"Мотор Січ" поставлятиме двигуни для турецьких бойових вертольотів ATAK-II
ПАО "Мотор Січ" поставлятиме турецькій авіабудівній компанії Turkish Aerospace Industries двигуни для бойових вертольотів важкого класу. Відповідний контракт компанії підписали 26 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
В межах угоди Мотор Січ до 2025 року поставить компанії 14 двигунів для важких вертольотів Atak-II. Перші два очікують отримати у вересні 2022. Сам вертоліт ще розробляється і має здійснити перший політ у 2023 році.
"Ми завершили ще один важливий і критичний етап для нашого важкого бойового вертольота, який злетить у 2023 році. Ми запустили проєкт, який підписали під керівництвом нашого президента Управління оборонної промисловості в 2019 році", - заявив глава TAI Темель Котіль.
T929 ATAK-II - проєкт турецького 11-тонного вертольота для збройних сил країни. Його розробляє Управління оборонної промисловості Туреччини і TAI з 2019 року.
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а для 5-го нужны совсем другие самолеты
Компания Inter Avia Group (штаб-квартира в Неваде) разместила здесь объявление о продаже двадцати истребителей МиГ-21 "бывших в употреблении". К ним прилагаются пятнадцать новых двигателей. На сопроводительных фотографиях самолетов видны цвета и знаки отличия ВВС Нигерии. Цены не указаны, заинтересовавшихся просят связаться с продавцом.
Авторы портала полагают, что эти истребители составляли практически весь военно-воздушный флот Нигерии. Среди них есть 11 одноместных истребителей МиГ-21бис (самая последняя и наиболее совершенная модификация), 5 одноместных МиГ-21МФ и 4 двухместных учебно-тренировочных МиГ-21УМ.
Судя по всему, использовались они мало. МиГ-21бис имеет от 34 до 169 часов налета, МиГ-21МФ - от 250 до 469 часов, а МиГ21УМ наработали от 199 до 547 часов.
отбились
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Прикинь «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») завершил реконструкцию испытательной стендовой базы, благодаря чему сможет увеличить выпуск вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 и семейства ВК-2500 на 30%. Общие производственные мощности теперь позволяют выпускать 300 двигателей в год. ВК-2500, это запорожский движок, только ТВ3-117, сильно прокачанный, мощнее на 1/3
А Гатчина эта еще в 2011 году была запущена.
двигатели для турецких вертолётов,
деньги себе в карманы
а дули с маком для
лохов и идиотов
За 4 года.
Просто прорыв, *****.
PS. Вспаминается, сколько лет мы поставляли Таиланду танки и как отказались от всей нашей партии БМП из за тотального брака.