"Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II
ПАО "Мотор Сич" будет поставлять турецкой авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries двигатели для боевых вертолетов тяжелого класса. Соответствующий контракт компании подписали 26 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В рамках соглашения Мотор Сич до 2025 года поставит компании 14 двигателей для тяжелых вертолетов Atak-II. Первые два ожидают получить в сентябре 2022. Сам вертолет еще разрабатывается и должен осуществить первый полет в 2023 году.
"Мы завершили еще один важный и критический этап для нашего тяжелого боевого вертолета, который взлетит в 2023 году. Мы запустили проект, который подписали под руководством нашего президента Управления оборонной промышленности в 2019 году", – заявил глава TAI Темел Котил.
T929 ATAK-II – проект турецкого 11-тонного вертолета для вооруженных сил страны. Его разрабатывает Управление оборонной промышленности Турции и TAI с 2019 года.
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а для 5-го нужны совсем другие самолеты
Компания Inter Avia Group (штаб-квартира в Неваде) разместила здесь объявление о продаже двадцати истребителей МиГ-21 "бывших в употреблении". К ним прилагаются пятнадцать новых двигателей. На сопроводительных фотографиях самолетов видны цвета и знаки отличия ВВС Нигерии. Цены не указаны, заинтересовавшихся просят связаться с продавцом.
Авторы портала полагают, что эти истребители составляли практически весь военно-воздушный флот Нигерии. Среди них есть 11 одноместных истребителей МиГ-21бис (самая последняя и наиболее совершенная модификация), 5 одноместных МиГ-21МФ и 4 двухместных учебно-тренировочных МиГ-21УМ.
Судя по всему, использовались они мало. МиГ-21бис имеет от 34 до 169 часов налета, МиГ-21МФ - от 250 до 469 часов, а МиГ21УМ наработали от 199 до 547 часов.
отбились
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Прикинь «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») завершил реконструкцию испытательной стендовой базы, благодаря чему сможет увеличить выпуск вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 и семейства ВК-2500 на 30%. Общие производственные мощности теперь позволяют выпускать 300 двигателей в год. ВК-2500, это запорожский движок, только ТВ3-117, сильно прокачанный, мощнее на 1/3
А Гатчина эта еще в 2011 году была запущена.
двигатели для турецких вертолётов,
деньги себе в карманы
а дули с маком для
лохов и идиотов
За 4 года.
Просто прорыв, *****.
PS. Вспаминается, сколько лет мы поставляли Таиланду танки и как отказались от всей нашей партии БМП из за тотального брака.