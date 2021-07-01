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Медведчук (1694) нафтопровід (352) АРМА (510)

"Укртранснафта" стала управителем "труби Медведчука"

Контракт з АРМА підписано терміном на 5 років.

АТ "Укртранснафта" підписало з АРМА договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", заарештованою в межах санкцій проти нардепа Віктора Медведчука і пов'язаних з ним осіб. Договір підписано терміном на 5 років, повідомили в пресслужбі акціонерного товариства, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до умов договору "Укртранснафта" має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв. ВIДЕО

"Укртранснафта" планує найближчим часом отримати усі передбачені законодавством України дозволи, погодження, згоди, свідоцтва, ліцензії та інші документи, необхідні для початку експлуатації та належного управління нафтопродуктопроводом.

"Укртранснафта" прийняла на тимчасове відповідальне зберігання об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" у лютому 2021 року. Компанія за власний кошт забезпечує охорону та утримання в належному стані об’єктів нафтопродуктопроводу, що розташовані на території України.

У компанії повідомили, що створили окремий департамент для управління трубопроводом.

Нагадаємо, що після зберігання арештованого майна акціонерного товариства "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління.

Як відомо, у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України, були виведені з державної власності і передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб. Сам Медведчук заявляв, що до труби непричетний.

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Топ коментарі
+8
Зелохи, как вам такое? Труба перешла Укртранснафте и востановленному Лазорко, который работает под крылом хозяйна Бубочки.
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01.07.2021 10:14
+7
пишіть прямо і просто- труба дісталася компанії з оточення вавиної бабушки!
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01.07.2021 09:50
+7
"Укртранснафта" стала управителем "труби Медведчука" - Цензор.НЕТ 6392
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01.07.2021 10:21
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пишіть прямо і просто- труба дісталася компанії з оточення вавиної бабушки!
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01.07.2021 09:50 Відповісти
США были против, чтобы Коломойский получал прибыли от перекачки российской нефти, потому стали поддерживать СП-2
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01.07.2021 10:21 Відповісти
Ти дурак? До чого тут нафта? І СП - 2... Чи порохоботам всерівно що писати.. Люба дурня підходить
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01.07.2021 10:36 Відповісти
Все трвпаєшся? 😊 Ти вважаєш, шщо красти нафтою - це одне, а газ - це інше? Мова е про газ і не про нафту, а про те, що вава здійснюєш банальний перерозподіл краденого на користь власних корешів замість того, щоб припинити такі речі.
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01.07.2021 10:45 Відповісти
то навіть не порохобот, то просто кацап тупорилий
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01.07.2021 11:01 Відповісти
а взагалі ви обоє дурні, бо ця труба виключно для прокачки дизпалива в Угорщину
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01.07.2021 11:02 Відповісти
Зелохи, как вам такое? Труба перешла Укртранснафте и востановленному Лазорко, который работает под крылом хозяйна Бубочки.
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01.07.2021 10:14 Відповісти
"Укртранснафта" стала управителем "труби Медведчука" - Цензор.НЕТ 6392
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01.07.2021 10:21 Відповісти
Найвеличніший борцун з олігархами Зєля забрав трубу в медведчука і передав її бізнес-партнеру медведчука мафіозі Бєні.
Слава Зе! Зебобам слава!
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01.07.2021 10:32 Відповісти
Т.е. вся эта шумиха с Медведчуком была только для того, чтобы отжать активы Медведчука и передать Коломойскому.

Борьба ЗЕ с олигархами она такая...
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01.07.2021 11:27 Відповісти
и беня тот же наростил производство на НПЗ...гешефт пошёл! такая она -борьба с олигархами для олигофренов.
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01.07.2021 12:35 Відповісти
То всё Петя договрняки мутит, да дебилы?
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01.07.2021 17:04 Відповісти
 
 