Відповісти
Мінімум 20 років це дуже "солодка" тема для виборів
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30.06.2021 18:38 Відповісти
зевонючки не светит)
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30.06.2021 16:20 Відповісти
Бла-бла-бла! Заказ выполнен, деньги отработали! Скока за продаж земли? Скока ждет референдум? Скока за отставку зеленого болота?
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30.06.2021 16:20 Відповісти
31% против вступление в НАТО ... Вата? 5-я колонна? Любители русского мира? Треть населения Украины? Мм,да ...
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30.06.2021 16:28 Відповісти
Вся ота міфічна інфографіка з різними відсотками це дуже цікава річ, але в нашій багатостраждальній державі насправді все набагато гірше, хоча б подивитися на тих покідків, які голосували за опзж, я вже не кажу про "какая разница", тих ще більше, а взагалі-то виходить дуже висока цифра довбней, які вважають себе справжніми українцями....
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30.06.2021 16:43 Відповісти
Мое личное восприятие:
30% - любители русского мира
30% - какая разница
40% - настоящие украинцы
Голосование - отдельная история, не отражающая на 100% внутренний мир человека. Я, например противник Порошенко, но во 2-м туре голосовал за него. И о чем это должно сказать?
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30.06.2021 17:06 Відповісти
Який молодець. Проти, а голосував "за". А я навпаки - голосував хоч за якусь надію. На Порошенка надії не було з 2005-го. Основне, чого домагалися люди на Майдані - зміни олігархічної системи, взяли і на виборах доручили олігарху Порошенку, який тільки й мріяв стати головним в цій системі. Недарма олігархічні ЗМІ перед виборами піарили Порошенка. Зеленський теж злився олігархам. За націоналіста Кошулинського. народ чомусь не хоче голосувати. На мій погляд, найдостойніша кандидатура.
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30.06.2021 18:38 Відповісти
ты лошара беспросветная! "А я навпаки - голосував хоч за якусь надію" - какая могла быть надежда на бениного гундосого гомункула? ты всё про себя сказал с первых строк
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30.06.2021 22:14 Відповісти
не ну чё, умнО, не хотел голосовать за олигарха Порошенко, поэтому проголосовал за Бенину шестёрку из сериала ))))))
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01.07.2021 07:49 Відповісти
Согласен с каждым твоим словом на счет Порошенко. Но Зеленский для меня НЕ "надежда", т.к. я лучше многих понимаю кто такой Коломойский. Поэтому я, скрипя зубами, проголосовал за Пэтю. Подчеркиваю: речь о втором туре.
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01.07.2021 09:59 Відповісти
треть опрошенных, но все равно до хрена...смотря где хитрожопый умник, опросы свои проводил....
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30.06.2021 17:14 Відповісти
Центр Розумкова контора продажная, но грамотная. Репрезентативность соблюдается всегда. Не важно где. Важно, что у нас под боком 30% потенциальных предателей.
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30.06.2021 17:22 Відповісти
ну да..до 30% биомусора краснопкрого, землю украинскую топчет..
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30.06.2021 17:27 Відповісти
18,9
Иди в школу и научись читать.
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30.06.2021 18:12 Відповісти
третя частина від 2021 респодента.
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30.06.2021 18:31 Відповісти
Ще гундяєвська секта сцаря батюшки
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01.07.2021 18:35 Відповісти
Кацапская нечисть и про экономическую ассоциацию Украины с ЕС из лаптей выпрыгивала "Не светит", а " вода камень точит".
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30.06.2021 16:37 Відповісти
Я помню. Такие были надежды. Европейские стандарты, Европейский рынок. Европейская промышленность...
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01.07.2021 21:37 Відповісти
Классный вброс с кучей таблиц, зачетно. Какой "референдум" о вступлении в НАТО и ЕС? Это уже решено, существуют "дорожные карты". Наш мудрый нарид приучают к слову "референдум"?
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30.06.2021 16:45 Відповісти
Мудрый народ жаждет референдума по повышению зарплат
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30.06.2021 16:52 Відповісти
А ему предложат референдум по признанию независимости ОРДЛО, после которого уровень зарплат в Украине резко подскочит. Мне кажется, что я уже видел подавляющий процент проголосовавших "ЗА"...
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30.06.2021 16:58 Відповісти
Получается, если бы ***** не оттяпал ватный Крым и часть ватного Донбасса, то по референдуму о вступлении хер бы нам светил, а не НАТО... Вот такая многоходовочка у ***** получилась...
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30.06.2021 16:46 Відповісти
Кстати, как ни странно да, оно много хорошего сделало для Украины )))))
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01.07.2021 07:54 Відповісти
Хто стукає тому, рано чи пізно, відчиняють. Але щоб зайти в пристойній дім, треба і пристойно виглядати, а ми все намагаємся зайти з «брудними ногами». Так не вийде. Колись навіть в нормальний ресторан без краватки не пускали, а тут НАТО, серйозний клуб для вибраних.
До того ж, до обіду ми хочемо зайти, а після обіду нам вже не хочеться. Ми самі толком не знаємо чого хочемо.
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30.06.2021 16:54 Відповісти
А статистику в студію можна - хто довіояє опитуванням з центра Брехункова?
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30.06.2021 16:57 Відповісти
- Единогласно решили вступить в ЕС и НАТО.
- Так уж и единогласно?
- Двое "против".
- ??
- ЕС и НАТО.
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30.06.2021 16:57 Відповісти
Ватан, иди кацапские анекдоты рассказывать на рашутудей.
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30.06.2021 17:08 Відповісти
Население потихоньку выздоравливает от совка. Ну, или просто вымирают совки.
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30.06.2021 16:59 Відповісти
а откуда взялись 73 уцененных украинцев, которые выбрали не ЕС, не НАТО, а земерзость?
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30.06.2021 17:05 Відповісти
Нет очень важной графы в опросе. Какой процент опрошенных ходит в московскую церковь.
То голоса фсб гундявого
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30.06.2021 17:15 Відповісти
...холуев ватных необходимо периодически на рытье окопов призывать, на нулевку... ..МО нифига мышей не ловит..
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30.06.2021 17:16 Відповісти
може простіше - почати будувати гулаги?
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30.06.2021 19:45 Відповісти
а зачем?)..за пайку окопы рыть и без гулага за милую душу красноперые будут, в порядке призыва на военные сборы)...а особо упоротых- в дисбат и еще на годик..
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30.06.2021 20:23 Відповісти
два года назад 73% проголосовали за косоворотку и гусский мир. нахера им нато и ес?!
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30.06.2021 17:17 Відповісти
Так в ЕС не 62%, а все 99 % украинцев хотят,это все равно, что говорить,что кто то хочет отказаться от безвиза, нормальных зарплат, пенсий судов.
Вопрос в другом в ЕС нас не хотят, потому, что надо кормить и защищать нас, пограбованых и безоружных, а вернуть тем же мы не сможем,потому, что такие , как Зеленский и другие соросята слуги Мирового банка в ВР устроили себе клондайк на грабеже народа, в том числе и главного богатства Земле. ЕС не банкомат, грабить надо народ меньше,а лучьше вообше не грабить, тогла нам сами в ЕС предожат вступить.
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30.06.2021 18:13 Відповісти
54% хотят в НАТО, зачем вы тогда за молороса зеленого голосовали?
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30.06.2021 18:35 Відповісти
Пока у нас президентом может стать пророссийский наркоман из теле-шоу в ЕС и в НАТО нам дороги нет.
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30.06.2021 18:38 Відповісти
Кстати, не мешало бы немного расширить опрос всего одним вопросом:
- На что вы готовы пойти ради вступления Украины в ЕС и НАТО?

Больше чем уверен, что большинство не готово даже от телевизора со "Сватами" и "Кварталом" оторваться. Хай оно само как-то вступится.

Потом ведь всегда, не отрывая сраку от дивана, можно сказать "это мудрый нарид добился вступления".
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30.06.2021 18:42 Відповісти
На что вы готовы пойти ради вступления Украины в ЕС и НАТО?
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30.06.2021 19:46 Відповісти
Я в 2019 году, глядя на ваше голосование, уже принял решение, что я скорее индивидуально перееду в ЕС и НАТО.

До этого в 2014 вышел под дубинки, водометы и пули на Майдан. Но, как оказалось, зря.
Вы, сидя у телеков, решили что в говне привычнее и не так устаете.
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30.06.2021 19:54 Відповісти
"скатєртью дорога!"
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30.06.2021 20:03 Відповісти
Приятного просмотра Квартала-95 вместо нормальной жизни.
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30.06.2021 22:19 Відповісти
представляете, сколько нашему "мудрому народу" пришлось "думать", чтобы, наконец-то, на 30-м году Независимости Украины, после оккупации так называемым "брацкимнаротом" части нашей земли, наш "мудрый народ" таки понял, наконец, что членство в НАТО Украине необходимо, как воздух и необходимо оно было ей еще в 1991 г., сразу после провозглашения Независимости... Пока страны Балтии, Польша, Венгрия, даже болгары с румынами и албанцами вступали в НАТО, мы голосовали то за коммуняк кравчуков с кучмами, то за "крепких хозяйственников"-бандитов из ДаМбаса, разваливавших нашу страну и верещавших про "нейтралитет"... "Нейтралитет", умноженный на близорукость "мудрого народа", некогда впадавшего при слове НАТО в бешенство, теперь аукается кровью и войной уже 7-й год подряд... Теперь бы еще выгнать из страны зеленую антиукраинскую мерзоту, которую тоже наголосовал "мудрый народ"...
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30.06.2021 18:50 Відповісти
Народ темний і неграмотний. Тут в першу чергу вина Кравчука і Кучми, що коли віддавали ядерну зброю не потребувати надати членство в НАТО замість папірця, під назвою будапештський меморандум.
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01.07.2021 00:15 Відповісти
По цих питаннях потрібно провести референдум, а не публікувати дані сумнівних опитувань.
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30.06.2021 19:03 Відповісти
Украина капитулировала в информационной войне поэтому такие проценты, особенно на востоке страны. Надо было бы в течении дня сразу после оккупации Крыма закрыть все вражеские телеканалы, сайты, соц сети. Возможно и Донбасс сейчас был с нами. Но самая слабая пророссийская власть в Украине ни чего не делала и не делает, все до сих опр держится на патриотах не во власти.
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30.06.2021 19:19 Відповісти
Дохнут совкодрочеры
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30.06.2021 21:09 Відповісти
62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1310
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30.06.2021 21:54 Відповісти
- Сахалин? Алло?
- Хацю, Хацю.
- Где Николаев?
- Здеся, здеся.
- Что решили?
- Все хоросе-до, все хоросе-до. Голосуем.
- Что голосуем? Чего вдруг?
- К Японии переходим, да, всеобщим тайным голосованием.
- И как разделились голоса?
- Никак не разделились. Единогласно к Японии.
- Против есть?
- Есть, есть, японаци против, но уже позадно, мы уже присоединилися, уже пьем саке, смотрим телевизора, секретарь горкома кимона на улице сидит, поздравляет...
(М.М. Жванецкий. Перекличка по стране)
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30.06.2021 22:21 Відповісти
Число противників вступу в НАТО дорівнює числу готових проголосувати за Зеленського на другий термін. "против вступления - 31% среди всех опрошенных или 21,2 среди тех, кто готов взять участие в референдуме", Источник: https://censor.net/ru/n3274295
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01.07.2021 00:09 Відповісти
ЕС и НАТО желающим в них вступить гражданам Украины (соответственно 62% и 54%) рекомендовало перечитать повесть В.П.Катаева "Белеет парус одинокий" и найти в ней подходящую цитату:
"Хочется, перехочется, перетерпится."©
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01.07.2021 10:32 Відповісти
 
 