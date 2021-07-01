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На Київщині, Луганщині та Хмельниччині роблять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

На Київщині, Луганщині та Хмельниччині роблять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У Київській, Луганській та Хмельницькій областях роблять недостатню кількість тестів на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Так, за необхідних 300 тестах на 100 тис. населення в Київській області роблять 252 тести, у Луганській - 270, а в Хмельницькій - 291.

У всіх інших регіонах України ситуація з тестуванням, рівнем захворюваності і коефіцієнтом виявлення випадків інфікування відповідає нормі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 186 осіб, загалом - 1 965 660, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

На Київщині, Луганщині та Хмельниччині роблять недостатню кількість тестів, - МОЗ 01

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