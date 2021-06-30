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Два украинских фильма покажут в Каннах

Два украинских фильма покажут в Каннах

Игровой фильм "Ольга", снятый при участии украинской кинокомпании, примет участие в программе "Неделя критики". Документальный фильм "Бабий яр. Контекст" Сергея Лозницы продемонстрируют в рамках программы специальных показов.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино, информирует Цензор.НЕТ.

На 74-м международном Каннском кинофестивале покажут две ленты от Украины. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

"В конкурсной программе "Неделя критики" будет представлен игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа - "Ольга", снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film. В программе Специальных показов участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства ATOMS & VOID", - говорится в сообщении.

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Также Украина будет представлена павильоном на одном из самых престижных кинорынков Marché du Film, который будет проходить параллельно с фестивальной программой. Важным акцентом в работе павильона будет презентация локаций для съемок в Украине.

Всего на фестиваль и кинорынок в Каннах аккредитованы около 40 украинских деятелей киноотрасли.

74-й Каннский кинофестиваль состоится с 6 по 17 июля.

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Знову ті бабині яри.Зніміть вже щось нормальне,де показують щасливе і веселе життя.Нам змалку розповідали за розстріляних євреїв,пройшло 25-30 років і ще розказують і показують.
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30.06.2021 23:19 Ответить
веселого?
будь ласка, комедія про Голокост
"Життя прекрасне" https://uakino.club/filmi/genre_comedy/198-zhyttia-prekrasne.html
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30.06.2021 23:23 Ответить
А навіщо нам знову голокост?
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30.06.2021 23:54 Ответить
ну так 73% избрало евгея презиком. значит еще 3 года будем терпеть евгейскую тему.
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01.07.2021 09:53 Ответить
 
 