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На Киевщине, Луганщине и Хмельнитчине делают недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

На Киевщине, Луганщине и Хмельнитчине делают недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Киевской, Луганской и Хмельницкой области делают недостаточное количество тестов на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, при необходимых 300 тестах на 100 тыс. населения в Киевской области делают 252 теста, в Луганской - 270, а в Хмельницкой - 291.

Во всех остальных регионах Украины ситуация с тестированием, уровнем заболеваемости и коэффициентом выявления случаев инфицирования отвечает норме.

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На Киевщине, Луганщине и Хмельнитчине делают недостаточное количество тестов, - Минздрав 01

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