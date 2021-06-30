62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
Якби референдум стосовно вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, то в ньому взяли б участь переважна більшість (71%) опитаних українців, з них 72,9% підтримали б вступ України до Альянсу.
Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% серед всіх опитаних або 72,9% серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі, проти вступу — 31% серед усіх опитаних або 21,2 серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі, не визначилися з вибором — 15% серед усіх опитаних або 5,9% серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі.
"Варто зазначити, що серед прихильників вступу також більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників. Найбільша частка прихильників вступу зафіксована у віковій категорії 18-29 років — 64%. Баланс між прихильниками та противниками (зменшення рівня підтримки) змінюється з віком майже лінійно, але навіть у найстаршій віковій категорії (60+) відносна більшість респондентів (48%) готові проголосувати за вступ, "проти" — 37%", - зауважують автори дослідження.
"Найбільш помітними є регіональні відмінності3. На тлі майже семикратної переваги прихильників вступу на Заході (77% — "за", 11% — "проти") та значної переваги в Центрі (58% — "за", 26% — "проти"), на Сході залишається більшою частка готових сказати "ні" (33% — "за", 50% — "проти"). Менш значимою є різниця між противниками (43%) і прихильниками НАТО (38%) на Півдні. Особливо примітними виявилися відмінності між позиціями респондентів віком 18-29 років та інших вікових категорій, які проживають у східних і південних областях. Так, серед молоді віком 18-29 років частка прихильників вступу (49%) помітно переважає частку противників (31%), що діаметрально відрізняється від розподілу думок у всіх інших вікових категоріях. Наявні статеві відмінності є менш суттєвими, ніж регіональні та вікові. Чоловіки більш схильні до підтримки ідеї вступу до НАТО (57%), ніж жінки (51%), але частки противників є практично однаковими, незалежно від статі (по 31%), а частка жінок, яким важко відповісти на питання (18%), є на 7% більшою, ніж частка чоловіків (11%)", - зазначається в дослідженні.
"Рівень суспільної підтримки європейської інтеграції є традиційно дещо вищим, ніж євроатлантичної. За вступ України до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%. При цьому, частка прихильників вступу значно переважає частку противників у всіх вікових категоріях, незалежно від статі респондентів. Баланс між "за" і "проти" суттєво змінюється, залежно від регіону проживання, але залишається на користь прихильників вступу до ЄС", - акцентується в дослідженні.
"Найбільш актуальними для України, на думку переважної більшості опитаних громадян, є загрози від Росії (74%) та від зовнішньої агресії (72%). Розподіл відповідей, свідчить про те, що лише незначна частка респондентів бачать загрозу безпеці України з боку США (16%), Китаю (13%), НАТО (12%) та ЄС (7%)", - зазначається в дослідженні.
За даними дослідження, три чверті (75%) громадян України дали негативну відповідь на питання стосовно наявності надійних зовнішніх гарантій незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і лише 12% — позитивну.
Разом з тим, на думку респондентів, відносно вищими є сподівання на допомогу в разі воєнної загрози (збройної агресії) з боку країн ЄС і НАТО (35%), США (26%) та більш широку міжнародну допомогу (20%). Більшість (56%) опитаних вважають, що Україна має розраховувати, насамперед, на власні сили. Частка тих, хто все ще розраховує на допомогу з боку Росії та СНД і ОДКБ, є незначною — 3% і 5%.
Крім того, більше половини опитаних заявили про готовність захищати країну або зі зброєю в руках (24% загалом в Україні, серед чоловіків — 39%, жінок — 11%) або надаючи волонтерську підтримку (29%, серед чоловіків — 21%, жінок — 37%).
"Високий рівень готовності стати на захист країни декларують навіть респонденти старшої вікової категорії. Винятком є розподіл відповідей представників східного регіону, де частка готових до захисту (17% — зі зброєю, 23% — як волонтери) є меншою, ніж не готових захищати (51%), при тому, що 57% респондентів цього регіону вважають, що Україна в разі воєнної загрози повинна розраховувати лише на власні сили", - констатують автори дослідження.
Водночас, із запропонованих варіантів найбільш оптимальної моделі забезпечення національної безпеки більшість (51%) опитаних обрали приєднання до НАТО і дещо менше третини (29%) — набуття нейтрального статусу. ОДКБ (Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан) як альтернатива приєднанню до НАТО має лише 8% прихильників.
"Лише близько третини (32%) громадян вважають, що нинішнє керівництво України має чітку стратегію дій щодо НАТО, 50% — дали негативну відповідь, а 18% — "важко відповісти", - акцентують автори дослідження.
На думку громадян, найбільшими перешкодами на шляху співпраці/інтеграції України з НАТО, на думку громадян, є високий рівень корупції (62%) та недостатній рівень демократичного, економічного, військово-технічного розвитку України (41%). Т.зв. "російський" фактор посідає третє місце (36%). Лише 10% опитаних вважають, що цивілізаційні та культурні відмінності можуть бути перешкодою для співпраці/інтеграції України з НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
30% - любители русского мира
30% - какая разница
40% - настоящие украинцы
Голосование - отдельная история, не отражающая на 100% внутренний мир человека. Я, например противник Порошенко, но во 2-м туре голосовал за него. И о чем это должно сказать?
Иди в школу и научись читать.
До того ж, до обіду ми хочемо зайти, а після обіду нам вже не хочеться. Ми самі толком не знаємо чого хочемо.
- Так уж и единогласно?
- Двое "против".
- ??
- ЕС и НАТО.
То голоса фсб гундявого
Вопрос в другом в ЕС нас не хотят, потому, что надо кормить и защищать нас, пограбованых и безоружных, а вернуть тем же мы не сможем,потому, что такие , как Зеленский и другие соросята слуги Мирового банка в ВР устроили себе клондайк на грабеже народа, в том числе и главного богатства Земле. ЕС не банкомат, грабить надо народ меньше,а лучьше вообше не грабить, тогла нам сами в ЕС предожат вступить.
- На что вы готовы пойти ради вступления Украины в ЕС и НАТО?
Больше чем уверен, что большинство не готово даже от телевизора со "Сватами" и "Кварталом" оторваться. Хай оно само как-то вступится.
Потом ведь всегда, не отрывая сраку от дивана, можно сказать "это мудрый нарид добился вступления".
До этого в 2014 вышел под дубинки, водометы и пули на Майдан. Но, как оказалось, зря.
Вы, сидя у телеков, решили что в говне привычнее и не так устаете.
- Хацю, Хацю.
- Где Николаев?
- Здеся, здеся.
- Что решили?
- Все хоросе-до, все хоросе-до. Голосуем.
- Что голосуем? Чего вдруг?
- К Японии переходим, да, всеобщим тайным голосованием.
- И как разделились голоса?
- Никак не разделились. Единогласно к Японии.
- Против есть?
- Есть, есть, японаци против, но уже позадно, мы уже присоединилися, уже пьем саке, смотрим телевизора, секретарь горкома кимона на улице сидит, поздравляет...
(М.М. Жванецкий. Перекличка по стране)
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