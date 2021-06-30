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Мотор Січ (124) Турция (3314) вертолёт (1065)

"Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II

ПАО "Мотор Сич" будет поставлять турецкой авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries двигатели для боевых вертолетов тяжелого класса. Соответствующий контракт компании подписали 26 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В рамках соглашения Мотор Сич до 2025 года поставит компании 14 двигателей для тяжелых вертолетов Atak-II. Первые два ожидают получить в сентябре 2022. Сам вертолет еще разрабатывается и должен осуществить первый полет в 2023 году.

"Мы завершили еще один важный и критический этап для нашего тяжелого боевого вертолета, который взлетит в 2023 году. Мы запустили проект, который подписали под руководством нашего президента Управления оборонной промышленности в 2019 году", – заявил глава TAI Темел Котил.

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T929 ATAK-II – проект турецкого 11-тонного вертолета для вооруженных сил страны. Его разрабатывает Управление оборонной промышленности Турции и TAI с 2019 года. 

Автор: 
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Топ комментарии
+7
Скорее всего только испытательные образцы. Для Турции это мало очень. Если поступят на вооружение, там счет на сотни идти будет+экспортный потенциал, да и нам бы не мешало присмотреться. По ударным вертушкам у нас голяк. Даже те Ми что есть и сейчас совковый полухлам, а через лет 5 и те не взлетят.
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30.06.2021 18:17
+6
Совершенно разные задачи. Беспилотники торбят точечные цели типа ПВО, РСЗО и пр. Вертушки запускают уже потом, добивать среднюю и легкую броню и утюжить пехоту + как прикрытие для наземных войск.
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30.06.2021 18:21
+5
Ну тут, швидше, до турків питання - двигуни ж поставлятимуть в залежності від обсягів виготовлених гелікоптерів...
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30.06.2021 18:12
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14 двигунів до 2025 року. Майже 3 двигуна в рік. Ну, можна ще заробити на деталях до них.
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30.06.2021 18:07 Ответить
Ну тут, швидше, до турків питання - двигуни ж поставлятимуть в залежності від обсягів виготовлених гелікоптерів...
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30.06.2021 18:12 Ответить
Потрібно розробляти власні двигуни 5 покоління для літаків Міг-21, 29 та Су-24, 25, 27 щоб не залежати від російських виробників і щоб будувати власні літакі на базі Міг та Су. Мотор Січ може виробляти всі ці двигуни 5 покоління!
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30.06.2021 18:56 Ответить
Міг-21, 29 та Су-24, 25, 27 - это не 5-е поколение

а для 5-го нужны совсем другие самолеты
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30.06.2021 19:16 Ответить
У нас є такі літакі і ми можемо зробити з них літаки 5 поколінні і розробити власні двигуни 5 покоління для них! Війна потребує великої кількості техніки і простіше модернізовувати те що вже є у великій кількості, ніж будувати нові літаки!
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01.07.2021 10:47 Ответить
У нас Міг-21 давно зняли з озброєння, а остатки розпродали ще при Ющі, причому різним країнам - від африканських і до Хорватії...
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30.06.2021 19:24 Ответить
Зараз Міг-21 продаються на ринку великими партіями і недорого! Нам потрібно викупити ці машини, модернізувати і підготвувати для ведення війни з росією!

Компания Inter Avia Group (штаб-квартира в Неваде) разместила здесь объявление о продаже двадцати истребителей МиГ-21 "бывших в употреблении". К ним прилагаются пятнадцать новых двигателей. На сопроводительных фотографиях самолетов видны цвета и знаки отличия ВВС Нигерии. Цены не указаны, заинтересовавшихся просят связаться с продавцом.
Авторы портала полагают, что эти истребители составляли практически весь военно-воздушный флот Нигерии. Среди них есть 11 одноместных истребителей МиГ-21бис (самая последняя и наиболее совершенная модификация), 5 одноместных МиГ-21МФ и 4 двухместных учебно-тренировочных МиГ-21УМ.
Судя по всему, использовались они мало. МиГ-21бис имеет от 34 до 169 часов налета, МиГ-21МФ - от 250 до 469 часов, а МиГ21УМ наработали от 199 до 547 часов.
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01.07.2021 10:48 Ответить
Кто-то громко озабочен, опечален и рвётся как сумасшедший диалоги вести, а кто-то тихонько, без шума и пыли работает в такой чувствительной сфере, как оборонка
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30.06.2021 18:08 Ответить
Кто-то без шума и пыли сначала завод продает китайцам, а затем втягивает Украину в международный скандал.
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30.06.2021 20:21 Ответить
"Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II - Цензор.НЕТ 7326
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30.06.2021 18:09 Ответить
Совершенно разные задачи. Беспилотники торбят точечные цели типа ПВО, РСЗО и пр. Вертушки запускают уже потом, добивать среднюю и легкую броню и утюжить пехоту + как прикрытие для наземных войск.
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30.06.2021 18:21 Ответить
Скорее всего только испытательные образцы. Для Турции это мало очень. Если поступят на вооружение, там счет на сотни идти будет+экспортный потенциал, да и нам бы не мешало присмотреться. По ударным вертушкам у нас голяк. Даже те Ми что есть и сейчас совковый полухлам, а через лет 5 и те не взлетят.
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30.06.2021 18:17 Ответить
а с Китаем дела порешали? или еще как бы судятся?
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30.06.2021 18:23 Ответить
в смысле - отбились от китайских рейдеров?
отбились
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30.06.2021 19:17 Ответить
отлично...а то пугали миллиардными исками...
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30.06.2021 19:21 Ответить
Кстати туркам по тв показывают , что они нашу армию от путина защищают и что у нас своего ничего нет...
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30.06.2021 18:40 Ответить
это же хорошо. пусть верят во что хотят
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30.06.2021 18:48 Ответить
ты что, турецкий изучил, кацапстанский ботик?
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30.06.2021 19:17 Ответить
В 1915,Сикорский вынашивал идею вертолета на склонах Владимирской горки.А у нас досих пор верьолет диковинка.
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30.06.2021 19:47 Ответить
На "МС" еще остались спецы?
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30.06.2021 20:16 Ответить
А куда они денутся?
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30.06.2021 20:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/309067 А где сейчас Богуслаев? Уехал он туда, далеко не один.
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30.06.2021 20:37 Ответить
В рамках соглашения Мотор Сич до 2025 года поставит компании 14 двигателей для тяжелых вертолетов Atak-II. Источник: https://censor.net/ru/n3274332
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Прикинь «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») завершил реконструкцию испытательной стендовой базы, благодаря чему сможет увеличить выпуск вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 и семейства ВК-2500 на 30%. Общие производственные мощности теперь позволяют выпускать 300 двигателей в год. ВК-2500, это запорожский движок, только ТВ3-117, сильно прокачанный, мощнее на 1/3
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30.06.2021 20:49 Ответить
В командировки достаточно длительные знакомые ездили, и в Китай, и в ту же Гатчину, но так чтобы их загрузили и вывезли такого нет.
А Гатчина эта еще в 2011 году была запущена.
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30.06.2021 20:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/309067 Иннокентий, они сами туда ломятся, с мозгами и флешками.
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30.06.2021 21:02 Ответить
А в падмасков"є водютсі гріби, ягади , цвєти ... а торфу, торфу ... нємєрєно !!!!!
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30.06.2021 21:15 Ответить
всё норм
двигатели для турецких вертолётов,
деньги себе в карманы
а дули с маком для
лохов и идиотов
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30.06.2021 22:01 Ответить
Главное, чтобы это был ДОГОВОР, а не Меморандум...
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30.06.2021 22:26 Ответить
14 движков.
За 4 года.
Просто прорыв, *****.
PS. Вспаминается, сколько лет мы поставляли Таиланду танки и как отказались от всей нашей партии БМП из за тотального брака.
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01.07.2021 00:09 Ответить
 
 