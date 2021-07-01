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Медведчук (1735) нефтепровод (107) АРМА (98)

"Укртранснафта" стала управителем "трубы Медведчука"

Контракт с АРМА подписан сроком на 5 лет.

АТ "Уктранснафта" подписала с АРМА соглашение об управлении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", арестованной в рамках санкций против нардепа Виктора Медведчука и связанных с ним лиц. Договор подписан сроком на 5 лет, сообщили в пресс-службе акционерного общества, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с условиями договора Укртранснафта имеет права и обязанности относительно осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом", - говорится в сообщении.

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"Укртранснафта" планирует в ближайшее время получить все предусмотренные законодательством Украины разрешения, согласования, согласия, свидетельства, лицензии и другие документы, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.

"Укртранснафта" приняла на временное ответственное хранение объекты части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в феврале 2021 года. Компания за собственный счет обеспечивает охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины.

В компании сообщили, что создали отдельный департамент для управления трубопроводом.

Напомним, что после хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.

Как известно, в 2018 году участки нафтотрубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

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19 февраля СНБО приняло решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц. Сам Медведчук заявлял, что к трубе непричастен.

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Топ комментарии
+8
Зелохи, как вам такое? Труба перешла Укртранснафте и востановленному Лазорко, который работает под крылом хозяйна Бубочки.
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01.07.2021 10:14
+7
пишіть прямо і просто- труба дісталася компанії з оточення вавиної бабушки!
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01.07.2021 09:50
+7
"Укртранснафта" стала управителем "труби Медведчука" - Цензор.НЕТ 6392
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01.07.2021 10:21
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пишіть прямо і просто- труба дісталася компанії з оточення вавиної бабушки!
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01.07.2021 09:50 Ответить
США были против, чтобы Коломойский получал прибыли от перекачки российской нефти, потому стали поддерживать СП-2
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01.07.2021 10:21 Ответить
Ти дурак? До чого тут нафта? І СП - 2... Чи порохоботам всерівно що писати.. Люба дурня підходить
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01.07.2021 10:36 Ответить
Все трвпаєшся? 😊 Ти вважаєш, шщо красти нафтою - це одне, а газ - це інше? Мова е про газ і не про нафту, а про те, що вава здійснюєш банальний перерозподіл краденого на користь власних корешів замість того, щоб припинити такі речі.
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01.07.2021 10:45 Ответить
то навіть не порохобот, то просто кацап тупорилий
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01.07.2021 11:01 Ответить
а взагалі ви обоє дурні, бо ця труба виключно для прокачки дизпалива в Угорщину
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01.07.2021 11:02 Ответить
Зелохи, как вам такое? Труба перешла Укртранснафте и востановленному Лазорко, который работает под крылом хозяйна Бубочки.
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01.07.2021 10:14 Ответить
"Укртранснафта" стала управителем "труби Медведчука" - Цензор.НЕТ 6392
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01.07.2021 10:21 Ответить
Найвеличніший борцун з олігархами Зєля забрав трубу в медведчука і передав її бізнес-партнеру медведчука мафіозі Бєні.
Слава Зе! Зебобам слава!
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01.07.2021 10:32 Ответить
Т.е. вся эта шумиха с Медведчуком была только для того, чтобы отжать активы Медведчука и передать Коломойскому.

Борьба ЗЕ с олигархами она такая...
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01.07.2021 11:27 Ответить
и беня тот же наростил производство на НПЗ...гешефт пошёл! такая она -борьба с олигархами для олигофренов.
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01.07.2021 12:35 Ответить
То всё Петя договрняки мутит, да дебилы?
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01.07.2021 17:04 Ответить
 
 