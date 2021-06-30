Фильм о депортации крымских татар показали в Праге

В Праге состоялся показ документального фильма о депортации крымских татар "1944. Крым. Депортация".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Фильм режиссеров Фатимы Осман и Юнуса Паши рассказывает о депортации крымскотатарского народа через историю нескольких семей.

Показ в Праге в кинотеатре Kinо Pilotů устроили посольство Украины в Чехии и чешская гуманитарная организация "Человек в беде".

"Обычно перед фильмами желают приятного просмотра, но это как раз тот случай, когда я не могу пожелать вам такого, ведь смотреть этот фильм будет не очень приятно, иногда трудно, непросто", – отметила во вступительном слове, записанном заранее, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, которая была автором идеи ленты.

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Показ фильма сопровождала выставка фотографий российского журналиста Антона Наумлюка "Украденное крымское детство" о преследовании крымских татар после оккупации полуострова 2014 года.

"Тема нарушения прав человека в Крыму не должна исчезать с повестки дня в Чешской Республике. Ситуация в Крыму – очень плохая. Для нас важно говорить о тех людях, которые там остались, о том, что с ними происходит", – отметила в комментарии Радіо Свобода Надежда Иванова, руководитель восточноевропейской программы "Человек в беде".

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Кинолента "1944. Крым. Депоратация" в 2020 году победила в номинации международных документальных фильмов в Турции на Antakya 8th International Film Festival, в Чехии ее показ состоялся впервые.