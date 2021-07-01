На Київщині, Луганщині та Хмельниччині роблять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
У Київській, Луганській та Хмельницькій областях роблять недостатню кількість тестів на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Так, за необхідних 300 тестах на 100 тис. населення в Київській області роблять 252 тести, у Луганській - 270, а в Хмельницькій - 291.
У всіх інших регіонах України ситуація з тестуванням, рівнем захворюваності і коефіцієнтом виявлення випадків інфікування відповідає нормі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...