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Фильм о депортации крымских татар показали в Праге

Фильм о депортации крымских татар показали в Праге

В Праге состоялся показ документального фильма о депортации крымских татар "1944. Крым. Депортация".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Фильм режиссеров Фатимы Осман и Юнуса Паши рассказывает о депортации крымскотатарского народа через историю нескольких семей.

Показ в Праге в кинотеатре Kinо Pilotů устроили посольство Украины в Чехии и чешская гуманитарная организация "Человек в беде".

"Обычно перед фильмами желают приятного просмотра, но это как раз тот случай, когда я не могу пожелать вам такого, ведь смотреть этот фильм будет не очень приятно, иногда трудно, непросто", – отметила во вступительном слове, записанном заранее, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, которая была автором идеи ленты.

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Показ фильма сопровождала выставка фотографий российского журналиста Антона Наумлюка "Украденное крымское детство" о преследовании крымских татар после оккупации полуострова 2014 года.

"Тема нарушения прав человека в Крыму не должна исчезать с повестки дня в Чешской Республике. Ситуация в Крыму – очень плохая. Для нас важно говорить о тех людях, которые там остались, о том, что с ними происходит", – отметила в комментарии Радіо Свобода Надежда Иванова, руководитель восточноевропейской программы "Человек в беде".

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Кинолента "1944. Крым. Депоратация" в 2020 году победила в номинации международных документальных фильмов в Турции на Antakya 8th International Film Festival, в Чехии ее показ состоялся впервые.

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По всему миру надо показывать, чтоб до всех дошло что такое расея
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30.06.2021 02:06 Ответить
И чей Крым
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30.06.2021 02:06 Ответить
чЛенинско-Сралинская национальная политика это шедевр ДЕБИЛИЗМА,его апофеоз....Шакалы не жалели никого,от Эстонии до Казахстана...
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30.06.2021 03:48 Ответить
Нажаль стаття тільки розповідає про те, що був показ фільму. А ще хотілося почути враження чехів від стрічки, їх думки. В тому числі про ******* россію.
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30.06.2021 08:17 Ответить
Їм *****, ніхто не прийшов на це лайно дивитися
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30.06.2021 10:00 Ответить
Крымские татары 300 лет уничтожали население Украины, нам насрать на них
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30.06.2021 09:59 Ответить
Лайно -это ты, Бубка Гоп. Вонючее расейское дерьмо
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30.06.2021 12:58 Ответить
Киноточка.со регулярно о крымских татарах на https://kinotochka.co/6244-evrovidenie-2017-final.html.
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20.09.2021 17:16 Ответить
 
 