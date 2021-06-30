Антимайдановца Топаза избили в Киеве. ФОТО
Антимайдановца Игната Кромского по прозвищу Топаз избили у здания суда в Киеве.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве напали и избили того самого Топаза. Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", сообщает "Киев оперативный".
Сам Топаз тоже подтвердил факт избиения. Он отметил, что напавших было несколько.
Также Кромской сообщил, что накануне его задерживала СБУ для принудительной доставки в суд. Он утверждает, что сам ехал в Киев на заседание, но его сняли с поезда, чтобы доставить принудительно.
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+85 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий30.06.2021 19:03
+75 Anatoliy Stepanoff
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+63 Andriy Zlochevskiy
показать весь комментарий30.06.2021 19:05
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якби тоді були закопали то зараз не прийщлось би морду бити...
Идиоты на банковой тянут с московии эшелоны, въезжай с Крыма, с ордло, с московии.Дельта!!!
МАЛО
Почему только избили? И так мало. Оба глаза есть. Даже зубы остались, как же этот петушара на зоне свою вину отработает?
Когда они нападают на наших активистов, те не выживают.
Через три дня рубил бы лес в воркуте
А у нас три года судят медсестру
-которая в харькове избивала ногами раненого
Всем полицаям сбу дали пенсии за сдачу донцка и луганска
Ведь их было достаточно там чтобы прекратить вахканалию
И тем посадить кто не дал приказа
Никто ни за что не ответил
Ответили - простые люди тысячами жизней десятками тысяч инвалидов
А силовики приехали и спокойнеько получают пенсию
А ведьони давали присягу-оказалось присягу дали простые патриоты