Запорізькі авіабудівники розробляють перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24
До кінця цього року запорізькі авіабудівники АТ "Мотор Січ" зроблять перші композитні лопаті для важких вертольотів Мі-24 із системою захисту від льоду.
Про це заявив почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Важкий вертоліт Мі-24 з лопатями "Мотор Січ" за 35 хвилин долетів від Запоріжжя до Херсона, показав швидкість 340 км на годину. Нам приємно доповідати керівництву країни й області, що лопатеве виробництво в Запоріжжі створено. Ми рухаємося далі, розвиваємо його. Цього року зробимо перші композитні лопаті із системою захисту від льоду", - сказав Богуслаєв.
За його словами, у світі випущено 28 тисяч машин такого типу, і вони всі мають металеві лопаті.
"Ми будемо їх виробляти все життя", - сказав Богуслаєв, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо того, чи є замовлення на ці лопаті.
Нагадаємо, металеві лопаті для важких вертольотів Мі-24 раніше виробляли тільки США, Росія і Китай. 18 травня цього року почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв заявив про сертифікацію виробництва металевих лопатей і передав міністру оборони України Андрію Тарану паспорти на три комплекти лопатей.
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До березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A2 ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87 «Мотор Січ» , власник 14,99% акцій компанії. Статки - 319 млн https://uk.wikipedia.org/wiki/USD $ (https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 ). Розпорядженям Кабінету Міністрів України № 906-р від 2012 року отримав повноваження генерального конструктора із створення та модернізації вертолітної техніки.
Член правління Українського фонду культури. Академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АІНУ , Академії транспорту РФ, Академії наук авіації та повітроплавання.
ось така муйня малята,
кто сепару поверит - себя на . пёть!
и оно и так и есть на сегодняшний день...
или как там у Цоя :
...и билет на вертолёт с композитным крылом,
что взлетая оставляет стране лишь нуль (0)...