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избиение (9756) Кромский Игнат (20)

Антимайдановца Топаза избили в Киеве. ФОТО

Антимайдановца Топаза избили в Киеве. ФОТО

Антимайдановца Игната Кромского по прозвищу Топаз избили у здания суда в Киеве.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве напали и избили того самого Топаза. Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", сообщает "Киев оперативный".

Сам Топаз тоже подтвердил факт избиения. Он отметил, что напавших было несколько.

Читайте: Апелляционный суд признал законным освобождение по "закону Савченко" антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, - адвокат

Также Кромской сообщил, что накануне его задерживала СБУ для принудительной доставки в суд. Он утверждает, что сам ехал в Киев на заседание, но его сняли с поезда, чтобы доставить принудительно.

Антимайдановца Топаза избили в Киеве 01
Антимайдановца Топаза избили в Киеве 02

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Топ комментарии
+85
Яка сумна новина.
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30.06.2021 19:03
+75
разве это - избили?
Топаз, дай команду!(с)
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30.06.2021 19:03
+63
Топази нє тє нинчє пошлі. Топази уже нє дают команди, а просто получают в нос
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30.06.2021 19:05
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Наградная пи-дюлина нашла "героя".
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30.06.2021 20:44 Ответить
Не можу писати бо сльози заливають клаву..
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30.06.2021 20:48 Ответить
ти не один - завтра зелінській оголосить одноденний траур в країні
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30.06.2021 20:57 Ответить
все потрібно робити в свій час.
якби тоді були закопали то зараз не прийщлось би морду бити...
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30.06.2021 20:56 Ответить
...повезло придурку, что майдановцу, кто в парке тогда был и шоблой понаехавшей покалеченный, в руки не попал...точно в месиво бы превратился б...
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30.06.2021 20:56 Ответить
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 5183
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30.06.2021 20:57 Ответить
Згадайте як Таню Чорновіл побили… Вони з нашими не панькаються. А це просто приголубили.
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30.06.2021 21:18 Ответить
зробили фізичне зауваження, щоб слухняним був.
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01.07.2021 11:13 Ответить
Израиль вводит штрафы на тех кто посетит московию.
Идиоты на банковой тянут с московии эшелоны, въезжай с Крыма, с ордло, с московии.Дельта!!!
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30.06.2021 21:45 Ответить
Мало чурке дали.Надо было башку разбить,чтоб на долго запомнил.
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30.06.2021 21:46 Ответить
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 5407
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30.06.2021 21:52 Ответить
Какого буя эта тварь там еще трется , а не вертится себе спокойно ротором в яме со стекловатой?
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30.06.2021 21:54 Ответить
Бляха-муха, є ще козарлюги в нашім краї і це добре.
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30.06.2021 22:34 Ответить
Ювелиры какие то не серьёзные попались. Назвался топазом получи его цвет на лицо. А так это какой то жаренный кирпич.
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30.06.2021 22:49 Ответить
Побачив би - просто цей покидьок був би нежилець!
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30.06.2021 23:05 Ответить
Хватит молоть чепуху про "избиение".
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30.06.2021 23:14 Ответить
Почему он не на любимых "наротрых рэспублыках" даёт команду? Почему не сдох за "нарот дамбаза"?
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30.06.2021 23:22 Ответить
Диви! Знову гівно виплило...
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30.06.2021 23:30 Ответить
Мало дали.
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30.06.2021 23:36 Ответить
..а Топаз - відчайдушний тєрпіла, бо на його місті Зєля Уклоністка з фаворітом д"Єрмаком тупо втекла би від Українців зі своїми чЄмоданами бабла хоч в Оман, а хоч і у Північну Корею до ідейного брата Ина
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30.06.2021 23:54 Ответить
Топаз! Топаз! Дай команду!
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30.06.2021 23:55 Ответить
Мне его аж жалко стало. Поседел пацан. А он довольно молодой. Вот вам, вата, урок. Не занимайтесь сепаратизмом.
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01.07.2021 01:12 Ответить
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 1479
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01.07.2021 01:25 Ответить
А где фингалы?
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01.07.2021 02:16 Ответить
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 8879
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01.07.2021 02:29 Ответить
Антимайдановца Игната Кромского по прозвищу Топаз избили у здания суда в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3274345

МАЛО
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01.07.2021 03:36 Ответить
Что оно делало в Киеве? Уже давно должен был стать хероем паРаши и отобедать в сепаре, или бздонуть у себя в кабинте, на крайняк прокатиться в лифте.
Почему только избили? И так мало. Оба глаза есть. Даже зубы остались, как же этот петушара на зоне свою вину отработает?
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01.07.2021 03:37 Ответить
Не дал команду?
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01.07.2021 03:45 Ответить
Даже такое ДЕРЬМО приехало в Украину после Майдана..... РАБссии мало таким паскудам....типа там Концлагерь построен 20 лет назад...,хотят такое же соорудить в Украине...Хмыри позорные....
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01.07.2021 04:22 Ответить
Стекаются все какашки в Киеве мій? Видать что-то удумали. Я б допросил этого хмыря. Не спроста, это, не спроста...
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01.07.2021 05:45 Ответить
Нарисовали на носу чёрточку - и уже "избитый" ....
Когда они нападают на наших активистов, те не выживают.
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01.07.2021 05:50 Ответить
Ахахаха)))) Яка сумна новина))) "Тапаз атдай пріказ")))
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01.07.2021 07:30 Ответить
маловато
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01.07.2021 08:43 Ответить
он еще живой?!
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01.07.2021 08:48 Ответить
он еще портит воздух на этой планете???
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01.07.2021 10:33 Ответить
А нельзя ли его посадить, на обмен?
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01.07.2021 10:44 Ответить
воно нафіг нікому не потрібне, а посадити, то ще сяде, от тіки кацапам воно теж не потрібне.
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01.07.2021 11:15 Ответить
Хахаха - выпустили грушу для битья, дурака картонного... А тем временем истинные коллаборанты жируют))) А быдломасса радуется как в древнем Риме -плебс гладиаторским боям))))
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01.07.2021 12:47 Ответить
Шкода, що мало дали
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01.07.2021 12:43 Ответить
чого воно досі не серед своіх, не в своіх улюблених $бенях русского мира....
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01.07.2021 12:58 Ответить
Его мало избить , его надо убить!!
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01.07.2021 13:19 Ответить
Оно еще живое? Я в шоке
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01.07.2021 13:46 Ответить
Добрые у нас люди. А могли бы и в Днепр, к ракам на экскурсию отправить. Ох добрые мы, украинцы. В этом и наша беда.
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01.07.2021 13:55 Ответить
А що воно в Києві робить??????????????В ордло цього любителя мокшанського "миру"!!!!!
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01.07.2021 14:24 Ответить
Антимайданівця Топаза побили в Києві - Цензор.НЕТ 925
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01.07.2021 14:31 Ответить
Попробовал бы он сделать тоже в росссии
Через три дня рубил бы лес в воркуте
А у нас три года судят медсестру
-которая в харькове избивала ногами раненого
Всем полицаям сбу дали пенсии за сдачу донцка и луганска
Ведь их было достаточно там чтобы прекратить вахканалию
И тем посадить кто не дал приказа
Никто ни за что не ответил
Ответили - простые люди тысячами жизней десятками тысяч инвалидов
А силовики приехали и спокойнеько получают пенсию
А ведьони давали присягу-оказалось присягу дали простые патриоты
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01.07.2021 14:58 Ответить
Люто завидую тем кто дал в морду уроду Топазу.! Как же хочется приложиться с локтя! Мало конечно дали, но мы там не были, судить не будем. Мододцы ребята, это вроде как хулиганство по закону, но по сути это акт защиты Украины. Это важный символисеский обороноукрепляющий перфоманс - пи..деть предателей.
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01.07.2021 15:45 Ответить
Этому топазу мало выписали звиздюлей следовало дать еще побольше.
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01.07.2021 16:30 Ответить
Этому топазу мало выписали звиздюлей следовало дать еще побольше.
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01.07.2021 16:33 Ответить
Эту собаку нужно остракизму придать!
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01.07.2021 17:19 Ответить
Ніхто його не бив, хіба що асфальт.
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01.07.2021 17:36 Ответить
надо было этого передаста как Саида в землю по самый рот зарыть... на пару дней...
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01.07.2021 17:50 Ответить
ублюдка надо киздить утром,вечером и в обед-для профилактики
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01.07.2021 18:55 Ответить
Эта тварь должна висеть вверх ногами и шоб любой мимо проходящий ,плювал в него !
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01.07.2021 19:35 Ответить
Если бы не пуйло, такие заголовки были бы самыми жесткими на Цензоре сегодня.
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01.07.2021 22:43 Ответить
Він тепер з шуфричем може дуетом вистувати.
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02.07.2021 09:26 Ответить
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