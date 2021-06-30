Фильм о депортации крымских татар показали в Праге
В Праге состоялся показ документального фильма о депортации крымских татар "1944. Крым. Депортация".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Фильм режиссеров Фатимы Осман и Юнуса Паши рассказывает о депортации крымскотатарского народа через историю нескольких семей.
Показ в Праге в кинотеатре Kinо Pilotů устроили посольство Украины в Чехии и чешская гуманитарная организация "Человек в беде".
"Обычно перед фильмами желают приятного просмотра, но это как раз тот случай, когда я не могу пожелать вам такого, ведь смотреть этот фильм будет не очень приятно, иногда трудно, непросто", – отметила во вступительном слове, записанном заранее, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, которая была автором идеи ленты.
Показ фильма сопровождала выставка фотографий российского журналиста Антона Наумлюка "Украденное крымское детство" о преследовании крымских татар после оккупации полуострова 2014 года.
"Тема нарушения прав человека в Крыму не должна исчезать с повестки дня в Чешской Республике. Ситуация в Крыму – очень плохая. Для нас важно говорить о тех людях, которые там остались, о том, что с ними происходит", – отметила в комментарии Радіо Свобода Надежда Иванова, руководитель восточноевропейской программы "Человек в беде".
Кинолента "1944. Крым. Депоратация" в 2020 году победила в номинации международных документальных фильмов в Турции на Antakya 8th International Film Festival, в Чехии ее показ состоялся впервые.
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