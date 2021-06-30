"Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II

ПАО "Мотор Сич" будет поставлять турецкой авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries двигатели для боевых вертолетов тяжелого класса. Соответствующий контракт компании подписали 26 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В рамках соглашения Мотор Сич до 2025 года поставит компании 14 двигателей для тяжелых вертолетов Atak-II. Первые два ожидают получить в сентябре 2022. Сам вертолет еще разрабатывается и должен осуществить первый полет в 2023 году.

"Мы завершили еще один важный и критический этап для нашего тяжелого боевого вертолета, который взлетит в 2023 году. Мы запустили проект, который подписали под руководством нашего президента Управления оборонной промышленности в 2019 году", – заявил глава TAI Темел Котил.

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T929 ATAK-II – проект турецкого 11-тонного вертолета для вооруженных сил страны. Его разрабатывает Управление оборонной промышленности Турции и TAI с 2019 года.