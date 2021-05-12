ФГИ просит суд вернуть "трубу Медведчука" в собственность Украины
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Фонд госимущества просит суд вернуть участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в собственность Украины. Речь идет о так называемой "трубе Медведчука".
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает Цензор.НЕТ.
Суд просят отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Пд-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на этот участок нефтепродуктопровода.
Так, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд в 2017 году отказал в признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.
В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.
В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.
Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".
"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.
Пожалуйста, подождите...
Свої права на цей нафтопродуктопровід Україна пред'явила тільки в 1995 році. Тоді між урядами двох країн було підписано угоду про необхідність визначення правового статусу активу. З тих пір відбулося близько десяти засідань українсько-російських міжурядових комітетів та підкомітетів з цього питання, але рішення так і не було прийнято.
У підсумку справа потрапила до різноманітних українських судів (господарських, адміністративних, і звичайних), роздробилася і там застрягла (пояснювати причини, мабуть, не слід: і так зрозуміло: "незатак"). І тільки після початку агресії Росії судові суперечки в Україні активізувалися. І в листопаді 2014 року Рівненський апеляційний господарський суд повернув у державну власність 1433 км нафтопродуктопроводів.
Але вже 22 березня 2017 року цю нафтопродуктотранспортну інфраструктуру на підставі «новопосталих обставин» Господарським судом Рівненської області було визнано... приватною власністю юросіб з іноземною (російською) юрисдикцією.
Влітку 2018 року Національні антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування і завело справу стосовно судді Господарського суду Рівненської області Ярослави Гудзенко, яка визнала власністю дочірнього підприємства російської держкомпанії "Транснефть" - ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" ділянки нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова "протяжністю понад 1 тис. км, розташованих на території України, що випливає з матеріалів, в той час оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.
Ще 23 січня 2018 року Солом'янський райсуд Києва надав НАБУ тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів судової справи №14/312, рішення по якому і прийняла Я.Гудзенко. На думку НАБУ, рішення судді неправосудне і є корупційним діянням.
«НАБУ встановило, що суддя Госпсуду Рівненської області Я.Гудзенко, діючи умисно, тільки протягом одного засідання 21 квітня 2015 року та лише за результатами розгляду однієї заяви відповідача на підставі доказів, які, безумовно, не могли бути прийняті судом як нові, прийняла рішення на користь і в інтересах ДП "ПрикарпатЗахідТранс" », - йдеться в судових матеріалах Солом'янського райсуду.
Знову виникли обставини, як підозрюють детективи НАБУ, САП і СБУ, - це завідомо неправдиві висновки науково-дослідного інституту судових експертиз держпідприємства «Укр НДІСЕ» від 20 березня 2017 року, на підставі яких нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" був виведений з державної власності України і переданий у власність ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", а потім в приватну власність компанії іноземної (російської) юрисдикції. Відомо, що ДП «Укр НДІСЕ» визнало «Трубу» немагістрального, місцевого значення, і яка на цій підставі підлягає приватизації. Дивно, що уряд України не подав апеляційну скарги на цей вердикт. А після вступу в силу рішення Госпсуду власник тут же і знайшовся...
Як видно, навіть наведені дати тих чи інших дій і події не корелюють між собою. Тому, і не тільки тому саму справу слід визнати заплутаною. З інших уривчастих відомостей слідчої справи, які потрапили в ЗМІ, випливає, що до теперішнього часу НАБУ не довело вищевказаних наслідок до логічного завершення і не встановило ступеня провини або невинності судді Рівненського обласного Госпсуду Я.Гудзенко і відповідальних осіб ДП «УкрНДІСЕ» В результаті чого передбачених Законом підозр досі нікому не пред'явити; і не було вжито інших обмежувальних дій; у всяк випадку - нічого не відомо з цього приводу.
І тільки 23 лютого 2021 року на підставі доказів, зібраних СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами, Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". В даний час заарештовано все майно стратегічного об'єкта інфраструктура, будівлі та споруди, розташовані в Україні. Воно передано від комерційної структури в Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
В общем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть. Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
Вот вроде все и правильно по Медведчуку. Странно, что столько лет украинская политота терпела в своих рядах откровенно пророссийского кадра. И вроде и правильно его сейчас «гнобит» Баканов и Венедиктова. Но, почему-то есть ощущение очередного *********.
Такое мнение высказал в сегодняшней ночной публикации главред издания «ОРД», бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
Во-первых, что это значит, что Медведчука СБУ не смогла найти?
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Он что, человек-невидимка без телефона? СБУ только сегодня решила его найти? Раньше вот никаких попыток установить местонахождение не предпринималось?
Странно как-то. Хотя, у Баканова все странно, включая самого будущего старшего лейтенанта.
Эта комедия с «ненахождением» больше похожа на выдавливание Медведчука из страны. Зачем? С тем чтобы ограничить его антиукраинскую деятельность? Ну как бы, координировать эту деятельность можно и через интернет, и по телефону. А если он «выдавливаться» не захочет и начнет тут активно защищаться в суде? Не рухнет все это?
Вменяемые статьи как-то ведь воображение не поражают. Газовое месторождение перерегистрировал? Ну да, не айс. Хотя в нашей элите таких десятки. Да и сам Владимир Александрович квартирку ялтинскую перерегистрировал и коммуналку РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) платит.
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Смска, в которой Медведчук выдал расположение украинской воинской части… Тоже странно как-то. Это когда он пленными занимался? Или когда? В общем, хотелось бы увидеть.
В целом это действо напоминает с одной стороны шоу для западных партнеров и патриотического электората. С другой стороны, похоже на презентацию собственной значимости со стороны двух совершенно бесполезных персонажей - Баканова и Венедиктовой. Презентацию, надо полагать, перед западными партнерами, у которых уже давно появились обоснованные подозрения в некой умственной неполноценности означенных персонажей.
Кстати, а как там громкие дела лейтенанта Баканова? Например, дело генерала Шаманова. Не пора еще в суд передавать? Или нечего?
А покушение на геройского чекиста из прокурорских завхозов - Наумова? Подчиненный Баканова Нескоромный слинял за бугор, а исполнители, надо полагать, пошли на сделку со следствием и приговора, как всегда, не будет?
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Кстати, а как там поступления в бюджет с таможни? Ведь всех контрабандистов санкционировали и уже бюджет должен быть просто переполнен деньгами? Не? Не получилось?
С реформой СБУ я так понимаю, та же история. Контроль над контрабасом и прочие вкусности лейтенант Баканов категорически из лапок Наумова отпускать не хочет?
В общем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть. Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
И самое для вас опасное то, что иностранные партнеры это знают, а в ходе недавнего визита - убедились воочию. И вряд ли они захотят работать с идиотами. Утилизируют. Хорошо, если гуманно.
Почему еще не утилизировали? Ищут адекватных людей на замену. Причем, подозреваю, для замены всей обоймы, сверху до низу.
А как найдут … ну вы понимаете.
Стратегичний об єкт України і у власності агента Кремля. Так і живем
Так что не разжигайте паники, Бульбофюрер будет качать свое топливо.
И кто же в этом виноват. - естественно, Петр Алексеевич. А Иван и Ирина действуют исключительно в интересах спецагента Ермака. Он чувствует -время скоротечно.