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Мотор Січ (324) Туреччина (3431) вертоліт (865)

"Мотор Січ" поставлятиме двигуни для турецьких бойових вертольотів ATAK-II

ПАО "Мотор Січ" поставлятиме турецькій авіабудівній компанії Turkish Aerospace Industries двигуни для бойових вертольотів важкого класу. Відповідний контракт компанії підписали 26 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

В межах угоди Мотор Січ до 2025 року поставить компанії 14 двигунів для важких вертольотів Atak-II. Перші два очікують отримати у вересні 2022. Сам вертоліт ще розробляється і має здійснити перший політ у 2023 році.

"Ми завершили ще один важливий і критичний етап для нашого важкого бойового вертольота, який злетить у 2023 році. Ми запустили проєкт, який підписали під керівництвом нашого президента Управління оборонної промисловості в 2019 році", - заявив глава TAI Темель Котіль.

T929 ATAK-II - проєкт турецького 11-тонного вертольота для збройних сил країни. Його розробляє Управління оборонної промисловості Туреччини і TAI з 2019 року.

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Топ коментарі
+7
Скорее всего только испытательные образцы. Для Турции это мало очень. Если поступят на вооружение, там счет на сотни идти будет+экспортный потенциал, да и нам бы не мешало присмотреться. По ударным вертушкам у нас голяк. Даже те Ми что есть и сейчас совковый полухлам, а через лет 5 и те не взлетят.
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30.06.2021 18:17
+6
Совершенно разные задачи. Беспилотники торбят точечные цели типа ПВО, РСЗО и пр. Вертушки запускают уже потом, добивать среднюю и легкую броню и утюжить пехоту + как прикрытие для наземных войск.
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30.06.2021 18:21
+5
Ну тут, швидше, до турків питання - двигуни ж поставлятимуть в залежності від обсягів виготовлених гелікоптерів...
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30.06.2021 18:12
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14 двигунів до 2025 року. Майже 3 двигуна в рік. Ну, можна ще заробити на деталях до них.
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30.06.2021 18:07 Відповісти
Ну тут, швидше, до турків питання - двигуни ж поставлятимуть в залежності від обсягів виготовлених гелікоптерів...
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30.06.2021 18:12 Відповісти
Потрібно розробляти власні двигуни 5 покоління для літаків Міг-21, 29 та Су-24, 25, 27 щоб не залежати від російських виробників і щоб будувати власні літакі на базі Міг та Су. Мотор Січ може виробляти всі ці двигуни 5 покоління!
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30.06.2021 18:56 Відповісти
Міг-21, 29 та Су-24, 25, 27 - это не 5-е поколение

а для 5-го нужны совсем другие самолеты
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30.06.2021 19:16 Відповісти
У нас є такі літакі і ми можемо зробити з них літаки 5 поколінні і розробити власні двигуни 5 покоління для них! Війна потребує великої кількості техніки і простіше модернізовувати те що вже є у великій кількості, ніж будувати нові літаки!
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01.07.2021 10:47 Відповісти
У нас Міг-21 давно зняли з озброєння, а остатки розпродали ще при Ющі, причому різним країнам - від африканських і до Хорватії...
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30.06.2021 19:24 Відповісти
Зараз Міг-21 продаються на ринку великими партіями і недорого! Нам потрібно викупити ці машини, модернізувати і підготвувати для ведення війни з росією!

Компания Inter Avia Group (штаб-квартира в Неваде) разместила здесь объявление о продаже двадцати истребителей МиГ-21 "бывших в употреблении". К ним прилагаются пятнадцать новых двигателей. На сопроводительных фотографиях самолетов видны цвета и знаки отличия ВВС Нигерии. Цены не указаны, заинтересовавшихся просят связаться с продавцом.
Авторы портала полагают, что эти истребители составляли практически весь военно-воздушный флот Нигерии. Среди них есть 11 одноместных истребителей МиГ-21бис (самая последняя и наиболее совершенная модификация), 5 одноместных МиГ-21МФ и 4 двухместных учебно-тренировочных МиГ-21УМ.
Судя по всему, использовались они мало. МиГ-21бис имеет от 34 до 169 часов налета, МиГ-21МФ - от 250 до 469 часов, а МиГ21УМ наработали от 199 до 547 часов.
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01.07.2021 10:48 Відповісти
Кто-то громко озабочен, опечален и рвётся как сумасшедший диалоги вести, а кто-то тихонько, без шума и пыли работает в такой чувствительной сфере, как оборонка
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30.06.2021 18:08 Відповісти
Кто-то без шума и пыли сначала завод продает китайцам, а затем втягивает Украину в международный скандал.
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30.06.2021 20:21 Відповісти
"Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II - Цензор.НЕТ 7326
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30.06.2021 18:09 Відповісти
Совершенно разные задачи. Беспилотники торбят точечные цели типа ПВО, РСЗО и пр. Вертушки запускают уже потом, добивать среднюю и легкую броню и утюжить пехоту + как прикрытие для наземных войск.
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30.06.2021 18:21 Відповісти
Скорее всего только испытательные образцы. Для Турции это мало очень. Если поступят на вооружение, там счет на сотни идти будет+экспортный потенциал, да и нам бы не мешало присмотреться. По ударным вертушкам у нас голяк. Даже те Ми что есть и сейчас совковый полухлам, а через лет 5 и те не взлетят.
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30.06.2021 18:17 Відповісти
а с Китаем дела порешали? или еще как бы судятся?
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30.06.2021 18:23 Відповісти
в смысле - отбились от китайских рейдеров?
отбились
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30.06.2021 19:17 Відповісти
отлично...а то пугали миллиардными исками...
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30.06.2021 19:21 Відповісти
Кстати туркам по тв показывают , что они нашу армию от путина защищают и что у нас своего ничего нет...
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30.06.2021 18:40 Відповісти
это же хорошо. пусть верят во что хотят
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30.06.2021 18:48 Відповісти
ты что, турецкий изучил, кацапстанский ботик?
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30.06.2021 19:17 Відповісти
В 1915,Сикорский вынашивал идею вертолета на склонах Владимирской горки.А у нас досих пор верьолет диковинка.
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30.06.2021 19:47 Відповісти
На "МС" еще остались спецы?
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30.06.2021 20:16 Відповісти
А куда они денутся?
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30.06.2021 20:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/309067 А где сейчас Богуслаев? Уехал он туда, далеко не один.
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30.06.2021 20:37 Відповісти
В рамках соглашения Мотор Сич до 2025 года поставит компании 14 двигателей для тяжелых вертолетов Atak-II. Источник: https://censor.net/ru/n3274332
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Прикинь «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») завершил реконструкцию испытательной стендовой базы, благодаря чему сможет увеличить выпуск вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 и семейства ВК-2500 на 30%. Общие производственные мощности теперь позволяют выпускать 300 двигателей в год. ВК-2500, это запорожский движок, только ТВ3-117, сильно прокачанный, мощнее на 1/3
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30.06.2021 20:49 Відповісти
В командировки достаточно длительные знакомые ездили, и в Китай, и в ту же Гатчину, но так чтобы их загрузили и вывезли такого нет.
А Гатчина эта еще в 2011 году была запущена.
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30.06.2021 20:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/309067 Иннокентий, они сами туда ломятся, с мозгами и флешками.
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30.06.2021 21:02 Відповісти
А в падмасков"є водютсі гріби, ягади , цвєти ... а торфу, торфу ... нємєрєно !!!!!
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30.06.2021 21:15 Відповісти
всё норм
двигатели для турецких вертолётов,
деньги себе в карманы
а дули с маком для
лохов и идиотов
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30.06.2021 22:01 Відповісти
Главное, чтобы это был ДОГОВОР, а не Меморандум...
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30.06.2021 22:26 Відповісти
14 движков.
За 4 года.
Просто прорыв, *****.
PS. Вспаминается, сколько лет мы поставляли Таиланду танки и как отказались от всей нашей партии БМП из за тотального брака.
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01.07.2021 00:09 Відповісти
 
 