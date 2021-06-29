Фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Суфьянова и Хайрединова этапировали из оккупированного Крыма в Россию

Крымские татары Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов, участники по делу так называемой "четвертой Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир, были этапированы из крымского изолятора в Ростов-на-Дону.

Об этом "Крымской солидарности" сообщила супруга Хайрединова, информирует Цензор.НЕТ.

В ближайшее время в Южном окружном военном суде начнется рассмотрение их уголовного дела.

Адвокат Лиля Гемеджи подтверждает незаконный вывоз подсудимых с территории Крыма.

"Согласно международному законодательству, это нарушает статью 49 Женевской конвенции IV, которая запрещает под каким-нибудь видом депортацию жителей оккупированной территории. Нарушением является в целом практика этапирования жителей Крыма в Россию, что относится и к заключенным", - обьясняет Гемеджи.

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При этом ни защитнице, ни супруге точно не было известно, когда обвиняемых отправили в Ростов-на-Дону — обе склоняются к датам между концом мая и началом июня.

Также Лиля Гемеджи рассказала, что предварительное слушание по их делу состоялось 18 мая. 25 июня в Южном военном окружном суде Ростова-на-Дону должно было пройти первое заседание по существу, но его отложили до 26 июля.

7 июля 2020 года в Бахчисарайском районе Крыма прошли обыски, в результате которых были арестованы 3 крымских мусульманина Александр Сизиков, Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов по обвинению в статье 205.5 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористической организации").

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Первый - человек с инвалидностью первой группы, который не может видеть. Тем не менее в ФСБ именно ему вменяют организацию "ячейки Хизб ут-Тахрир", а в доме у него нашли религиозную литературу, которую он физически не способен читать без шрифта Брайля. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Ранее он приходил на обыски арестованных мусульман, также посещал суды. Дважды выходил с одиночным пикетом в защиту своего опекуна, жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова, арестованного в мае 2018 года.

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Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов сейчас содержатся в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области.