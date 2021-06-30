Антимайдановца Топаза избили в Киеве. ФОТО

Антимайдановца Игната Кромского по прозвищу Топаз избили у здания суда в Киеве.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве напали и избили того самого Топаза. Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", сообщает "Киев оперативный".

Сам Топаз тоже подтвердил факт избиения. Он отметил, что напавших было несколько.

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Также Кромской сообщил, что накануне его задерживала СБУ для принудительной доставки в суд. Он утверждает, что сам ехал в Киев на заседание, но его сняли с поезда, чтобы доставить принудительно.



