Запорожские авиастроители разрабатывают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24

До конца этого года запорожские авиастроители АО "Мотор Сич" сделают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 с противообледенительной системой.

Об этом заявил почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тяжелый вертолет Ми-24 с лопастями "Мотор Сич" за 35 минут долетел от Запорожья до Херсона, показал скорость 340 км в час. Нам приятно докладывать руководству страны и области, что лопастное производство в Запорожье создано. Мы идём дальше, развиваем его. В этом году сделаем первые композитные лопасти с противообледенительной системой", - сказал Богуслаев.

По его словам, в мире выпущено 28 тысяч машин такого типа, и они все имеют металлические лопасти.

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"Мы будем их производить всю жизнь", - сказал Богуслаев, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно того, есть ли заказы на эти лопасти.

Напомним, металлические лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 ранее производили только США, Россия и Китай. 18 мая этого года почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил о сертификации производства металлических лопастей и передал министру обороны Украины Андрею Тарану паспорта на три комплекта лопастей.