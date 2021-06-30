Антимайданівця Топаза побили в Києві. ФОТО
Антимайданівця Гната Кромського на прізвисько Топаз побили біля будівлі суду в Києві.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві напали і побили того самого Топаза. Кажуть, що він уникав судових засідань, де його повинні були покарати за викрадення людини", повідомляє "Київ оперативний".
Сам Топаз теж підтвердив факт побиття. Він зазначив, що нападників було декілька.
Також Кромський повідомив, що напередодні його затримувала СБУ для примусової доставки в суд. Він стверджує, що сам їхав до Києва на засідання, але його зняли з поїзда, щоб доставити примусово.
Топ коментарі
+85 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар30.06.2021 19:03
+75 Anatoliy Stepanoff
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+63 Andriy Zlochevskiy
показати весь коментар30.06.2021 19:05
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Будь ласка, зачекайте...
якби тоді були закопали то зараз не прийщлось би морду бити...
Идиоты на банковой тянут с московии эшелоны, въезжай с Крыма, с ордло, с московии.Дельта!!!
МАЛО
Почему только избили? И так мало. Оба глаза есть. Даже зубы остались, как же этот петушара на зоне свою вину отработает?
Когда они нападают на наших активистов, те не выживают.
Через три дня рубил бы лес в воркуте
А у нас три года судят медсестру
-которая в харькове избивала ногами раненого
Всем полицаям сбу дали пенсии за сдачу донцка и луганска
Ведь их было достаточно там чтобы прекратить вахканалию
И тем посадить кто не дал приказа
Никто ни за что не ответил
Ответили - простые люди тысячами жизней десятками тысяч инвалидов
А силовики приехали и спокойнеько получают пенсию
А ведьони давали присягу-оказалось присягу дали простые патриоты