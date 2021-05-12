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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине, - глава СБУ Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине, - глава СБУ Баканов

Уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, его коллега по фракции Виктор Медведчук находится в Украине.

Об этом на брифинге сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в Российской Федерации. Временно, возможно, от них уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину.

Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, мне кажется, 8 мая сего года и пока из Украины не выезжал",- сказал Баканов.

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Напоминем, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Козак находится в РФ, Медведчук в Украине, – глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8249
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11.05.2021 18:58
+8
Подождите, пока выедет. Потом сюрприз будет.
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11.05.2021 18:57
+7
Та дадут уехать 100процентов
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11.05.2021 18:59
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Подождите, пока выедет. Потом сюрприз будет.
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11.05.2021 18:57 Ответить
Может лучше застрели при аресте за сопротивление СБУ?
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11.05.2021 19:00 Ответить
Козак находится в РФ, Медведчук в Украине, – глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8249
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11.05.2021 18:58 Ответить
патріоти навкруг
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11.05.2021 18:58 Ответить
Та дадут уехать 100процентов
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11.05.2021 18:59 Ответить
"Мне кажется" это слова настоящего главы спецслужбы страны...
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11.05.2021 19:02 Ответить
вам даже очень кажется ! Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине, - глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6703

если знает где, почему не берет ?
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11.05.2021 19:06 Ответить
Баканов, это такое же трепло - брехло, как и сам клоун, с одного же квартала.
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11.05.2021 19:07 Ответить
зема, єто же неестественно!
а шо такое, я птеродактель, у меня клоака
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11.05.2021 19:09 Ответить
Как может глава СБУ говорить- может, по нашей информации, устанавливается местонахождение- и по телевизору предъявлять подозрение. На прокуроршу смотреть страшно, она поседела за сегодня напрочь. Походу инфу из штатов подогнал Блинкен.
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11.05.2021 19:19 Ответить
свежак
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11.05.2021 19:21 Ответить
Ищут подлеца? Как найдут-на кол мерзавца,или на бочку с порохом!Пущай полетает?😁
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11.05.2021 20:00 Ответить
Когда Мертвечук будет уезжать, то не будет вашего разрешения спрашивать
Вы его уже упустили, он наверняка в рашку слинял
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11.05.2021 21:56 Ответить
Главе Службы Безпеки "кажется",что Ведмедчук в Украине?
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11.05.2021 22:04 Ответить
ключевое слово в работе сбу - "кажется".... дальше - дно.
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11.05.2021 22:34 Ответить
Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине______ и что ждем?
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11.05.2021 23:37 Ответить
 
 