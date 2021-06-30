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побиття (893) Кромський Гнат (18)

Антимайданівця Топаза побили в Києві. ФОТО

Антимайданівця Топаза побили в Києві. ФОТО

Антимайданівця Гната Кромського на прізвисько Топаз побили біля будівлі суду в Києві.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві напали і побили того самого Топаза. Кажуть, що він уникав судових засідань, де його повинні були покарати за викрадення людини", повідомляє "Київ оперативний".

Сам Топаз теж підтвердив факт побиття. Він зазначив, що нападників було декілька.

Також Кромський повідомив, що напередодні його затримувала СБУ для примусової доставки в суд. Він стверджує, що сам їхав до Києва на засідання, але його зняли з поїзда, щоб доставити примусово.

Антимайданівця Топаза побили в Києві 01
Антимайданівця Топаза побили в Києві 02
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Топ коментарі
+85
Яка сумна новина.
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30.06.2021 19:03
+75
разве это - избили?
Топаз, дай команду!(с)
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30.06.2021 19:03
+63
Топази нє тє нинчє пошлі. Топази уже нє дают команди, а просто получают в нос
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30.06.2021 19:05
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Наградная пи-дюлина нашла "героя".
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30.06.2021 20:44 Відповісти
Не можу писати бо сльози заливають клаву..
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30.06.2021 20:48 Відповісти
ти не один - завтра зелінській оголосить одноденний траур в країні
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30.06.2021 20:57 Відповісти
все потрібно робити в свій час.
якби тоді були закопали то зараз не прийщлось би морду бити...
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30.06.2021 20:56 Відповісти
...повезло придурку, что майдановцу, кто в парке тогда был и шоблой понаехавшей покалеченный, в руки не попал...точно в месиво бы превратился б...
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30.06.2021 20:56 Відповісти
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 5183
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30.06.2021 20:57 Відповісти
Згадайте як Таню Чорновіл побили… Вони з нашими не панькаються. А це просто приголубили.
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30.06.2021 21:18 Відповісти
зробили фізичне зауваження, щоб слухняним був.
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01.07.2021 11:13 Відповісти
Израиль вводит штрафы на тех кто посетит московию.
Идиоты на банковой тянут с московии эшелоны, въезжай с Крыма, с ордло, с московии.Дельта!!!
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30.06.2021 21:45 Відповісти
Мало чурке дали.Надо было башку разбить,чтоб на долго запомнил.
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30.06.2021 21:46 Відповісти
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 5407
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30.06.2021 21:52 Відповісти
Какого буя эта тварь там еще трется , а не вертится себе спокойно ротором в яме со стекловатой?
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30.06.2021 21:54 Відповісти
Бляха-муха, є ще козарлюги в нашім краї і це добре.
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30.06.2021 22:34 Відповісти
Ювелиры какие то не серьёзные попались. Назвался топазом получи его цвет на лицо. А так это какой то жаренный кирпич.
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30.06.2021 22:49 Відповісти
Побачив би - просто цей покидьок був би нежилець!
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30.06.2021 23:05 Відповісти
Хватит молоть чепуху про "избиение".
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30.06.2021 23:14 Відповісти
Почему он не на любимых "наротрых рэспублыках" даёт команду? Почему не сдох за "нарот дамбаза"?
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30.06.2021 23:22 Відповісти
Диви! Знову гівно виплило...
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30.06.2021 23:30 Відповісти
Мало дали.
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30.06.2021 23:36 Відповісти
..а Топаз - відчайдушний тєрпіла, бо на його місті Зєля Уклоністка з фаворітом д"Єрмаком тупо втекла би від Українців зі своїми чЄмоданами бабла хоч в Оман, а хоч і у Північну Корею до ідейного брата Ина
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30.06.2021 23:54 Відповісти
Топаз! Топаз! Дай команду!
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30.06.2021 23:55 Відповісти
Мне его аж жалко стало. Поседел пацан. А он довольно молодой. Вот вам, вата, урок. Не занимайтесь сепаратизмом.
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01.07.2021 01:12 Відповісти
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 1479
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01.07.2021 01:25 Відповісти
А где фингалы?
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01.07.2021 02:16 Відповісти
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 8879
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01.07.2021 02:29 Відповісти
Антимайдановца Игната Кромского по прозвищу Топаз избили у здания суда в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3274345

МАЛО
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01.07.2021 03:36 Відповісти
Что оно делало в Киеве? Уже давно должен был стать хероем паРаши и отобедать в сепаре, или бздонуть у себя в кабинте, на крайняк прокатиться в лифте.
Почему только избили? И так мало. Оба глаза есть. Даже зубы остались, как же этот петушара на зоне свою вину отработает?
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01.07.2021 03:37 Відповісти
Не дал команду?
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01.07.2021 03:45 Відповісти
Даже такое ДЕРЬМО приехало в Украину после Майдана..... РАБссии мало таким паскудам....типа там Концлагерь построен 20 лет назад...,хотят такое же соорудить в Украине...Хмыри позорные....
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01.07.2021 04:22 Відповісти
Стекаются все какашки в Киеве мій? Видать что-то удумали. Я б допросил этого хмыря. Не спроста, это, не спроста...
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01.07.2021 05:45 Відповісти
Нарисовали на носу чёрточку - и уже "избитый" ....
Когда они нападают на наших активистов, те не выживают.
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01.07.2021 05:50 Відповісти
Ахахаха)))) Яка сумна новина))) "Тапаз атдай пріказ")))
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01.07.2021 07:30 Відповісти
маловато
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01.07.2021 08:43 Відповісти
он еще живой?!
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01.07.2021 08:48 Відповісти
он еще портит воздух на этой планете???
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01.07.2021 10:33 Відповісти
А нельзя ли его посадить, на обмен?
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01.07.2021 10:44 Відповісти
воно нафіг нікому не потрібне, а посадити, то ще сяде, от тіки кацапам воно теж не потрібне.
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01.07.2021 11:15 Відповісти
Хахаха - выпустили грушу для битья, дурака картонного... А тем временем истинные коллаборанты жируют))) А быдломасса радуется как в древнем Риме -плебс гладиаторским боям))))
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01.07.2021 12:47 Відповісти
Шкода, що мало дали
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01.07.2021 12:43 Відповісти
чого воно досі не серед своіх, не в своіх улюблених $бенях русского мира....
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01.07.2021 12:58 Відповісти
Его мало избить , его надо убить!!
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01.07.2021 13:19 Відповісти
Оно еще живое? Я в шоке
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01.07.2021 13:46 Відповісти
Добрые у нас люди. А могли бы и в Днепр, к ракам на экскурсию отправить. Ох добрые мы, украинцы. В этом и наша беда.
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01.07.2021 13:55 Відповісти
А що воно в Києві робить??????????????В ордло цього любителя мокшанського "миру"!!!!!
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01.07.2021 14:24 Відповісти
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 925
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01.07.2021 14:31 Відповісти
Попробовал бы он сделать тоже в росссии
Через три дня рубил бы лес в воркуте
А у нас три года судят медсестру
-которая в харькове избивала ногами раненого
Всем полицаям сбу дали пенсии за сдачу донцка и луганска
Ведь их было достаточно там чтобы прекратить вахканалию
И тем посадить кто не дал приказа
Никто ни за что не ответил
Ответили - простые люди тысячами жизней десятками тысяч инвалидов
А силовики приехали и спокойнеько получают пенсию
А ведьони давали присягу-оказалось присягу дали простые патриоты
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01.07.2021 14:58 Відповісти
Люто завидую тем кто дал в морду уроду Топазу.! Как же хочется приложиться с локтя! Мало конечно дали, но мы там не были, судить не будем. Мододцы ребята, это вроде как хулиганство по закону, но по сути это акт защиты Украины. Это важный символисеский обороноукрепляющий перфоманс - пи..деть предателей.
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01.07.2021 15:45 Відповісти
Этому топазу мало выписали звиздюлей следовало дать еще побольше.
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01.07.2021 16:30 Відповісти
Этому топазу мало выписали звиздюлей следовало дать еще побольше.
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01.07.2021 16:33 Відповісти
Эту собаку нужно остракизму придать!
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01.07.2021 17:19 Відповісти
Ніхто його не бив, хіба що асфальт.
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01.07.2021 17:36 Відповісти
надо было этого передаста как Саида в землю по самый рот зарыть... на пару дней...
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01.07.2021 17:50 Відповісти
ублюдка надо киздить утром,вечером и в обед-для профилактики
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01.07.2021 18:55 Відповісти
Эта тварь должна висеть вверх ногами и шоб любой мимо проходящий ,плювал в него !
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01.07.2021 19:35 Відповісти
Если бы не пуйло, такие заголовки были бы самыми жесткими на Цензоре сегодня.
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01.07.2021 22:43 Відповісти
Він тепер з шуфричем може дуетом вистувати.
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02.07.2021 09:26 Відповісти
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