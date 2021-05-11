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Новини Політика України
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Козак перебуває в РФ, Медведчук - в Україні, - голова СБУ Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Козак перебуває в РФ, Медведчук - в Україні, - голова СБУ Баканов

Повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак у даний час перебуває в РФ, його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Про це на брифінгу повідомив глава Служби безпеки України Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, якщо йдеться про пана Козака, він перебуває, за нашою інформацією, в Російській Федерації. Тимчасово, можливо, виїхав із території Російської Федерації на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну.

Що стосується Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється місце його перебування, але за нашою інформацією він зараз в Україні, оскільки в'їхав на територію України, здається, 8 травня цього року і поки з України не виїжджав", - сказав Баканов.

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Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
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Топ коментарі
+13
Козак находится в РФ, Медведчук в Украине, – глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8249
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11.05.2021 18:58
+8
Подождите, пока выедет. Потом сюрприз будет.
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11.05.2021 18:57
+7
Та дадут уехать 100процентов
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11.05.2021 18:59
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Подождите, пока выедет. Потом сюрприз будет.
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11.05.2021 18:57 Відповісти
Может лучше застрели при аресте за сопротивление СБУ?
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11.05.2021 19:00 Відповісти
Козак находится в РФ, Медведчук в Украине, – глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8249
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11.05.2021 18:58 Відповісти
патріоти навкруг
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11.05.2021 18:58 Відповісти
Та дадут уехать 100процентов
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11.05.2021 18:59 Відповісти
"Мне кажется" это слова настоящего главы спецслужбы страны...
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11.05.2021 19:02 Відповісти
вам даже очень кажется ! Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине, - глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6703

если знает где, почему не берет ?
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11.05.2021 19:06 Відповісти
Баканов, это такое же трепло - брехло, как и сам клоун, с одного же квартала.
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11.05.2021 19:07 Відповісти
зема, єто же неестественно!
а шо такое, я птеродактель, у меня клоака
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11.05.2021 19:09 Відповісти
Как может глава СБУ говорить- может, по нашей информации, устанавливается местонахождение- и по телевизору предъявлять подозрение. На прокуроршу смотреть страшно, она поседела за сегодня напрочь. Походу инфу из штатов подогнал Блинкен.
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11.05.2021 19:19 Відповісти
свежак
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11.05.2021 19:21 Відповісти
Ищут подлеца? Как найдут-на кол мерзавца,или на бочку с порохом!Пущай полетает?😁
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11.05.2021 20:00 Відповісти
Когда Мертвечук будет уезжать, то не будет вашего разрешения спрашивать
Вы его уже упустили, он наверняка в рашку слинял
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11.05.2021 21:56 Відповісти
Главе Службы Безпеки "кажется",что Ведмедчук в Украине?
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11.05.2021 22:04 Відповісти
ключевое слово в работе сбу - "кажется".... дальше - дно.
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11.05.2021 22:34 Відповісти
Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине______ и что ждем?
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11.05.2021 23:37 Відповісти
 
 