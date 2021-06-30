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Два українські фільми покажуть у Каннах

Два українські фільми покажуть у Каннах

Ігровий фільм "Ольга", знятий за участю української кінокомпанії, візьме участь у програмі "Тиждень критики". Документальний фільм "Бабин яр. Контекст" Сергія Лозниці покажуть у межах програми спеціальних показів.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, інформує Цензор.НЕТ.

На 74-му міжнародному кінофестивалі в Каннах покажуть дві стрічки від України. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"У конкурсній програмі "Тиждень критики" буде представлено ігровий фільм режисера і сценариста Елі Граппа - "Ольга", знятий за участю української кінокомпанії Pronto Film. У програмі Спеціальних показів бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва ATOMS & VOID", - сказано в повідомленні.

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Також Україна буде представлена ​​павільйоном на одному з найпрестижніших кіноринків Marché du Film, який проходитиме паралельно з фестивальною програмою. Важливим акцентом у роботі павільйону буде презентація локацій для зйомок в Україні.

Всього на фестиваль і кіноринок у Каннах акредитовано близько 40 українських діячів кіногалузі.

74-й Каннський кінофестиваль відбудеться з 6 по 17 липня.
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Знову ті бабині яри.Зніміть вже щось нормальне,де показують щасливе і веселе життя.Нам змалку розповідали за розстріляних євреїв,пройшло 25-30 років і ще розказують і показують.
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30.06.2021 23:19 Відповісти
веселого?
будь ласка, комедія про Голокост
"Життя прекрасне" https://uakino.club/filmi/genre_comedy/198-zhyttia-prekrasne.html
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30.06.2021 23:23 Відповісти
А навіщо нам знову голокост?
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30.06.2021 23:54 Відповісти
ну так 73% избрало евгея презиком. значит еще 3 года будем терпеть евгейскую тему.
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01.07.2021 09:53 Відповісти
 
 