62% громадян за вступ України в ЄС, 54% - за членство в НАТО, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби референдум стосовно вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, то в ньому взяли б участь переважна більшість (71%) опитаних українців, з них 72,9% підтримали б вступ України до Альянсу.

Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% серед всіх опитаних або 72,9% серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі, проти вступу — 31% серед усіх опитаних або 21,2 серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі, не визначилися з вибором — 15% серед усіх опитаних або 5,9% серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі.

"Варто зазначити, що серед прихильників вступу також більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників. Найбільша частка прихильників вступу зафіксована у віковій категорії 18-29 років — 64%. Баланс між прихильниками та противниками (зменшення рівня підтримки) змінюється з віком майже лінійно, але навіть у найстаршій віковій категорії (60+) відносна більшість респондентів (48%) готові проголосувати за вступ, "проти" — 37%", - зауважують автори дослідження.

"Найбільш помітними є регіональні відмінності3. На тлі майже семикратної переваги прихильників вступу на Заході (77% — "за", 11% — "проти") та значної переваги в Центрі (58% — "за", 26% — "проти"), на Сході залишається більшою частка готових сказати "ні" (33% — "за", 50% — "проти"). Менш значимою є різниця між противниками (43%) і прихильниками НАТО (38%) на Півдні. Особливо примітними виявилися відмінності між позиціями респондентів віком 18-29 років та інших вікових категорій, які проживають у східних і південних областях. Так, серед молоді віком 18-29 років частка прихильників вступу (49%) помітно переважає частку противників (31%), що діаметрально відрізняється від розподілу думок у всіх інших вікових категоріях. Наявні статеві відмінності є менш суттєвими, ніж регіональні та вікові. Чоловіки більш схильні до підтримки ідеї вступу до НАТО (57%), ніж жінки (51%), але частки противників є практично однаковими, незалежно від статі (по 31%), а частка жінок, яким важко відповісти на питання (18%), є на 7% більшою, ніж частка чоловіків (11%)", - зазначається в дослідженні.

"Рівень суспільної підтримки європейської інтеграції є традиційно дещо вищим, ніж євроатлантичної. За вступ України до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%. При цьому, частка прихильників вступу значно переважає частку противників у всіх вікових категоріях, незалежно від статі респондентів. Баланс між "за" і "проти" суттєво змінюється, залежно від регіону проживання, але залишається на користь прихильників вступу до ЄС", - акцентується в дослідженні.

"Найбільш актуальними для України, на думку переважної більшості опитаних громадян, є загрози від Росії (74%) та від зовнішньої агресії (72%). Розподіл відповідей, свідчить про те, що лише незначна частка респондентів бачать загрозу безпеці України з боку США (16%), Китаю (13%), НАТО (12%) та ЄС (7%)", - зазначається в дослідженні.

За даними дослідження, три чверті (75%) громадян України дали негативну відповідь на питання стосовно наявності надійних зовнішніх гарантій незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і лише 12% — позитивну.

Разом з тим, на думку респондентів, відносно вищими є сподівання на допомогу в разі воєнної загрози (збройної агресії) з боку країн ЄС і НАТО (35%), США (26%) та більш широку міжнародну допомогу (20%). Більшість (56%) опитаних вважають, що Україна має розраховувати, насамперед, на власні сили. Частка тих, хто все ще розраховує на допомогу з боку Росії та СНД і ОДКБ, є незначною — 3% і 5%.

Крім того, більше половини опитаних заявили про готовність захищати країну або зі зброєю в руках (24% загалом в Україні, серед чоловіків — 39%, жінок — 11%) або надаючи волонтерську підтримку (29%, серед чоловіків — 21%, жінок — 37%).

"Високий рівень готовності стати на захист країни декларують навіть респонденти старшої вікової категорії. Винятком є розподіл відповідей представників східного регіону, де частка готових до захисту (17% — зі зброєю, 23% — як волонтери) є меншою, ніж не готових захищати (51%), при тому, що 57% респондентів цього регіону вважають, що Україна в разі воєнної загрози повинна розраховувати лише на власні сили", - констатують автори дослідження.

Водночас, із запропонованих варіантів найбільш оптимальної моделі забезпечення національної безпеки більшість (51%) опитаних обрали приєднання до НАТО і дещо менше третини (29%) — набуття нейтрального статусу. ОДКБ (Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан) як альтернатива приєднанню до НАТО має лише 8% прихильників.

"Лише близько третини (32%) громадян вважають, що нинішнє керівництво України має чітку стратегію дій щодо НАТО, 50% — дали негативну відповідь, а 18% — "важко відповісти", - акцентують автори дослідження.

На думку громадян, найбільшими перешкодами на шляху співпраці/інтеграції України з НАТО, на думку громадян, є високий рівень корупції (62%) та недостатній рівень демократичного, економічного, військово-технічного розвитку України (41%). Т.зв. "російський" фактор посідає третє місце (36%). Лише 10% опитаних вважають, що цивілізаційні та культурні відмінності можуть бути перешкодою для співпраці/інтеграції України з НАТО.



















































