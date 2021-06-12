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Запорожские авиастроители разрабатывают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24

Запорожские авиастроители разрабатывают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24

До конца этого года запорожские авиастроители АО "Мотор Сич" сделают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 с противообледенительной системой.

Об этом заявил почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тяжелый вертолет Ми-24 с лопастями "Мотор Сич" за 35 минут долетел от Запорожья до Херсона, показал скорость 340 км в час. Нам приятно докладывать руководству страны и области, что лопастное производство в Запорожье создано. Мы идём дальше, развиваем его. В этом году сделаем первые композитные лопасти с противообледенительной системой", - сказал Богуслаев.

По его словам, в мире выпущено 28 тысяч машин такого типа, и они все имеют металлические лопасти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны приняло на вооружение ВСУ лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24, - Уруский

"Мы будем их производить всю жизнь", - сказал Богуслаев, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно того, есть ли заказы на эти лопасти.

Напомним, металлические лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 ранее производили только США, Россия и Китай. 18 мая этого года почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил о сертификации производства металлических лопастей и передал министру обороны Украины Андрею Тарану паспорта на три комплекта лопастей.

Автор: 

Богуслаев (71) Мотор Січ (124) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+10
Молодцы! Научились делать стволы, научились делать лопасти, скоро и ядрёну бомбу парашке под нос подсунем. Потрепыхаются черти козлиные.
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12.06.2021 21:11
+5
Це не ти часом?

Запорізькі авіабудівники розробляють перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24 - Цензор.НЕТ 5634
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12.06.2021 21:26
+4
Т даун?)) Тория заговора?))
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12.06.2021 21:33
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Молодцы! Научились делать стволы, научились делать лопасти, скоро и ядрёну бомбу парашке под нос подсунем. Потрепыхаются черти козлиные.
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12.06.2021 21:11 Ответить
Да. Тогда когда нужно строить новые вертолеты - мы научились строить лопасти к старому совдеповскому металолому. Вжепучленцы в первые же дни войны завалили их штук пять.
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12.06.2021 21:38 Ответить
З новим двигуном, новим редуктором та новими лопатями це вже буде МСБ-24 з іншими ТТХ.
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12.06.2021 22:57 Ответить
Не смішіть зетіпіллів. Поставте не кремінне ружжо новий гніт, нове кресало, нової системи, більше пороху та нову кулю. Будуть нові ТТХ.
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13.06.2021 00:01 Ответить
Ти бидло тупе, в цьому теж винен зеленський?
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13.06.2021 07:43 Ответить
Так может говорить только дилетант. С какого материала заряд для "ядрёной" бомбы
ты возбмёш?
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12.06.2021 23:11 Ответить
Украина - одна из немногих стран мира, где производится добыча урана.
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13.06.2021 02:10 Ответить
Да да сразу боевые головки добывают. Вот ответь, чего Чернобыльская АЭС жахнула?
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13.06.2021 09:38 Ответить
Це не ти часом?

Запорізькі авіабудівники розробляють перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24 - Цензор.НЕТ 5634
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12.06.2021 21:26 Ответить
Запорізькі авіабудівники розробляють перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24 - Цензор.НЕТ 7910
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12.06.2021 21:50 Ответить
Т даун?)) Тория заговора?))
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12.06.2021 21:33 Ответить
не,то вавка борина
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12.06.2021 21:38 Ответить
тю...
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12.06.2021 21:57 Ответить
Вячесла́в Олекса́ндрович Богусла́єв (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA Уральськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Західно-Казахстанська область ) - український політик, депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_5-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 5-го , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_6-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6-го , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 7-го та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликань Верховної Ради, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA доктор технічних наук , професор. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України .
До березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A2 ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87 «Мотор Січ» , власник 14,99% акцій компанії. Статки - 319 млн https://uk.wikipedia.org/wiki/USD $ (https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 ). Розпорядженям Кабінету Міністрів України № 906-р від 2012 року отримав повноваження генерального конструктора із створення та модернізації вертолітної техніки.
Член правління Українського фонду культури. Академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АІНУ , Академії транспорту РФ, Академії наук авіації та повітроплавання.
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12.06.2021 21:35 Ответить
Махровий риганал.
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12.06.2021 21:39 Ответить
Шо может построить совдеповский старый комуняка?
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12.06.2021 21:40 Ответить
Лопасті скоро будуть зовсім не потрібні. Є новий природний принцип польоту.
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13.06.2021 21:18 Ответить
Да нам ваш басманный суд до сраки.
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12.06.2021 21:43 Ответить
Хорошо хоть кто-то у нас занялся композитами. Жаль что "Антонов" не в теме.
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12.06.2021 21:42 Ответить
Не знаю,в богуслаеве дело или в журналисте,но не надо говорить,что этот пепелац развивает 340 км/ч.Это, как минимум,нескромно.
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12.06.2021 21:51 Ответить
вся эта сепарская "бурная деятельность" уже 30 лет как равна "0" (нулю) ...нулю повному,
ось така муйня малята,
кто сепару поверит - себя на . пёть!

и оно и так и есть на сегодняшний день...
или как там у Цоя :
...и билет на вертолёт с композитным крылом,
что взлетая оставляет стране лишь нуль (0)...
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12.06.2021 22:24 Ответить
одним из первых катастроф с участием этого завода была гибель Чкалова. Последний был,кроме депутатства, испытателем в Бюро петлякова. Тот. как и все конструкторы, любил петлять и сваливать огрехи на чужие плечи. Его последний истребитель и 180, имел мощный мотор производства Запорожского завода. После одного из полетов, Чкалов заявил, что центровка "не та". Решили подпилить подмоторную раму, представитель завода, естественно был против, Петляков его не слушал, подпилили и в следующем вылете самолет под управлением Чкалова разбился. Посмотрели- разрушено крепление мотора к планеру, мотор оторвался. Конструкторы во главе с Петляковым запетляли, указав на завод, мол тот дал брак и там все вредители. представителя завода "закрыли", три дня писал в лицах и предявил журнал испытаний, в котором было указано, что это инициатива Петлякова и завод здесь не причем. Нквд поменяло персонал камер, и уже Петляков со товарищи пошел познавать вечное по вредительству, самолет забраковали. Но скрепоносцы с тех пор, как заклинание, повторяют Чкалова убили по приказанию Сталина, он мол ему завидовал. А кетайцы охотятся за рынок ремонта и обслуживания вертолетов МИ, в одном рейха около 2 000 штук.
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12.06.2021 23:22 Ответить
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12.06.2021 23:29 Ответить
Богуслаев продаст или передаст лопасти и технологию россии, это старый пердун-коммунист.
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13.06.2021 07:32 Ответить
А когда наши корабли будут бороздить космос?
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13.06.2021 11:53 Ответить
 
 