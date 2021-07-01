"Укртранснафта" стала управителем "трубы Медведчука"

Контракт с АРМА подписан сроком на 5 лет.

АТ "Уктранснафта" подписала с АРМА соглашение об управлении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", арестованной в рамках санкций против нардепа Виктора Медведчука и связанных с ним лиц. Договор подписан сроком на 5 лет, сообщили в пресс-службе акционерного общества, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с условиями договора Укртранснафта имеет права и обязанности относительно осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом", - говорится в сообщении.

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"Укртранснафта" планирует в ближайшее время получить все предусмотренные законодательством Украины разрешения, согласования, согласия, свидетельства, лицензии и другие документы, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.

"Укртранснафта" приняла на временное ответственное хранение объекты части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в феврале 2021 года. Компания за собственный счет обеспечивает охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины.

В компании сообщили, что создали отдельный департамент для управления трубопроводом.

Напомним, что после хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.

Как известно, в 2018 году участки нафтотрубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

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19 февраля СНБО приняло решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц. Сам Медведчук заявлял, что к трубе непричастен.