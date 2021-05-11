Козак перебуває в РФ, Медведчук - в Україні, - голова СБУ Баканов

Повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак у даний час перебуває в РФ, його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Про це на брифінгу повідомив глава Служби безпеки України Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, якщо йдеться про пана Козака, він перебуває, за нашою інформацією, в Російській Федерації. Тимчасово, можливо, виїхав із території Російської Федерації на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну.

Що стосується Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється місце його перебування, але за нашою інформацією він зараз в Україні, оскільки в'їхав на територію України, здається, 8 травня цього року і поки з України не виїжджав", - сказав Баканов.

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Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.