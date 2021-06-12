Запорожские авиастроители разрабатывают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24
До конца этого года запорожские авиастроители АО "Мотор Сич" сделают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 с противообледенительной системой.
Об этом заявил почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тяжелый вертолет Ми-24 с лопастями "Мотор Сич" за 35 минут долетел от Запорожья до Херсона, показал скорость 340 км в час. Нам приятно докладывать руководству страны и области, что лопастное производство в Запорожье создано. Мы идём дальше, развиваем его. В этом году сделаем первые композитные лопасти с противообледенительной системой", - сказал Богуслаев.
По его словам, в мире выпущено 28 тысяч машин такого типа, и они все имеют металлические лопасти.
"Мы будем их производить всю жизнь", - сказал Богуслаев, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно того, есть ли заказы на эти лопасти.
Напомним, металлические лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 ранее производили только США, Россия и Китай. 18 мая этого года почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил о сертификации производства металлических лопастей и передал министру обороны Украины Андрею Тарану паспорта на три комплекта лопастей.
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До березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A2 ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87 «Мотор Січ» , власник 14,99% акцій компанії. Статки - 319 млн https://uk.wikipedia.org/wiki/USD $ (https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 ). Розпорядженям Кабінету Міністрів України № 906-р від 2012 року отримав повноваження генерального конструктора із створення та модернізації вертолітної техніки.
Член правління Українського фонду культури. Академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АІНУ , Академії транспорту РФ, Академії наук авіації та повітроплавання.
ось така муйня малята,
кто сепару поверит - себя на . пёть!
и оно и так и есть на сегодняшний день...
или как там у Цоя :
...и билет на вертолёт с композитным крылом,
что взлетая оставляет стране лишь нуль (0)...